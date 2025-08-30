Comment savoir la date de départ en retraite ?

La question du départ en retraite est un moment charnière dans une carrière professionnelle. Entre les réformes successives, les règles qui varient selon les régimes (salariés du privé, fonctionnaires, indépendants, professions libérales, etc.), et les exceptions liées à certains métiers, il n’est pas toujours évident de savoir quand on pourra partir. Cet article vous guide pas à pas pour déterminer votre date de départ en retraite, les démarches à effectuer et les outils à votre disposition.

Quel est l’âge légal de départ en retraite ?

En France, il existe un âge légal en dessous duquel il n’est pas possible de liquider sa retraite, sauf cas particuliers (carrières longues, handicap, pénibilité).

Depuis la réforme de 2023, l’âge légal est progressivement relevé de 62 à 64 ans d’ici 2030.

d’ici 2030. Pour les personnes nées à partir de 1968 , l’âge légal est désormais fixé à 64 ans .

, l’âge légal est désormais fixé à . Pour celles nées avant, il varie entre 62 et 63 ans et quelques mois, selon l’année de naissance.

👉 Exemple : Une personne née en 1964 peut partir à 62 ans et 9 mois, tandis qu’une personne née en 1968 devra attendre 64 ans.

Quel est le nombre de trimestres requis ?

L’âge légal n’est pas le seul critère : il faut aussi avoir validé un certain nombre de trimestres de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Le nombre de trimestres dépend de l’année de naissance.

Pour les générations récentes, il faut valider 172 trimestres (43 ans de cotisation) .

. Si le nombre de trimestres n’est pas atteint, il est possible de : continuer à travailler pour les compléter, ou partir quand même mais avec une décote sur la pension.



👉 Exemple : Une personne née en 1973 devra justifier de 172 trimestres.

Les dispositifs particuliers à connaître

Certains assurés peuvent partir avant l’âge légal :

Carrières longues : si vous avez commencé à travailler très jeune (avant 20 ans) et validé assez de trimestres, vous pouvez partir dès 58 ou 60 ans.

: si vous avez commencé à travailler très jeune (avant 20 ans) et validé assez de trimestres, vous pouvez partir dès 58 ou 60 ans. Travailleur handicapé : départ possible dès 55 ans avec des conditions spécifiques.

: départ possible dès 55 ans avec des conditions spécifiques. Métiers pénibles : grâce au compte professionnel de prévention (C2P), certains points acquis peuvent être convertis en trimestres.

: grâce au compte professionnel de prévention (C2P), certains points acquis peuvent être convertis en trimestres. Fonctionnaires : certains corps dits “actifs” (policiers, pompiers, surveillants pénitentiaires) bénéficient d’un âge de départ anticipé.

L’âge du taux plein automatique

Même sans avoir validé tous ses trimestres, il existe un âge à partir duquel la retraite est automatiquement liquidée à taux plein :

Cet âge est fixé entre 65 et 67 ans selon l’année de naissance.

selon l’année de naissance. Exemple : une personne née après 1955 obtient le taux plein automatiquement à 67 ans, même sans tous ses trimestres.

Les outils pour connaître sa date exacte

Plusieurs moyens existent pour connaître votre date de départ en retraite avec précision :

Votre relevé de carrière : accessible en ligne via le site info-retraite.fr , il détaille vos trimestres cotisés et permet de calculer votre âge de départ.

: accessible en ligne via le site , il détaille vos trimestres cotisés et permet de calculer votre âge de départ. Le simulateur officiel M@rel : disponible sur le même portail, il propose une estimation personnalisée de l’âge de départ et du montant de la pension.

: disponible sur le même portail, il propose une estimation personnalisée de l’âge de départ et du montant de la pension. L’entretien information retraite (EIR) : à partir de 45 ans, vous pouvez demander un rendez-vous gratuit avec un conseiller retraite pour analyser votre situation.

: à partir de 45 ans, vous pouvez demander un rendez-vous gratuit avec un conseiller retraite pour analyser votre situation. Votre caisse de retraite (CARSAT pour les salariés du privé, CNAV, MSA, régimes spéciaux, etc.) : elle peut fournir des informations précises selon votre carrière.

Quelles sont les démarches pour préparer son départ ?

Pour éviter les mauvaises surprises, voici les étapes clés :

Vérifier régulièrement son relevé de carrière : afin de corriger d’éventuelles erreurs (périodes manquantes, trimestres non comptabilisés).

: afin de corriger d’éventuelles erreurs (périodes manquantes, trimestres non comptabilisés). Faire une simulation plusieurs années avant la date envisagée.

plusieurs années avant la date envisagée. Anticiper la demande de liquidation : elle doit être déposée environ 6 mois avant la date prévue de départ.

: elle doit être déposée environ la date prévue de départ. Préparer sa transition : réfléchir au cumul emploi-retraite, à la retraite progressive ou aux rachats de trimestres si nécessaire.

En bref, ce qu’il faut retenir

L’âge légal est désormais de 64 ans pour les générations nées après 1968.

pour les générations nées après 1968. Le nombre de trimestres requis varie selon l’année de naissance (jusqu’à 172).

selon l’année de naissance (jusqu’à 172). Des départs anticipés sont possibles en cas de carrière longue, de handicap ou de pénibilité.

en cas de carrière longue, de handicap ou de pénibilité. L’âge du taux plein automatique est fixé à 67 ans .

. Les outils en ligne et les caisses de retraite permettent de connaître sa date exacte de départ.

Savoir la date de son départ en retraite demande de croiser deux informations : l’âge légal applicable à sa génération et le nombre de trimestres validés. Les outils officiels facilitent le calcul, mais il est essentiel de vérifier son relevé de carrière et d’anticiper ses démarches pour partir dans les meilleures conditions.

