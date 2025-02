Biopic sur Johnny Hallyday : que sait-on du film à venir ?

Depuis plusieurs mois, nous savons qu’un film sur la vie de Johnny Hallyday est en préparation. Il s’agira d’un biopic qui se centrera donc sur sa carrière, mais aussi sur sa vie privée aux côtés de Laeticia Hallyday. D’ailleurs, cette dernière participe à sa création. Que sait-on de sa sortie ou encore du casting à ce jour ?

Le film sur Johnny Hallyday sortira en salles le 8 décembre 2027

Le biopic sur Johnny Hallyday est un film destiné aux fans, mais aussi un vrai hommage commandé par ses proches. Le rockeur, qui a perdu la vie le 5 décembre 2017 à la suite d’un cancer du poumon, a marqué plusieurs générations avec sa musique.

S’il « allumait le feu » sur scène, il laisse derrière lui une flamme encore animée. Et, après la publication de plusieurs chansons posthumes et la publication d’un clip hommage par son fils David Hallyday (avec son propre fils Cameron, le portrait craché de son grand-père), un film sur Johnny va voir le jour.

Pour le moment, nous ne savons pas grand-chose de ce film à venir. D’après la fiche Allociné, la sortie du biopic serait prévue pour le 8 décembre 2027 au cinéma. Le film serait en préparation auprès du réalisateur Cédric Jimenez, 48 ans.

Les proches du chanteur aideraient à la création de ce biopic

Pour rendre ce film plus réaliste, il serait entouré de certains proches du chanteur, dont Laeticia Hallyday, sa dernière compagne.

Dans ce cadre, le film devrait notamment se centrer sur la carrière du chanteur, mais aussi sur la vie amoureuse de Johnny et de Laeticia. Pour rappel, Johnny Hallyday a partagé sa vie avec plusieurs femmes, dont Sylvie Vartan, avec qui il a eu leur fils David.

Il a aussi partagé sa vie avec Nathalie Baye, la maman de Laura Smet. Et, avec Laeticia Hallyday, il aura deux filles adoptives, Jade et Joy. Une grande famille recomposée qui a d’ailleurs soulevé de nombreuses discordes au sujet de l’héritage du chanteur.

Mais, à la fin de sa vie, il était aux côtés de Laeticia, laquelle était présente pour ses derniers instants. C’est aussi pour cette raison que c’est elle qui est davantage médiatisée lorsque l’on évoque Johnny.

Raphaël Quenard

Quel sera le casting pour le film sur Johnny ?

Et donc, c’est elle aussi qui participe à la réalisation de ce biopic. D’après ce que nous savons, c’est l’acteur Raphaël Quenard qui a été approché pour prendre le rôle de Johnny Hallyday. Notez que son petit-fils Cameron aurait totalement pu le faire étant donné leur ressemblance !

Mais, Laeticia aurait adoré le jeu d’acteur de Raphaël. « J’ai été scotchée par son jeu, ses regards, sa façon d’occuper l’espace, de parler, sa spontanéité, son charisme presque animal… Je me suis dit que si un acteur pouvait incarner Johnny au cinéma, c’était lui », aurait-elle déclaré chez Paris Match.

Aussi le film pourrait également mettre en scène la jolie Lily-Rose Depp, pressentie pour jouer le rôle de Laeticia. Notez que Raphaël Quenard a 33 ans et que Lily-Rose Depp est âgée de 25 ans. Lorsqu’ils se sont mariés, Laeticia et Johnny avaient respectivement 21 ans et 52 ans.

Lily-Rose Depp

Un autre biopic par Jalil Lespert abandonné ?

Si vous ne le saviez pas, ce film dirigé par Cédric Jimenez n’était pas le premier biopic qui devait voir le jour. En fait, le premier choix s’était porté sur le projet de biopic de Jalil Lespert, réalisateur et ex-compagnon de Laeticia.

Cependant, d’après une interview de Laura Smet dans Paris Match, le film de Jalil ne se fera pas et c’est donc bien celui de Cédric Jimenez qui vera le jour au cinéma.

« Le film de Jalil Lespert ne se fera pas. Il ne reste que celui de Cédric Jimenez avec Raphaël Quenard, qui m’a contactée pour en discuter », aurait alors déclaré la fille de Johnny.

« Donc on va se voir », aurait-elle ajouté. Dans ce cadre, Laura Smet aurait donc prévu d’échanger avec le réalisateur afin de participer à ce film. L’idée, avant tout, est de rendre ce biopic réaliste pour les fans du chanteur.

Notez que le film, prévu pour le 8 décembre 2027, marquera les 10 ans de la disparition de Johnny Hallyday. Jour pour jour, étant décédé le 8 décembre 2017. Un beau clin d’œil pour un hommage que nous avons hâte de découvrir.

