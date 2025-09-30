En France, le système de retraite repose sur la validation de trimestres. Ces périodes servent à calculer la durée d’assurance, c’est-à-dire le nombre d’années de cotisations qui déterminent l’âge auquel vous pouvez partir à la retraite à taux plein. Un point important : on ne peut valider que 4 trimestres par an par le travail. Mais il existe de nombreuses situations dans lesquelles des trimestres supplémentaires, dits assimilés ou majorés, peuvent être accordés. Voyons-les en détail.

Les trimestres validés par le travail

Chaque trimestre est validé dès lors que vous avez cotisé sur un revenu minimum (1 822 € brut en 2024).

dès lors que vous avez cotisé sur un revenu minimum (1 822 € brut en 2024). Le maximum reste 4 trimestres par an , quelle que soit la durée de votre activité.

, quelle que soit la durée de votre activité. Exemple : même en travaillant toute l’année avec un salaire élevé, vous ne validerez que 4 trimestres pour cette année-là.

Les trimestres supplémentaires liés à la maternité et à l’éducation

Les parents bénéficient de majorations :

4 trimestres par enfant au titre de la maternité ou de l’adoption (attribués automatiquement à la mère).

(attribués automatiquement à la mère). 4 trimestres supplémentaires au titre de l’éducation (attribués à la mère, mais peuvent être partagés avec le père depuis 2010).

👉 Ainsi, pour chaque enfant, ce sont 8 trimestres qui peuvent être ajoutés à la durée d’assurance.

Les trimestres liés au service militaire

Chaque période de 90 jours de service militaire donne droit à 1 trimestre validé .

donne droit à . Selon la durée du service obligatoire (10 à 12 mois), cela représentait généralement 3 à 4 trimestres.

Les trimestres en cas de chômage

Le chômage indemnisé valide automatiquement des trimestres (1 trimestre par période de 50 jours indemnisés).

valide automatiquement des trimestres (1 trimestre par période de 50 jours indemnisés). Le chômage non indemnisé peut aussi être pris en compte, mais dans la limite de 6 trimestres sur l’ensemble de la carrière.

Les trimestres liés à la maladie, invalidité ou accident du travail

Chaque période de 60 jours d’arrêt maladie indemnisé = 1 trimestre.

= 1 trimestre. Les périodes d’ invalidité comptent également comme trimestres assimilés.

comptent également comme trimestres assimilés. Les accidents du travail ou maladies professionnelles peuvent générer des trimestres en fonction de la durée d’indemnisation.

Les trimestres pour congé parental

Chaque période de congé parental valide des trimestres (1 par trimestre civil entier).

Ces trimestres viennent s’ajouter aux autres droits liés aux enfants.

Les trimestres pour congé de proche aidant ou congé de solidarité familiale

Les périodes pendant lesquelles un salarié interrompt son activité pour s’occuper d’un proche dépendant donnent droit à des trimestres validés.

Les trimestres liés à l’invalidité ou l’AAH

Les bénéficiaires de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) ou en situation d’invalidité peuvent également se voir attribuer des trimestres.

Les trimestres pour pénibilité et carrières longues

Le Compte professionnel de prévention (C2P) permet d’acquérir des points qui peuvent être convertis en trimestres.

permet d’acquérir des points qui peuvent être convertis en trimestres. Les personnes ayant commencé à travailler très jeunes (carrières longues) peuvent valider davantage de trimestres plus tôt.

En résumé

On gagne des trimestres :

par le travail (jusqu’à 4 par an),

(jusqu’à 4 par an), par les enfants (jusqu’à 8 par enfant),

(jusqu’à 8 par enfant), par le service militaire ,

, par le chômage ,

, par la maladie, invalidité, accident du travail ,

, par le congé parental ou proche aidant ,

, par certaines situations spécifiques (AAH, pénibilité…).

Ces dispositifs permettent d’atteindre plus facilement la durée d’assurance nécessaire au départ à taux plein, même en cas de parcours professionnel interrompu.

Gagner des trimestres pour la retraite ne se limite pas uniquement au temps passé à travailler. Le système français prend en compte de nombreuses situations de vie (maternité, éducation des enfants, service militaire, chômage, maladie, invalidité), afin de ne pas pénaliser les parcours professionnels interrompus. Ces trimestres supplémentaires jouent un rôle essentiel pour atteindre plus rapidement la durée d’assurance requise et bénéficier d’une retraite à taux plein. Connaître tous ces dispositifs permet d’anticiper, de mieux préparer son départ et d’éviter de mauvaises surprises au moment de liquider ses droits.

