Gary Oldman est l’un des acteurs britanniques les plus polyvalents et talentueux de sa génération avec une carrière s’étendant sur plus de quatre décennies. Il s’est distingué par sa capacité à incarner des personnages complexes et divers, allant des figures historiques aux antagonistes terrifiants. Né à Londres en 1958, Oldman a commencé sa carrière au théâtre. Il s’impose ensuite au cinéma avec des rôles marquants dans les années 1980. Ses interprétations intenses et immersives lui ont valu de nombreux prix, dont un Oscar pour sa performance dans Les heures sombres (2017). Ce qui distingue Gary Oldman, c’est sa capacité à se transformer physiquement et émotionnellement dans chaque rôle.

Voici un top 10 des films et séries télévisées dans lesquels Gary Oldman a brillé, montrant l’étendue de son talent.

Dracula (1992)

Réalisé par Francis Ford Coppola, Dracula est une adaptation du célèbre roman de Bram Stoker. Le film raconte l’histoire du comte Dracula, un vampire ancien. Il voyage à Londres à la recherche de l’amour perdu, incarné par Mina Harker.

Gary Oldman livre une performance inoubliable en tant que Dracula. Sa capacité à passer du séducteur torturé au monstre impitoyable est magistrale. Il insuffle à Dracula une dimension tragique, le rendant à la fois effrayant et profondément humain.

Le film a été salué pour son esthétique gothique et son approche visuelle innovante. Oldman, en particulier, a été félicité pour sa capacité à réinventer ce personnage emblématique. Il offre alors une des incarnations les plus mémorables de Dracula au cinéma.

Voici la bande-annonce :

Léon (1994)

Ce thriller réalisé par Luc Besson raconte l’histoire de Léon, un tueur à gages solitaire. Il recueille Mathilda, une fillette de 12 ans, unique survivante du meurtre de sa famille. Rapidement, Léon commence à former la petite pour qu’elle devienne une « nettoyeuse » comme lui. Cela sera pour elle l’occasion de venger la mort de son petit frère.

Oldman interprète le personnage de Norman Stansfield, un agent de la DEA corrompu et instable. Il réussit à créer un antagoniste terrifiant, avec des moments d’intensité et de folie qui sont devenus iconiques. Le comédien a en effet contribué à faire de ce film un mythe. Et cela notamment grâce à une improvisation remarquable, sa célèbre réplique : « EVERYONE! » ou « TOUT LE MONDE ! ».

La performance d’Oldman est l’un des points forts du film, le rendant à la fois captivant et imprévisible. En partageant l’affiche avec des icônes telles Jean Reno et Natalie Portman, c’est réellement la cerise sur le gâteau. Léon est aujourd’hui considéré comme un classique, et le personnage de Stansfield est souvent cité parmi les meilleurs méchants du cinéma.

Voici quelques extraits de ce long-métrage :

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban (2004)

Dans ce troisième volet de la célèbre saga, Harry Potter découvre l’existence de Sirius Black. C’est un prisonnier évadé d’Azkaban, qui serait à la recherche de vengeance contre lui.

Oldman incarne Sirius Black, l’oncle de cœur de Harry et ancien meilleur ami de ses parents. Son interprétation apporte une profondeur émotionnelle au personnage. Il dépeint à la fois un homme brisé par l’injustice et un mentor protecteur.

Ce film, souvent cité comme l’un des meilleurs de la saga, a été salué pour son atmosphère plus sombre. La performance d’Oldman a été particulièrement appréciée pour la complexité qu’il a su apporter à Sirius. Il transforme un personnage initialement vu comme dangereux en figure paternelle aimante.

Voici le teaser de ce 3e volet de la saga à succès planétaire :

The Dark Knight (2008)

Dans le second opus de la trilogie de Christopher Nolan, le Joker menace Gotham City. Aussi connu sous le pseudo du Prince du Crime, le Joker se distingue par son caractère imprévisible et anarchiste. Alors que la menace plane, Batman, le commissaire Gordon et Harvey Dent tentent de rétablir l’ordre.

Gary Oldman joue le rôle du commissaire James Gordon, l’allié de confiance de Batman. Son jeu subtil, qui évite tout excès dramatique, apporte une touche de réalisme au personnage. Il le dépeint bien comme un homme dévoué à la justice.

Depuis sa sortie, le film est souvent perçu comme l’un des plus grands films de superhéros et l’un des meilleurs longs-métrages des années 2000. Il se hisse même parmi l’un des meilleurs films jamais réalisés. The Dark Night a été ajouté au National Film Registry en 2020. La prestation d’Oldman, bien qu’éclipsée par le Joker de Heath Ledger, est fondamentale. Il équilibre le film et a été largement salué.

Découvrez sa bande-annonce :

Les heures sombres (2017)

Ce drame historique réalisé par Joe Wright se concentre sur Winston Churchill au début de la Seconde Guerre mondiale. Il doit alors décider s’il négocie avec l’Allemagne nazie ou résister à l’invasion.

Gary Oldman incarne le fameux Winston Churchill, un rôle pour lequel il a subi une transformation physique impressionnante. Il a aussi parfaitement capté la ténacité, l’humour et la vulnérabilité du célèbre Premier ministre, ce qui lui a valu un Oscar du meilleur acteur.

Les Heures sombres a été acclamé pour sa représentation fidèle de Churchill et de cette période critique de l’histoire britannique. Les critiques sont aussi unanlmes sur la performance de Oldman. Cela concerne notamment sa capacité à humaniser une figure aussi mythique.

Une de ses meilleures prestations à regarder absolument :

Sid & Nancy (1986)

Ce biopic réalisé par Alex Cox raconte la relation destructrice entre Sid Vicious, le bassiste des Sex Pistols, et Nancy Spungen, sa petite amie. Leur relation tumultueuse, marquée par la toxicomanie, plonge le musicien anglais et la jeune Américaine dans une spirale de déchéance.

Dans l’un de ses premiers rôles majeurs, Oldman incarne Sid Vicious avec une intensité brute. Il capture magistralement à la fois l’énergie punk et la tragédie du personnage.

Sid & Nancy est devenu un film culte, en partie grâce à la performance d’Oldman. Celle-ci a été saluée comme l’une des plus grandes de sa carrière. Le film a été loué pour son approche non conventionnelle et sa représentation sans compromis de la scène punk.

Voici sa bande-annonce :

La Taupe (2011)

Les services secrets britanniques rappellent l’un de ses plus brillants agnets à la retraite, George Smiley. Surnommé le Cirque, il va encore une fois se rendre utile pour sa patrie. Le cabinet du Premier Ministre a besoin de lui. La cause ? Un agent double du centre de Moscou, leur adversaire principal, se serait infiltré au sein de l’organisation.

Gary Oldman livre une performance sobre et subtile en tant que George Smiley, un homme intelligent, mais fatigué. Il doit alors naviguer dans un monde d’intrigues politiques. Son interprétation tout en retenue lui a valu une nomination aux Oscars.

Ce film a été acclamé pour sa complexité narrative et son atmosphère tendue. La performance d’Oldman se distingue d’ailleurs pour sa subtilité et son intelligence. Il prouve qu’il excelle aussi dans des rôles plus intérieurs. D’après Le Point, c’est le meilleur film d’espionnage.

Voici quelques moments forts :

Manipulations (2000)

Ce drame politique raconte l’histoire d’une sénatrice désignée pour devenir vice-présidente des États-Unis, mais qui fait face à une enquête sur sa vie privée menée par un comité d’opposition.

Oldman joue le rôle du Républicain Shelly Runyon, un politicien sans scrupules qui tente de ruiner la carrière de la sénatrice. Président de la commission d’investiture, il incarne à la perfection la duplicité et l’ambition, offrant une performance convaincante en tant qu’antagoniste. C’est un Gary méconnaissable que l’on retrouve à l’écran, comme dans la plupart des rôles qu’il reçoit.

The Contender (en anglais) a reçu des critiques positives pour ses performances et son intrigue tendue. Gary Oldman, malgré quelques controverses autour du film, a été reconnu pour son talent à interpréter un personnage à la moralité ambiguë.

Le teaser par ici :

True Romance (1993)

« À cœur perdu », ce film culte écrit par Quentin Tarantino suit un couple en fuite après avoir volé une mallette pleine de drogue. Des criminels et des policiers vont alors poursuivre les deux fuyards.

Gary Oldman apparaît brièvement dans le rôle de Drexl, un proxénète psychopathe. Bien que son temps à l’écran soit limité, sa performance déjantée et excentrique laisse une forte impression.

True Romance a été salué pour ses dialogues percutants et ses personnages mémorables. La performance excentrique d’Oldman est souvent citée comme l’un des moments forts du film.

Voici sa bande-annonce :

Slow Horses (2022 – présent)

Slough House est une sorte de purgatoire administratif pour les agents du MI5 ayant échoué gravement dans une mission, mais sans être renvoyés. Ceux rejoignent cet endroit reçoivent le surnom de « chevaux lents », en référence à Slough House. Ils se retrouvent alors condamnés à effectuer des tâches monotones et administratives. Ces agents subissent aussi, de façon régulière, les brimades de leur cynique chef, Jackson Lamb. Ce dernier espère d’ailleurs que ces recrues démissionnent par ennui ou frustration.

Oldman incarne Jackson Lamb, le chef bourru et négligé de cette unité disgraciée. Il offre une performance teintée de sarcasme et de cynisme. L’acteur apporte toutefois une humanité inattendue à ce personnage endurci.

La série a reçu les acclamations du public pour ses intrigues captivantes et son humour noir. La performance d’Oldman a été un élément central de son succès. Il ajoute une bonne couche de complexité et de charme à la série.

Voici le trailer de la saison 1 :

Un maitre de la transformation

Gary Oldman a prouvé à maintes reprises qu’il était un maître de la transformation, capable de s’immerger dans des rôles très différents. Son impressionnante filmographie illustre non seulement son talent, mais aussi sa capacité à élever les films et séries dans lesquels il apparaît. De Dracula à Winston Churchill, en passant par des personnages fictifs ou historiques… Oldman est indéniablement l’un des grands acteurs de notre époque.

