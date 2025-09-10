Y aura-t-il une troisième saison pour Mercredi ?

La saison 2 de la série Mercredi a fait un bruit retentissant. Sortie cette année 2025, trois ans après la première saison, cette saison 2 en deux parties se termine sur de nombreux questionnements auxquels seule une saison 3 pourra répondre.

Une saison 2 magnifique et burtonnesque

Après une première saison postée sur Netflix très appréciée, la série inspirée de la famille Addams a été renouvelée pour une seconde saison pleine de surprise. Mercredi, interprétée par Jenna Ortega, a pris un virage encore plus macabre avec cette saison 2.

Une saison dans laquelle nous ressentons encore plus la patte si reconnaissable de Tim Burton. Le réalisateur nous a surpris avec encore plus d’horreur, de gore, d’absurdité et avec même une petite séquence en stop-motion.

Pour finir en apothéose, la saison 2 s’est fini avec la présence de Lady Gaga, laquelle a sorti sa nouvelle chanson, The Dead Dance, à l’occasion de la sortie de la seconde partie.

La chanson est effectivement utilisée dans une scène devenue culte sur les réseaux. Après la danse endiablée de Mercredi dans la saison 1, c’est au tour d’Enid et d’Agnes de nous offrir une danse mortelle.

Y aura-t-il une saison 2 pour Mercredi ?

Cette saison 2 était l’une des plus attendues de l’année, mais sa fin soulève encore des questions. Dans cette fin de saison, impossible de ne pas penser à une saison 3 à venir. SPOILER. À la fin de la saison 2, Mercredi part pour de nouvelles aventures afin de secourir Enid, transformée en loup puisqu’elle est une Alpha.

De son côté, Tyler se rapproche de la professeure Isadora Capri, lui ayant révélé que son père était un Hyde. Puis, nous apprenons également que Tante Ophelia n’est pas morte et qu’elle est cachée par sa mère, suscitant de nombreuses théories auprès des fans.

Forcément, tout cela veut bien dire qu’une saison 3 est à venir. Et, comme la saison 2 fut un succès marketing, il est certain qu’une troisième saison verra le jour. Netflix a d’ailleurs confirmé qu’il y aurait bien une troisième saison pour Mercredi.

Par contre, comme la production n’a pas encore commencé, elle ne verra pas le jour avant 2027. Mais bon, en attendant, pourquoi ne pas faire ce beau LEGO Mercredi ?

