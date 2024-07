Charlie Hunnam, acteur britannique né le 10 avril 1980 à Newcastle upon Tyne, est devenu une figure emblématique du cinéma et de la télévision. Sa carrière débute au Royaume-Uni avec des apparitions dans des séries télévisées. Cela avant de s’imposer à Hollywood grâce à des rôles marquants et une présence charismatique. Il est surtout connu pour son talent brut et sa capacité à incarner des personnages complexes et physiques.

Ne visant pas du tout une carrière d’acteur, il est découvert par hasard par le directeur de production de la série « Byker Grove », qui l’engage immédiatement. Sa carrière démarre alors. Le jeune acteur au visage angélique enchaîne ensuite avec la série « Histoires gay : Queer as Folk ». En 2008, un tournant décisif marque sa carrière. L’acteur est sélectionné pour jouer le rôle principal dans la série à succès « Sons of Anarchy ». Cet article explore les 10 meilleurs films et séries télévisées de Charlie Hunnam, mettant en lumière son parcours impressionnant.

Sons of Anarchy (2008–2014)

« Sons of Anarchy » est une série télévisée dramatique qui suit les aventures de Jackson « Jax » Teller. C’est le vice-président puis président du club de motards SAMCRO (Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original). La série explore les défis et les conflits internes du club, ainsi que les relations familiales complexes de Jax.

Charlie Hunnam incarne Jax avec une intensité et une profondeur remarquables. Il rend son personnage à la fois impitoyable et vulnérable. Son interprétation lui vaut de nombreux éloges et une base de fans dévoués.

La série se voit acclamer pour son écriture, sa direction et ses performances. Hunnam étant souvent considéré comme le cœur battant de l’émission. Son portrait nuancé de Jax Teller est salué comme l’un des meilleurs rôles de sa carrière.

Voici sa bande-annonce :

Pacific Rim (2013)

C’est un film de science-fiction réalisé par Guillermo del Toro. Il raconte l’histoire de pilotes de méchants géants, appelés Jaegers. Ces derniers doivent combattre des monstres interdimensionnels, les Kaijus, pour sauver l’humanité.

Dans le rôle de Raleigh Becket, Hunnam joue un pilote de Jaeger désabusé et traumatisé par la perte de son frère. Il apporte par ailleurs une humanité et une résilience à son personnage, équilibrant action et émotion.

Le film est bien reçu pour ses effets spéciaux spectaculaires et son action intense. La performance de Hunnam se distingue également pour sa capacité à ancrer le film dans une réalité émotionnelle. Et cela, malgré le cadre fantastique.

Voici un teaser en VF pour ceux qui souhaitent s’y mettre ou revoir le film :

The Lost City of Z (2016)

« The Lost City of Z » est un film d’aventure biographique. Réalisé par James Gray, il raconte la véritable histoire de Percy Fawcett, un explorateur britannique qui part à la recherche d’une ancienne cité perdue dans la jungle amazonienne.

Charlie Hunnam incarne Percy Fawcett avec un mélange de détermination et de vulnérabilité. Sa transformation physique et psychologique pour le rôle a été largement saluée.

Le film se retrouve acclamé pour sa direction artistique, sa cinématographie et les performances de ses acteurs. Robert Pattinson et Tom Holland lui donnent d’ailleurs la réplique. Hunnam reçoit également des éloges pour son engagement total dans le rôle. Il rend ainsi la quête de Fawcett poignante et captivante.

Découvrez la bande-annonce en cliquant ici :

Le roi Arthur : la légende d’Excalibur (2017)

Ce film fantastique réalisé par Guy Ritchie revisite la légende arthurienne. Il racontant l’ascension d’Arthur de la rue au trône après avoir retiré l’épée Excalibur de la pierre.

Charlie Hunnam interprète Arthur avec une énergie brute et une arrogance charmante. Il apporte alors une nouvelle dimension à ce personnage légendaire. Son physique imposant et sa présence magnétique sont également des atouts pour le film.

Le film reçoit des critiques mitigées, certains louent son style visuel et ses séquences d’action. D’autres le critique notamment sur son scénario et son rythme. La performance de Hunnam a toutefois été unanimement reconnue comme un point fort.

Retrouvez sa bande-annonce dans le lien suivant :

Crimson Peak (2015)

« Crimson Peak » est un film d’horreur gothique réalisé par Guillermo del Toro. L’histoire suit Edith Cushing. La jeune femme qui découvre des secrets terrifiants après s’être installée dans un manoir hanté avec son mari mystérieux.

Dans le rôle du Dr. Alan McMichael, Hunnam joue un ami fidèle et amoureux secret d’Edith. Sa performance, discrète, mais efficace, ajoute une couche de complexité et de tension émotionnelle à l’intrigue.

Le film a été apprécié pour son atmosphère, sa direction artistique et ses performances. Bien que le rôle de Hunnam soit secondaire, il se voit louer pour sa contribution à l’ambiance générale du film.

Visionnez le teaser ci-dessous :

Nicholas Nickleby (2002)

« Nicholas Nickleby » est une adaptation cinématographique du roman de Charles Dickens. Le film suit les épreuves et les triomphes de Nicholas. Ce dernier, encore jeune, doit soutenir sa famille après la mort de son père.

Charlie Hunnam incarne le personnage principal avec un charme et une sincérité qui captivent le public. Sa performance reflète bien l’optimisme et la résilience de Nicholas malgré les difficultés.

Le film a été bien accueilli pour sa fidélité à l’histoire d’origine et les performances de son casting de premier plan avec Hunnam et Anne Hathaway.

Un extrait ici :

The Gentlemen (2019)

Ce film de crime et de comédie réalisé par Guy Ritchie suit l’histoire de Mickey Pearson (Matthew McConaughey). Un expatrié américain à la tête d’un empire de la marijuana à Londres. Il décide de vendre son business, déclenchant une série de manipulations, chantages et complots.

Charlie Hunnam incarne Raymond Smith, l’homme de main loyal et rusé de Mickey Pearson. Sa performance est pleine de nuances, mélangeant finesse et brutalité avec un humour subtil. Son rôle est essentiel pour le ton ironique et le rythme effréné du film.

Le film est bien reçu pour son style distinctif, ses dialogues intelligents et ses performances mémorables. Hunnam a été loué pour sa prestation solide et sa chimie avec le reste du casting. Cela renforce ainsi son statut d’acteur polyvalent.

Retrouvez sa bande-annonce par ici :

Les fils de l’homme (2006)

« Children of Men » est un film de science-fiction dystopique réalisé par Alfonso Cuarón. Il dépeint un futur où l’humanité est devenue stérile. Un homme doit protéger la première femme enceinte depuis des décennies.

Hunnam joue un rôle secondaire en tant que Patric, un activiste rebelle. Bien que son rôle soit limité, sa performance apporte une intensité supplémentaire aux scènes dans lesquelles il apparaît.

Voici sa bande-annonce :

Papillon (2017)

« Papillon » est un film dramatique basé sur l’autobiographie de Henri Charrière. Il raconte l’histoire de Papillon, un homme faussement accusé de meurtre et envoyé dans une colonie pénitentiaire. Il tente de s’évader avec l’aide de son ami Louis Dega.

Charlie Hunnam joue le rôle-titre avec une intensité féroce, capturant la détermination et le désespoir de Papillon. Sa transformation physique pour le rôle est impressionnante, ajoutant une dimension supplémentaire à sa performance.

Visionnez sa bande-annonce en cliquant sur ce lien :

Green Street Hooligans (2005)

« Green Street Hooligans » est un drame sur le monde des hooligans du football en Angleterre. Le film raconte l’histoire d’un étudiant américain qui se lie d’amitié avec des hooligans. Cela, après avoir été expulsé de Harvard.

Dans le rôle de Pete Dunham, l’acteur incarne un chef de gang charismatique et impitoyable. Sa performance est intense et convaincante, montrant une facette plus sombre de son talent d’acteur.

Le film reçoit des critiques positives pour son regard brut et authentique sur la culture hooligan. La performance de Hunnam a été particulièrement remarquée pour son énergie et son réalisme.

Visionnez son teaser en VF ici :

