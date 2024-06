Critiquée à cause du fait de remplacer l’humain, l’intelligence artificielle est sur le point de devenir un acteur clé dans la transformation du domaine médical. Elle Haut du formulairebouleverse en effet les pratiques et ouvre la voie à une médecine plus précise et performante. Son impact est particulièrement notable dans le domaine du diagnostic, où elle offre des outils puissants pour les diverses analyses.

La France possède un écosystème très dynamique en matière d’IA appliquée à la santé. Il se constitue notamment d’équipes de recherche académique de haut niveau et d’un réseau médical reconnu mondialement. Nous avons aussi la chance de posséder de grandes entreprises pharmaceutiques et technologiques engagées ainsi que des startups innovantes.

Un réel soulagement pour le corps médical et les personnels de santé

L’intelligence artificielle (IA), bien que présente depuis de nombreuses années, commence à peine à s’implanter concrètement dans le secteur de la santé. Son adoption croissante s’explique par sa capacité à analyser de vastes volumes de données et à en extraire des informations précieuses. Elle offre ainsi un soutien indispensable aux professionnels de santé face à une charge de travail croissante.

L’un des atouts majeurs de l’IA dans le domaine médical réside dans son aptitude à traiter et à analyser des ensembles de données massifs. Cela va bien souvent au-delà des capacités humaines. Appliquée au domaine médical, cette technologie permet d’exploiter les richesses d’informations. Ces dernières représentent notamment les dossiers médicaux, les images médicales et autres données cliniques.

Grâce à l’IA, ces données brutes se transforment en indicateurs pertinents et exploitables. Ils permettent aux médecins de mieux comprendre les profils de leurs patients et d’identifier des tendances. Prendre des décisions plus éclairées se fait plus rapidement et aisément.

L’IA ne se positionne pas comme un substitut aux professionnels de santé, mais plutôt comme un allié précieux les accompagnant dans les tâches quotidiennes. En automatisant des processus répétitifs et chronophages, elle libère du temps précieux pour le personnel médical.

Ce temps ainsi dégagé peut être consacré à des interactions plus approfondies avec les patients ou à la prise en charge de cas complexes. Vous pouvez ainsi le consacrer à la recherche de solutions innovantes pour améliorer la santé des patients.

L’IA au service du diagnostic

Les algorithmes d’IA peuvent traiter des millions d’images médicales, telles que des radiographies, des scanners et des IRM. Cette technologie peut identifier des anomalies et des modèles invisibles à l’œil humain.

Cette capacité d’analyse fine permet aux médecins de détecter des pathologies à un stade plus précoce. Elle augmente ainsi les chances de guérison des patients. Par exemple, dans le domaine de la cancérologie, l’IA démontre son efficacité dans la détection de tumeurs cancéreuses sur des images de mammographie.

De même, dans le domaine des maladies cardiovasculaires, l’IA s’avère précieuse pour l’analyse d’électrocardiogrammes (ECG). L’identification de signes avant-coureurs d’infarctus du myocarde devient plus rapide.

L’intelligence artificielle peut également jouer un rôle crucial dans la détection de pathologies dans des zones extrêmement sensibles. La compagnie québécoise Diagnos a mis au point une IA capable de détecter la rétinopathie diabétique. C’est une complication du diabète qui affecte 50 % des patients de type 2 et qui est responsable de 5 % des cas de cécité dans le monde. Grâce à une photo de la rétine, ce programme peut identifier les premiers signes de la maladie. Ces photos sont prises en quelques minutes avec des caméras spéciales déjà disponibles dans de nombreux centres de santé.

À ce jour, le système a examiné les yeux de près de 225 000 patients dans 16 pays. André Larente, président de Diagnos, affirme que le système atteint un taux de détection de 98,5 % des cas de rétinopathie.

En 2018, l’intelligence artificielle présentait déjà un énorme potentiel dans la médecine :

L’IA pour accélérer le développement des médicaments

Le développement de nouveaux médicaments prend souvent une dizaine d’années et nécessite des investissements de plusieurs millions de dollars. Lors d’épidémies comme celle de la Covid-19, la demande pour des solutions pharmaceutiques devient particulièrement urgente. Optimiser la recherche préclinique est une voie prometteuse pour réduire ce délai. C’est précisément la mission d’InVivo AI, une startup fondée par trois doctorants québécois. Ces derniers sont désireux de raccourcir le cycle de développement des médicaments pour les rendre plus rapidement accessibles aux patients. Ils combinent alors leurs expertises en biologie moléculaire, en neuroscience computationnelle et en apprentissage automatique. Cette technologie vise à rationaliser la recherche et le développement pharmaceutiques.

« Actuellement, le développement de médicaments repose encore largement sur une approche intuitive », explique Therence Bois, cofondateur d’InVivo AI. Il ajoute : « Pour une cible thérapeutique donnée, un chercheur teste diverses molécules de manière souvent aléatoire et répète les expériences jusqu’à en trouver une efficace, un processus très itératif. Les technologies développées par InVivo AI analysent les données issues de ces expériences et créent des modèles permettant de les simuler de manière computationnelle, accélérant ainsi considérablement le processus. »

Un système de santé français plus efficient

L’IA dans le domaine médical permet d’aller au-delà du simple diagnostic. Elle optimise le système dans son ensemble, à différents niveaux.

L’analyse de données de « vie réelle », issues de la pratique médicale quotidienne, permet d’évaluer l’efficacité des traitements. Et cela, dans des conditions plus larges et plus représentatives que les essais cliniques. Cela permet de s’assurer de leur efficacité réelle dans le contexte quotidien des patients et de détecter d’éventuels effets indésirables non identifiés lors des essais cliniques.

Elle joue également un rôle crucial dans la surveillance de la sécurité sanitaire et la prévention des crises sanitaires. En analysant les données en temps réel, il est possible de détecter rapidement les signaux d’alerte. Prendre des mesures préventives pour limiter la propagation de maladies ou d’effets indésirables liés à des traitements se voit facilité.

Cette technologie fournit aussi des informations précieuses pour guider l’élaboration de politiques publiques en matière de santé. En comprenant mieux les besoins et les profils de santé des populations, les décideurs peuvent cibler leurs interventions de manière plus efficace. Ils peuvent, par conséquent, mesurer l’impact réel des politiques mises en place.

L’analyse des données de santé, stimulée par l’IA, constitue un levier puissant pour améliorer l’efficience du système de santé français. Elle contribue à façonner un système de santé plus performant et plus résilient. Cependant, il est crucial de veiller à une utilisation responsable des données de santé.

L’IA ne peut remplacer l’homme

Il est important de souligner que l’adoption de l’intelligence artificielle dans le secteur de la santé s’accompagne de défis importants. Nous pouvons citer notamment celles en matière d’éthique, de confidentialité des données et de responsabilité. Il est crucial de développer des systèmes d’IA transparents, fiables et respectueux des droits des patients. Tout cela afin de garantir une utilisation responsable et bénéfique de cette technologie prometteuse.

La médecine numérique, à part l’IA, voit aussi l’utilisation des robots chirurgicaux de plus en plus prisée. Les interventions chirurgicales utilisant ces robots deviennent de plus en plus fréquentes. Ces outils augmentent le confort du chirurgien et du patient. Ils simplifient considérablement la convalescence postopératoire. Voyons ce que l’avenir nous réserve sur ce côté.

La vidéo suivante montre comment l’intelligence artificielle est déjà en train de changer la médecine :

