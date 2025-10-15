L’intelligence artificielle fait peur à beaucoup de gens. Parce que l’IA a le pouvoir de remplacer certains humains et leurs métiers, parce que l’IA est désormais capable de produire des images ultra-réalistes, parce que l’IA rend les choses plus faciles, trop faciles. Mais, si beaucoup de gens critiquent l’intelligence artificielle, elle n’est, en réalité, que la partie immergée de l’iceberg.

L’intelligence artificielle, une vraie chance ?

Dans le monde, les humains semblent très mitigés et partagés quant à la question de l’intelligence artificielle. L’IA n’est clairement pas nouvelle. Nous l’utilisons depuis de très nombreuses années, rien que pour les algorithmes.

Mais, ces dernières décennies, l’humain a vécu des changements majeurs, rapides, parfois trop rapides pour certains (alors que l’humain n’a pas encore évolué biologiquement en adéquation avec ces changements). Le smartphone, internet, puis l’IA. L’IA, particulièrement, a fait beaucoup de progrès ces dernières années.

À la fois, les algorithmes sont de plus en plus poussés, sur les réseaux, permettant aux plateformes de rentabiliser sur le temps d’attention de ses utilisateurs.

Mais aussi, l’IA est devenue tellement performante (et elle continuera d’évoluer) qu’elle commence à réellement faire peur aux gens, aux gouvernements également (qui réfléchissent même à faire des lois pour l’encadrer).

L’IA est vue, par certains, comme une vraie chance, un tremplin. Et c’est vrai que l’IA a de gros avantages. Elle permet d’aller plus vite, de créer des choses sans investir beaucoup d’argent, elle a un gros rôle à jouer dans le médical. Et, finalement, elle est une très bonne assistante.

L’IA fait peur à beaucoup de gens

Mais, une grosse partie de la population a peur de l’IA, voire la boycotte. Certains ont peur de se faire remplacer dans leurs emplois, les artistes crient aux plagiats et regrettent que les gens préfèrent faire appel à des IA par exemple pour l’écriture d’un roman, des illustrations, des miniatures YouTube.

L’IA vole effectivement le travail de nombreux artistes. Et, dans le même temps, l’IA fait peur car elle permet aussi de manipuler la vérité, les informations, grâce à de fausses images très réalistes, des vidéos deepfake où l’on vole l’identité d’autres personnes, etc.

Une évolution logique de l’humain ?

Mais, la peur de l’intelligence artificielle n’est que la partie immergée de l’iceberg. Pour beaucoup de sociologues, l’IA serait l’évolution logique de l’intelligence humaine. Pourquoi ? Parce que l’humain a toujours cherché à inventer des choses pour en faire moins, pour gagner du temps, pour épargner son énergie.

On invente les outils pour moins se fatiguer et rentabiliser, on invente l’agriculture, le travail à la chaîne, la machine à vapeur, la voiture pour aller plus vite au travail… L’IA, dans laquelle va baigner intégralement la génération Beta, n’est que le marteau inventé par l’Homme à l’âge de pierre.

Simplifier la vie à tout prix

GPS, smartphones, SMS, puis IA : tout cela permet d’aller plus vite et de nous « simplifier la vie ». De devenir un peu plus chaque jour les humains dans le film Wall E. Tout le monde a peur de l’IA, mais ce n’est que la partie la plus effrayante, celle qui fait le plus parler.

Mais, à côté, il y a également l’addiction au smartphone, devenu comme un second cerveau pour l’humain. Il y a aussi la multiplication des machines, des gadgets… Pour aller plus vite, rentabiliser davantage, puis consommer plus.

Car simplifier la vie, finalement, la complexifie. La facilité fait qu’on a moins besoin de penser, on va plus vite, on rentabilise, et on consomme davantage. L’effet « Tiktok » est réellement lié à l’IA, dans ce sens.

L’instantanéité et l’accès rapide aux informations ainsi qu’à la dopamine sont symptomatiques de notre société de surproduction et de surconsommation. De notre société qui veut toujours aller plus vite pour rentabiliser davantage.

Et, face à cela, la plupart des humains se sentent en retard constamment, ils ont besoin de rentabiliser leur temps, d’être constamment productif. C’est peut-être pour ça que beaucoup de gens cherchent désormais à faire du temps de l’argent, en monétisant leurs passions, quitte à en perdre de goût.

