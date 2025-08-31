Comment savoir combien de trimestres j’ai cotisé ?

Vérifier le nombre de trimestres cotisés est une étape essentielle pour bien préparer sa retraite. En France, le système repose sur la validation de trimestres de cotisation, qui déterminent à la fois l’âge et le montant de votre pension. Mais comment savoir où vous en êtes exactement ? Voici toutes les démarches et informations à connaître.

Comment marche le système de retraite en France ?

En France, la retraite repose sur un système par répartition. Cela signifie que les cotisations versées par les actifs (salariés, indépendants, fonctionnaires…) servent immédiatement à payer les pensions des retraités actuels. Ce modèle repose donc sur la solidarité entre les générations.

Un système en plusieurs régimes

Il n’existe pas un seul régime de retraite, mais plusieurs :

le régime général (Assurance retraite), qui concerne la majorité des salariés du privé,

(Assurance retraite), qui concerne la majorité des salariés du privé, les régimes spécifiques pour certaines professions (fonction publique, professions libérales, agriculteurs, etc.),

pour certaines professions (fonction publique, professions libérales, agriculteurs, etc.), les régimes complémentaires obligatoires (comme l’Agirc-Arrco pour les salariés du privé).

Chaque régime attribue des droits sous forme de trimestres ou de points, qui s’additionnent pour déterminer la pension finale.

La règle des trimestres et du taux plein

Pour obtenir une retraite sans décote, dite à taux plein, il faut avoir validé un nombre précis de trimestres (qui dépend de votre année de naissance). Par exemple :

167 trimestres pour les personnes nées en 1960,

172 trimestres pour celles nées à partir de 1973.

Si ce seuil n’est pas atteint, la pension est réduite proportionnellement au nombre de trimestres manquants. À l’inverse, continuer à travailler au-delà permet de bénéficier d’une surcote.

L’âge légal et l’âge du taux plein automatique

L’ âge légal de départ est actuellement fixé à 64 ans pour les générations nées à partir de 1968 (avec un décalage progressif pour celles nées entre 1961 et 1967).

est actuellement fixé à pour les générations nées à partir de 1968 (avec un décalage progressif pour celles nées entre 1961 et 1967). L’âge du taux plein automatique est de 67 ans : même si vous n’avez pas le nombre de trimestres requis, votre pension ne subira plus de décote.

La pension de retraite : comment est-elle calculée ?

Le montant de la pension dépend de plusieurs critères :

Le salaire moyen de vos meilleures années (25 meilleures années pour le régime général).

de vos meilleures années (25 meilleures années pour le régime général). Le taux de pension (50 % au maximum pour une carrière complète au régime général).

(50 % au maximum pour une carrière complète au régime général). La durée de cotisation validée en trimestres.

Ensuite, s’ajoutent les retraites complémentaires, calculées en fonction du nombre de points acquis tout au long de la carrière.

VOIR AUSSI : Est-ce que le chômage compte pour votre retraite ?

Pourquoi compter ses trimestres est essentiel ?

Le nombre de trimestres validés conditionne votre droit à une retraite à taux plein.

En fonction de votre année de naissance, vous devez réunir un nombre précis de trimestres (par exemple 172 trimestres pour les personnes nées à partir de 1973). Ne pas atteindre ce seuil entraîne une décote sur le montant de votre pension.

Suivre régulièrement vos cotisations permet donc :

d’anticiper un éventuel manque de trimestres ,

, de corriger d’éventuelles erreurs dans votre carrière,

dans votre carrière, et de planifier la date de départ la plus avantageuse.

Consulter son relevé de carrière

La première source fiable pour connaître votre nombre de trimestres cotisés est le relevé de carrière.

Il est accessible sur le site officiel info-retraite.fr , qui regroupe l’ensemble des régimes (salariés, indépendants, fonction publique, etc.).

, qui regroupe l’ensemble des régimes (salariés, indépendants, fonction publique, etc.). Vous pouvez également le consulter via votre compte personnel sur lassuranceretraite.fr si vous dépendez du régime général.

Ce document recense :

vos salaires ou revenus déclarés chaque année,

ou revenus déclarés chaque année, le nombre de trimestres validés,

validés, et vos périodes assimilées (chômage, maladie, service militaire, maternité…).

👉 À savoir : un trimestre est validé à partir d’un certain montant de revenu soumis à cotisation. En 2025, il faut avoir cotisé sur 1 690 € de revenus bruts pour valider un trimestre, dans la limite de 4 par an.

Comprendre les trimestres cotisés et assimilés

Il existe plusieurs types de trimestres :

trimestres cotisés : liés à une activité professionnelle avec versement de cotisations.

: liés à une activité professionnelle avec versement de cotisations. trimestres assimilés : obtenus sans activité, par exemple lors du chômage indemnisé, de la maladie ou d’un congé maternité.

: obtenus sans activité, par exemple lors du chômage indemnisé, de la maladie ou d’un congé maternité. trimestres réputés cotisés : pris en compte comme cotisés dans certaines situations (service national, maternité, chômage, invalidité, etc.), utiles notamment pour les départs anticipés (carrières longues).

Il est donc important de bien distinguer ces notions, car elles influencent vos droits selon les dispositifs auxquels vous pouvez prétendre.

VOIR AUSSI : Découvrez si le chômage est pris en compte dans le calcul de votre retraite

Attention aux erreurs et rectifiez en cas d’erreur

Il n’est pas rare de constater des anomalies :

salaires manquants ,

, périodes de chômage ou de maladie non prises en compte,

non prises en compte, erreurs sur les régimes complémentaires.

Dans ce cas, vous pouvez demander une rectification auprès de votre caisse de retraite, en fournissant les justificatifs nécessaires (bulletins de salaire, attestations Pôle emploi, certificats militaires, etc.).

Les autres moyens de vérifier ses droits ?

Outre le relevé de carrière en ligne, vous pouvez aussi :

recevoir un relevé de situation individuelle (RSI) à partir de 35 ans, envoyé tous les 5 ans, qui résume vos droits acquis,

(RSI) à partir de 35 ans, envoyé tous les 5 ans, qui résume vos droits acquis, demander un entretien information retraite gratuit à partir de 45 ans, pour faire le point avec un conseiller,

gratuit à partir de 45 ans, pour faire le point avec un conseiller, consulter votre estimation indicative globale (EIG) dès 55 ans, qui simule le montant de votre pension selon différents âges de départ.

En bref, à retenir sur le nombre de trimestres

Pour savoir combien de trimestres, vous avez cotisé :

Consultez votre relevé de carrière sur info-retraite.fr.

sur info-retraite.fr. Vérifiez les périodes d’activité et les trimestres validés.

d’activité et les trimestres validés. Corrigez toute erreur constatée avec vos justificatifs.

constatée avec vos justificatifs. Utilisez les dispositifs d’accompagnement (RSI, entretien retraite, EIG) pour anticiper votre départ.

Connaître le nombre de trimestres cotisés est indispensable pour préparer sa retraite en toute sérénité. Grâce aux outils numériques mis à disposition et aux relevés envoyés automatiquement, vous pouvez suivre vos droits à chaque étape de votre carrière. Plus vous anticipez, plus vous aurez de chances d’optimiser vos revenus au moment du départ.

Notez cet article