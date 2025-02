The Last of Us, saison 2 : enfin une date de sortie ! Que sait-on ?

Après presque deux ans d’attente, The Last of Us revient enfin sur HBO avec une deuxième saison qui s’annonce plus ambitieuse, plus sombre et encore plus intense. Mais une question se pose : cette saison réussira-t-elle à satisfaire les attentes démesurées des fans ? Et, d’ailleurs, ça sort quand ?

Saison 2 de The Last of Us : Un saut temporel de cinq ans

La saison 2 de The Last of Us ne reprendra pas là où nous avions laissé Joel et Ellie, mais cinq ans plus tard. Un choix audacieux qui suit la structure du jeu The Last of Us Part II, une œuvre plus complexe et controversée que le premier opus.

Craig Mazin, le showrunner, a d’ores et déjà prévenu : l’histoire est plus vaste, plus difficile à produire et nécessitera plusieurs saisons pour être racontée dans son intégralité. HBO semble donc s’engager sur au moins quatre saisons, de quoi espérer une adaptation en profondeur. Cela veut dire que la série ira plus loin que les jeux ? Peut-être.

Quel casting pour cette prochaine saison ?

Pedro Pascal et Bella Ramsey reprennent évidemment leurs rôles de Joel et Ellie, mais la grande nouveauté, c’est l’arrivée de Kaitlyn Dever dans le rôle d’Abby, un personnage central au cœur de l’intrigue. Une figure qui divise la communauté du jeu et dont l’adaptation sera scrutée à la loupe.

Parmi les nouvelles têtes, on retrouvera également Young Mazino (Jesse) et Catherine O’Hara dans un rôle encore mystérieux. Avec un casting aussi solide, la série espère sans doute reproduire l’alchimie parfaite qui avait séduit dans la première saison.

Sept épisodes, dont un « très long »

Contrairement aux neuf épisodes de la première saison, cette deuxième partie se composera de seulement sept épisodes, mais Craig Mazin promet des épisodes spectaculaires dignes de blockbusters. L’un d’entre eux sera d’ailleurs « particulièrement long », un format inhabituel qui pourrait permettre d’adapter des séquences clés du jeu sans concessions.

Un succès assuré… mais un pari risqué

La première saison de The Last of Us a été un immense carton pour HBO. C’était 32 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode aux États-Unis, huit nominations aux Emmy Awards, notamment pour Nick Offerman (Bill) et un accueil critique quasi unanime.

L’adaptation a su séduire aussi bien les fans du jeu que les néophytes, grâce à une écriture soignée et une mise en scène immersive. Mais cette deuxième saison s’attaque à un matériau plus clivant. Normalement, elle reprendra l’intrigue du second jeu éponyme.

The Last of Us Part II est l’un des jeux les plus discutés et polarisants de ces dernières années. Sa narration déconstruit les attentes des joueurs et prend des risques majeurs, notamment en forçant le spectateur à voir les choses sous un autre angle. La série suivra-t-elle cette approche radicale ?

Attention spoilers, le film-jeu du second opus :

La date de sortie de la saison 2 de The Last of Us

Aux États-Unis, la saison 2 sera disponible sur HBO Max dès le 13 avril 2025. Mais qu’en est-il des autres pays ? Aucune date internationale officielle n’a encore été annoncée, mais il est probable que Sky Atlantic conserve les droits de diffusion au Royaume-Uni et que d’autres plateformes suivent le même modèle.

Espérons une sortie simultanée pour éviter les spoilers qui envahiront les réseaux sociaux dès la première diffusion. Donc, peut-être rendez-vous le 13 avril 2025 pour découvrir la suite de l’adaptation du jeu culte de Naughty Dog en France, peut-être !

L’attente en vaut-elle la peine ?

HBO joue gros avec cette saison 2. La première adaptation a marqué les esprits, mais cette suite devra convaincre un public plus divisé. Entre attentes démesurées, pression des fans et volonté de rester fidèle à un jeu narrativement audacieux, The Last of Us pourrait bien devenir la série événement de 2025… ou diviser comme jamais.

Il faut rappeler que beaucoup de fans avaient été déçus du côté non-canonique de certaines scènes et personnages. Rendez-vous en avril pour découvrir si ce pari est réussi.

