Série Ragnarök : Y aura-t-il une saison 4 ?

Depuis son lancement en 2020 sur Netflix, la série Ragnarök a su captiver les amateurs de mythologie nordique revisitée. Entre dieux adolescents, luttes familiales et apocalypse imminente, la série norvégienne mélange habilement légendes anciennes et problèmes contemporains. Mais alors que la saison 3 a clôturé de nombreuses intrigues, une question brûle les lèvres des fans : Ragnarök reviendra-t-elle pour une quatrième saison ?

La fin de la saison 3 : un adieu ou une pause ?

La saison 3, diffusée en août 2023, a été annoncée comme la dernière par Netflix avant même sa sortie. Une décision qui a laissé de nombreux spectateurs perplexes, surtout face aux nombreuses pistes narratives laissées en suspens. Le duel final entre Magne (alias Thor) et les Jutuls semblait mettre un point final à l’histoire principale. Pourtant, la résolution rapide de certaines intrigues a laissé un goût d’inachevé.

Les dernières minutes de la série ont particulièrement alimenté les spéculations. L’apparition d’un élément mystique inattendu pourrait très bien ouvrir la porte à de nouvelles aventures. Mais est-ce suffisant pour justifier une saison supplémentaire ? Netflix, comme à son habitude, reste silencieux sur la question.

Il est intéressant de noter que la stratégie de Netflix avec Ragnarök n’est pas unique.

D’autres séries populaires ont souvent été arrêtées malgré une base de fans solide, comme Sense8 ou The OA. Cependant, dans certains cas, les pressions des fans ont conduit à des résurrections, même sous forme de films ou de saisons limitées. Pour Ragnarök, cela pourrait bien être une solution envisageable.

Saison 4 de Ragnarök : Pourquoi Netflix pourrait changer d’avis

Netflix n’est pas étranger aux revirements. Des séries comme Lucifer ou You ont déjà vu leur destin prolongé suite à des réactions massives des fans. Pour Ragnarök, la demande est bien réelle. Les réseaux sociaux régorgent de messages de spectateurs exigeant une suite.

Sur Reddit et Twitter, les hashtags #RagnarokSeason4 ou #BringBackRagnarok témoignent d’un véritable engouement.

En termes de chiffres, Ragnarök a connu un succès respectable, particulièrement en Europe. Les séries nordiques, de Borgen à The Rain, trouvent souvent un public fidèle. Toutefois, Netflix concerne principalement ses productions sur leur rentabilité globale. Si une saison 4 devait voir le jour, elle nécessiterait une mobilisation impressionnante des spectateurs.

Une donnée intéressante est que les séries basées sur la mythologie continuent de bien fonctionner sur les plateformes de streaming. Le succès de The Sandman, inspiré de la mythologie grecque et d’autres influences, prouve que le public reste fasciné par ces récits intemporels. Cela pourrait jouer en faveur d’une décision de prolonger l’univers de Ragnarök .

Que reste-t-il à raconter ?

La mythologie nordique offre une terre fertile pour une suite. Dans Ragnarök, l’affrontement entre les dieux et les géants, transposé dans une Norvège moderne, à peine effleuré la surface de son potentiel.

Pour Magne, maintenant que son rôle de Thor semble accompli, que fera-t-il de son pouvoir ? Redeviendra-t-il un simple humain, ou explorera-t-il de nouveaux horizons divins ?

Pour les Jutuls, bien que le clan semble affaiblir, peut-on vraiment croire que ces géants millénaires disparaîtront aussi facilement ? Une nouvelle génération pourrait émerger.

Et pour Laurits et le serpent de Midgard alors ? La relation complexe entre Laurits (Loki) et son « bébé » serpentin reste une intrigue fascinante. Le personnage ambigu de Laurits a encore beaucoup à offrir.

Si même la série a joué sur une interprétation contemporaine de la fin du monde, le véritable Ragnarök prophétisé dans les textes anciens reste à venir.

Un autre point intriguant est l’évolution des personnages secondaires. De nombreux fans se demandent ce qu’il adviendra de Saxa, une alliée improbable mais redoutable. Son lien ambigu avec Magne pourrait être exploré davantage, tout comme son rôle dans un éventuel nouveau conflit divin. Chaque personnage a encore des zones d’ombre à éclaircir, ce qui laisse de nombreuses possibilités narratives.

Les acteurs et créateurs sont-ils partants ?

Une autre question clé concerne la disponibilité et l’intérêt des acteurs. David Stakston (Magne), Jonas Strand Gravli (Laurits) et Theresa Frostad Eggesbø (Saxa) se sont imposés grâce à leurs rôles dans la série. Si leurs agendas ne sont pas encore surchargés, cela pourrait changer rapidement avec le succès croissant de la série.

Du côté de la production, Adam Price, le créateur de Ragnarök, n’a pas précisé exclusivité un retour. Lors d’interviews, il a laissé entendre qu’il restait attaché à cet univers. Pourtant, il a également exprimé son désir d’explorer de nouveaux projets. Cela laisse la porte découverte, mais pas grande ouverte.

D’ailleurs, les déclarations des acteurs eux-mêmes restent discrètes, mais certains ont laissé entendre qu’ils seraient prêts à revenir si une suite voyait le jour. Ces déclarations entretiennent l’espoir, mais elles ne constituent pas encore une confirmation.

Saison 4 de Ragnarök : Netflix joue la carte du suspense

Netflix est maître dans l’art de maintenir une incertitude stratégique. En laissant planer le doute sur une potentielle saison 4, la plateforme s’assure de maintenir l’engagement des fans. C’est aussi un moyen de jauger l’intérêt réel du public. Si les chiffres de visionnage post-saison 3 restent élevés, ou si une pétition en ligne atteint un seuil critique, Netflix pourrait reconsidérer sa décision.

Cependant, l’inverse est également vrai. Si les audiences stagnent ou chutent, il est peu probable que la plateforme prenne le risque financier d’une nouvelle saison.

Ce qui est certain, c’est que Netflix mise de plus en plus sur des séries capables de générer un buzz mondial. Si Ragnarök parvenait à atteindre ce statut, cela augmenterait ses chances de survie. En attendant, les fans ne peuvent qu’espérer que leur passion pour la série soit suffisamment visible.

