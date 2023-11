C’est confirmé : Netflix prépare une série animée The Witcher

Tandis que la saison 4 de la série The Witcher est en préparation, Netflix vient d’annoncer la sortie d’une série animée The Witcher. Après les livres, les jeux, la série live-action… Place à l’animé ! Date de sortie, bande-annonce… Voici ce que vous devez savoir.

Une série animée The Witcher arrive sur Netflix

Ce 11 novembre 2023, sur la chaîne YouTube de Netflix, une nouvelle bande-annonce a été postée au plus grand plaisir des fans de la franchise The Witcher. Et pour cause, il s’agissait du trailer officiel de la série animée inspirée des livres, des jeux et de la série avec Henry Cavill éponyme.

The Witcher : Sirens of The Deep devrait sortir en 2024, selon les informations soumises par la plateforme de streaming. Normalement, la première saison devrait voir le jour plutôt à la fin d’année 2024, vers octobre, novembre ou décembre.

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Henry Cavill

Le doubleur de Geralt dans les jeux sera de la partie

Toujours d’après Netflix, les fans auront une bonne surprise puisque c’est Doug Cockle, le doubleur de Geralt de Riv dans les jeux qui incarnera Geralt dans cet animé. Il y aura aussi Anya Chalotra et Joey Batey au doublage, les deux acteurs de la série Netflix qui jouent Yennefer de Vengerberg et Jaskier.

De quoi parlera cette série animée The Witcher ? Voici ce que Netflix a écrit à ce sujet : « Geralt de Riv, un chasseur de monstres muté, est engagé pour enquêter sur une série d’attaques dans un village balnéaire et se retrouve entraîné dans un conflit vieux de plusieurs siècles entre les humains et les elfes. Il doit compter sur ses amis – anciens et nouveaux – pour résoudre le mystère avant que les hostilités entre les deux royaumes ne dégénèrent en une guerre totale ». Donc en soi, l’intrigue devrait reprendre celle de la série live action.

Voici la bande-annonce de The Witcher : Sirens of The Deep

Alors, vous avez hâte de regarder la série animée The Witcher ?