All of Us are Dead : c’est pour quand la saison 2 ?

Trois ans après la sortie de la première saison, Netflix a finalement décidé de renouveler la série coréenne All of Us are Dead pour une saison 2. Les fans du programme avaient peur de ne pas voir la suite, comme c’est le cas pour PLEIN de séries sur Netflix. Mais, heureusement, la seconde saison est en route !

All of Us are Dead aura bien droit à une saison 2 !

Les séries Netflix qui n’ont pas de suite sont beaucoup trop nombreuses. Alors, forcément, ne voyant pas la saison 2 de All of Us are Dead sortir, les fans avaient perdu espoir. Même si une seconde saison avait été teasée en 2022, après la sortie de la saison 1, personne n’était sûr qu’elle verrait le jour.

Mais, finalement, la saison 2 a été annoncée et ne devrait pas tarder à sortir. Actuellement, elle fait d’ailleurs partie des séries les plus attendues de 2025, même si sa sortie pour 2025 n’était pas certaine.

All of Us are Dead est une série coréenne dont la première saison est sortie en 2022. Dans cette première saison, nous suivions plusieurs adolescents d’un lycée coréen qui se retrouvent bloqués dans l’établissement scolaire alors qu’une épidémie de zombie a débuté dans l’école.

La série a eu un franc succès, non seulement grâce au jeu des acteurs, mais aussi aux nombreux rebondissements et à la tension constante et planante de cette première saison. Rien à voir avec les séries de zombies classiques, c’est vraiment un nouvel angle, ce qui a d’ailleurs beaucoup plu au public.

Une sortie prévue pour 2026, mais pas avant

Et donc, une saison 2 est en préparation. En avril 2024, le PDG de Film Monster a effectivement annoncé la sortie d’une saison 2 pour All of Us are Dead.

Apparemment, le tournage devait commencer en 2024 et la première était prévue pour le second semestre 2025, soit entre octobre et décembre 2025. Cependant, le tournage a finalement été déplacé à 2025 par Netflix. Plus précisément, le tournage aurait débuté en juillet 2025.

Donc, la sortie de la seconde saison ne sera pas cette année, nous attendons donc sa sortie pour 2026. Aucune date fixe n’est prévue, mais nous pensons que la saison 2 pourrait voir le jour entre avril et novembre 2026.

