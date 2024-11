Est-ce que le chômage compte pour votre retraite ?

Arrivé à la retraite, il est naturel de se demander si les périodes de chômage comptent pour le calcul de vos droits et de votre âge de départ. Et, du coup, est-ce que c’est le cas ? On fait le point sur cette question épineuse souvent posée par les travailleurs bientôt retraités.

Retraite à taux plein : le nombre d’années qu’il vous faut

Avec la réforme des retraites d’Emmanuel Macron, il y a eu plein de changements dans le système de la retraite française. L’âge de départ à la retraite, notamment, a été reculé grâce à un nouveau dispositif progressif de départ.

Globalement, pour pouvoir partir à la retraite à taux plein, vous devez cumuler des trimestres de cotisation. Voici le nombre d’années et de trimestres à cotiser pour partir à taux plein :

Nés en 1955, 1956, 1957 : 166 trimestres (41 ans et 6 mois).

1958, 1959, 1960 : 167 trimestres (41 ans et 9 mois).

1961, 1962, 1963 : 168 trimestres (42 ans).

1964, 1965, 1966 : 169 trimestres (42 ans et 3 mois).

1967, 1968, 1969 : 170 trimestres (42 ans et 6 mois).

1970, 1971, 1972 : 171 trimestres (42 ans et 9 mois).

À partir de 1973 : 172 trimestres (43 ans).

Les périodes de chômage comptent-elles pour la retraite ?

Mais, concrètement, est-ce que vos années passées au chômage comptent pour ce calcul de trimestres ? Pour obtenir une bonne pension de retraite, vous devez avoir cotisé tous vos trimestres, mais est-ce que les périodes sans emploi et au chômage comptent dans ces trimestres ?

La réponse n’est pas aussi simple qu’un simple oui ou un simple non. D’après le Service Public, il y a plusieurs cas de figure :

Pour les périodes de chômage après 1980

Pour les périodes de chômage après 1980, « les périodes de chômage indemnisé sont prises en compte par l’Assurance retraite de la Sécurité sociale dans le calcul de votre durée d’assurance retraite ».

Par contre, c’est un peu différent si vous n’aviez pas d’allocation chômage : « Les périodes de chômage non indemnisé qui suivent directement une période de chômage indemnisé sont prises en compte par l’Assurance retraite, dans le calcul de votre durée d’assurance retraite, dans la limite d’un an« , lit-on.

Notez que « les périodes de chômage non indemnisé qui suivent directement une période de chômage indemnisé sont prises en compte dans la limite de 5 ans« si vous respectez certaines conditions. C’est-à-dire : avoir au moins 55 ans à la date de fin de votre indemnisation chômage, et avoir cotisé au moins 20 ans à la retraite.

« 1 trimestre est validé tous les 50 jours de chômage, dans la limite de 4 trimestres par année civile », ajoute le Service Public.

Si vous n’avez jamais été indemnisé au chômage après 1980 et que vous étiez au chômage avant 2011, « la 1re période de chômage non indemnisé de votre carrière est prise en compte par l’Assurance retraite, dans le calcul de votre durée d’assurance retraite, dans la limite d’un an ».

Après 2011, « la 1re période de chômage non indemnisé de votre carrière est prise en compte par l’Assurance retraite, dans le calcul de votre durée d’assurance retraite, dans la limite d’un an et demi (6 trimestres) ».

Pour les périodes de chômage avant 1980

Dans le cas des périodes de chômage avant 1980, « toutes les périodes de chômage, indemnisées ou non, sont prises en compte par l’Assurance retraite de la Sécurité sociale dans le calcul de votre durée d’assurance retraite. 1 trimestre est validé tous les 50 jours de chômage, dans la limite de 4 trimestres par année civile », explique le Service Public.

Donc, la réponse est oui, vos périodes de chômage comptent pour la retraite, mais sous certaines conditions !

D’autres questions fréquentes sur le sujet de la retraite

Comment fonctionne la retraite pour un auto-entrepreneur ? Voici notre article détaillé sur le sujet.

? Voici notre article détaillé sur le sujet. Est-ce que les congés maternités et paternités sont comptés pour la retraite ? « Si vous avez cessé temporairement de travailler dans le cadre d’un congé parental d’éducation, vous avez droit à une majoration de votre durée d’assurance retraite égale à la durée de votre congé parental. C’est-à-dire que vous avez droit à des trimestres supplémentaires d’assurance retraite gratuits (sans cotisation en contrepartie) », rappelle le Service Public.

