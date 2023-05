Tom Hiddleston est un acteur britannique né le 9 février 1981 à Londres, en Angleterre. Issu de bonne famille, Tom Hiddleston fait ses études à Oxford, au sein de la Dragon School. Il intègre ensuite l’Eton College, près de Windsor. Passionné de théâtre, il rejoint des ateliers d’art dramatique dans plusieurs établissements avant de rejoindre la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Art.

Tom ressort diplômé de cette académie en 2005, et décroche directement un petit rôle dans Unrelated, un film indépendant réalisé par Joanna Hogg. Il fera ensuite quelques apparitions en tant que figurant dans plusieurs téléfilms, avant de réellement se faire connaître au Royaume-Uni en 2008 avec la série policière Les Enquêtes de l’inspecteur Wallander. Au cours du tournage de cette série, Tom Hiddleston fera la connaissance de Kenneth Branagh, qui l’aidera à se frayer un chemin vers Hollywood.

Kenneth lui proposera notamment d’incarner le demi-frère et ennemi juré du superhéros Marvel Thor : le Dieu de la malice Loki. Tom Hiddleston va continuer d’incarner ce personnage au cours des années à venir, dont une série sortie récemment sur la plate-forme Disney+.

En dehors du monde cinématographique, Tom Hiddleston se fait aussi connaître dans des films indépendants, tournant avec de célèbres réalisateurs comme Woody Allen, Steven Spielberg, Jim Jarmusch et Guillermo del Toro.

En 2016, Tom Hiddleston remporte le Golden Globes du meilleur acteur dans une minisérie ou un téléfilm pour sa première interprétation dans la minisérie The Night Manager.

Thor (2011)

Thor est un film de superhéros réalisé par Kenneth Branagh.

Sorti en 2011, ce film fait partie de l’univers cinématographique Marvel. Il est le quatrième film de la phase une, et met en scène les personnages des séries de bandes dessinées Marvel créées par Stan Lee, Larry Lieber et Jack Kirby : Journey into Mystery et The Mighty Thor.

Dans le royaume d’Asgard, Thor est un guerrier surpuissant, mais aveuglé par son arrogance. Ses actes téméraires ont notamment déclenché une guerre ancestrale. Lassé de ses bêtises, son père Odin le bannit et l’envoie sur Terre, où il est condamné à vivre parmi les humains.

Thor atterrit près de Puente Antiguo, au Nouveau-Mexique, où il est découvert par l’astrophysicienne Jane Foster. Son marteau magique, Mjolnir, est retrouvé par des habitants de Puente Antiguo. Le SHIELD, une agence de renseignement, d’intervention et de contre-terrorisme, arrive rapidement sur les lieux et sécurise la zone. Phil Coulson, un agent du SHIELD, s’empare alors des données récoltées par Jane concernant l’arrivée sur Terre de Thor.

Pendant ce temps sur Asgard, Loki (Tom Hiddleston), le demi-frère de Thor, découvre qu’il était le fils de Laufey. Ce dernier était le roi des Géants des Glaces qui lança autrefois une invasion de la Terre, dans le but de la plonger dans une nouvelle ère glaciaire. Loki a pour objectif de s’emparer du trône d’Asgard, et finit malheureusement par y parvenir.

Au box-office, Thor est classé numéro un aux États-Unis et au Canada après sa deuxième semaine de diffusion. Cela lui a permis de générer un revenu de près de 34,7 millions de dollars.

Voici la bande-annonce du film :

Thor : Le Monde des ténèbres (2013)

Thor : Le Monde des ténèbres est un film de superhéros réalisé par Alan Taylor.

Sorti en 2013, il s’agit de la suite du premier film sorti en 2011.

Dans ce second opus, Thor lutte de nouveau pour protéger la Terre et les Neufs Mondes d’un mystérieux ennemi qui convoite l’univers tout entier. Thor part alors à l’aventure pour restaurer l’ordre dans le cosmos. Son ennemi : une ancienne race, sous la conduite de Malekith, un être assoiffé de vengeance, venu pour répandre les ténèbres sur le monde.

Confronté à un ennemi beaucoup trop puissant, que même Odin ne peut contrer, Thor n’a d’autres choix que de s’allier avec son traître de frère Loki (Tom Hiddleston) pour sauver non seulement son peuple, mais aussi l’univers lui-même.

Lors de sa sortie, le film a reçu un accueil critique mitigé, recueillant 66 % de critiques positives.

Pour son 1er week-end au box-office, le film récolte environ 86,1 millions de dollars de recettes. Il est le 5e meilleur démarrage d’un film de l’univers cinématographique Marvel, bien loin devant le premier film Thor, sorti quelques années auparavant.

Le film récolte plusieurs récompenses comme :

Le prix Schmoes d’Or du personnage le plus cool de l’année pour Loki ;

Le prix du jeune public de la meilleure scène de combat pour Chris Hemsworth et Christopher Eccleston ;

Le prix Georges du meilleur méchant étranger de l’année pour Loki interprété par Tom Hiddleston ;

Le prix Huading du meilleur acteur mondial dans un film pour Chris Hemsworth.

Ci-dessous le lien de la bande annonce :

Crimson Peak (2015)

Crimson Peak est un film d’horreur écrit et réalisé par Guillermo del Toro. Sorti en 2015, le film raconte l’histoire d’Edith Cushing qui est tiraillée entre deux prétendants.

En 1901, Edith Cushing est une jeune romancière novice qui vit avec son père, Carter Cushing, à Buffalo, dans l’État de New York. Pendant son enfance, Edith a perdu sa mère qui était atteinte du choléra. Depuis, Edith possède l’étrange don de pouvoir communiquer avec les défunts. Elle est alors hantée par le fantôme de sa mère, qui la met en garde contre « Crimson Peak ».

Dans les bureaux de l’entreprise de son père, la jeune femme tombe sous le charme de sir Thomas Sharpe (Tom Hiddleston). Ce dernier est un baronnet anglais, venu demander un prêt à Carter Cushing. Accompagnés de sa sœur, Lady Lucille Sharpe, les deux vivent ensemble dans le manoir d’Allerdale Hall, en Angleterre. Thomas Sharpe porte un intérêt particulier à Edith et l’invite à danser une valse.

Quelques jours plus tard, le père d’Edith est retrouvé mort dans les vestiaires de son club. Edith, effondrée, se raccroche alors à Thomas, en qui elle voit son grand amour, et décide de l’épouser. Elle part alors vivre avec lui à Allerdale Hall.

Plus tard, Thomas révèle à Edith que le manoir d’Allerdale Hall est aussi appelé « Crimson Peak » en raison de l’argile rouge qui surgit du sol en hiver et donne à la neige une teinte cramoisie. Edith comprend alors le message donné par le fantôme de sa défunte mère, et saisit enfin qu’elle est en danger.

Le réalisateur du film décrit son œuvre comme étant une romance gothique. Au box-office américain, il a récolté près de 31 millions de dollars de recettes.

Voici la bande-annonce :

Thor : Ragnarok (2017)

Thor : Ragnarok est le troisième volet de la saga de film de superhéros sur le Dieu du Tonnerre Thor. Réalisé par Taika Waititi et sorti en 2017, ce film se déroule deux ans après les événements d’Avengers : L’Ère d’Ultron. Il est le 17e film de l’univers cinématographique Marvel et s’inscrit dans la phase trois de celui-ci.

Privé de son puissant marteau, Mjolnir, Thor est fait prisonnier sur une lointaine planète aux confins de l’univers. Afin de sauver Asgard, Thor va devoir lutter contre le temps afin d’éviter l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök. Il s’agit d’un événement asgardien qui consiste en la destruction du monde et la fin de sa population.

L’affrontement entre Hela et Thor tourne en faveur de la Déesse de la Mort et coûte même son œil droit à Thor. Soudain, une vision de son père apparait à Thor et ce dernier lui explique que le marteau n’était pas la source de son pouvoir. Il s’agissait plutôt d’un catalyseur qui était censé l’aider à contrôler sa puissance.

Thor se concentre et laisse exploser sa puissance en faisant tomber un éclair surpuissant sur Hela. Cela lui a permis de gagner du temps et de rejoindre son peuple. Thor retrouve avec surprise son frère Loki (Tom Hiddleston) et a une révélation en se rappelant les paroles de son père. Thor se rend compte qu’Hela puise sa puissance dans Asgard même. Il demande alors à Loki de se rendre dans la chambre forte et de placer le casque de Surtur dans l’Éternelle Flamme afin de réaliser la prophétie du Ragnarök qu’il comptait empêcher.

Pour voir la bande-annonce du film, cliquez sur le lien ci-dessous :

Loki (2021)

Loki est une série télévisée en 8 épisodes créée par Michael Waldron. Sa diffusion a commencé le 9 juin 2021 sur la plate-forme de streaming Disney+.

Cette série est basée sur le personnage de Loki, toujours interprété par Tom Hiddleston. Les événements de la série se déroulent juste après Avengers : Endgame et décrivent les aventures du dieu éponyme. Après avoir récupéré le Tesseract et s’être échappé avec, Loki est arrêté par le Tribunal des Variations Anachroniques ou TVA.

Cette série introduit donc formellement la notion de « multivers » dans l’univers cinématographique Marvel.

Alors que Thanos a tué Loki de ses mains dans Avengers : Infinity War, le Dieu de la Malice que l’on retrouve dans cette série vient d’une réalité alternative créée en 2012, lors d’un retour dans le passé des Avengers. Après son évasion avec le Tesseract, des agents emmènent Loki au quartier général du TVA. C’est un organisme qui agit pour arrêter toute personne qui essaierait d’altérer le passé ou le futur, et qui protège l’Éternel Flux Temporel.

L’agent du TVA, M. Mobius, lui demande de collaborer avec lui pour traquer une version alternative de lui-même qui crée le chaos dans diverses époques dans une lutte acharnée contre le TVA. Cette version alternative s’avère être Sylvie, le Variant féminin de Loki.

Une deuxième saison de la série est en préparation. Sa sortie est prévue en automne 2023, et elle fera apparemment partie de la phase cinq de l’univers cinématographique Marvel.

Le lien ci-dessous pour voir la bande-annonce de la série :

Kong : Skull Island (2017)

Kong : Skull Island est un film fantastique réalisé par Jordan Vogt-Roberts.

Sorti en 2017, le film est un reboot de King Kong et s’inscrit dans le Monster Verse. Il s’agit d’un univers commun développé par Legendary Pictures et débuté avec Godzilla.

En 1944, en plein milieu de la guerre du Pacifique, deux pilotes s’écrasent sur une île inconnue. L’un est Américain et l’autre est Japonais. Alors que les deux se livrent une bataille acharnée sur place, ils sont brusquement interrompus par une gigantesque créature.

Plus tard, en 1873, William Randa monte difficilement une équipe d’explorateurs dont fait partie le chasseur James Conrad (Tom Hiddleston). L’équipe d’explorateurs va alors se rendre sur une île non répertoriée de l’océan Pacifique, surnommée l’île du Crâne ou « Skull Island », découverte grâce au programme d’observation satellitaire de la Terre Landsat.

Cependant, nul ne se doute que cette île est le repaire de plusieurs monstres, dont le légendaire Kong. La mission d’exploration se transforme alors en une mission de survie.

Le film reçoit des critiques globalement positives. Au box-office américain, il a généré des recettes de près de 168 millions de dollars. Il a aussi remporté une récompense en 2017 qui est le Golden Trailer Awards de la meilleure affiche de cinéma.

Voici sa bande-annonce officielle :

The Hollow Crown (2012)

The Hollow Crown est une série de sept téléfilms produite par Sam Mendes, diffusée entre le 30 juin et le 21 juillet 2012 pour les quatre premiers et en 2016 pour les trois derniers, sur BBC Two.

Cette série est une adaptation des pièces historiques de William Shakespeare : Richard II, Henri IV, Henri V, Henri VI et Richard III.

En l’an 1399, la première saison évoque l’histoire de la Cour de Westminster jusqu’aux champs de bataille de France et d’Angleterre. Il s’agit de la période de la guerre de Cent Ans. C’est une histoire de la monarchie anglaise, axée sur les jeux de pouvoir et de politique. La rébellion et le conflit menacent les rois, leurs familles et leurs proches.

Dans la seconde saison, l’histoire fait référence aux événements historiques survenus pendant la guerre des Deux-Roses. Les nobles anglais continuent de se disputer à propos des guerres avec la France. Les nouvelles de la défaite des Anglais à Orléans parviennent jusqu’au duc de Gloucester et des autres nobles. Après les funérailles d’Henri V, c’est son fils, le prince de Galles qui prend le pouvoir sous le nom d’Henri VI.

Dans cette série, Tom Hiddleston incarne le prince Hal ou Henri V. Né le 16 septembre 1386 à Monmouth, il était le duc de Cornouailles et de Lancastre, et roi d’Angleterre entre 1413 et 1422.

Découvrez la bande-annonce ici :

Only Lovers Left Alive (2013)

Only Lovers Left Alive est un film réalisé par Jim Jarmusch, sorti en 2013.

Adam (Tom Hiddleston) a vécu plusieurs siècles et a influencé la carrière de nombreux musiciens et scientifiques connus. Avec le temps, il est devenu un musicien reclus qui passe ses journées à enregistrer des albums avec un équipement obsolète et à se lamenter sur l’état du monde actuel dans une maison délabrée de Détroit.

Adam est convaincu que l’humanité est condamnée et se réfère sans arrêt aux hommes comme des « zombies ». Il survit grâce à des dons de la banque du sang revendu illégalement par le Docteur Watson, qui est content de se faire de l’argent sur le dos d’Adam. Le vampire a acquis, au fil des siècles, de nombreuses connaissances scientifiques. Cela lui a permis de construire un engin qui alimente à la fois son domicile, mais aussi sa voiture de sport, avec la technologie mise au point par Nikola Tesla.

Adam retrouve Eve, son amante, une femme endurante et énigmatique. Leur histoire d’amour dure depuis plusieurs siècles, mais l’arrivée d’Ava, la petite sœur d’Eve, va perturber leur vie. Elle est aussi extravagante qu’incontrôlable.

Le film est sélectionné en ouverture du Festival international du film Thessalonique 2013. Il remporte notamment le prix Vancouver Film Critics Circle Awards 2015 de la meilleure actrice pour Tilda Swinton.

Voici la bande-annonce du film :

Les Enquêtes de l’inspecteur Wallander (2008)

Les Enquêtes de l’inspecteur Wallander est une série télévisée de 12 épisodes de 90 minutes créée par Philip Martin.

Cette série est la deuxième adaptation des romans de l’écrivain suédois Henning Mankell. Sa diffusion était sur la BBC One, entre le 30 novembre 2008 et le 5 juin 2016.

Kurt Wallander est un inspecteur de police dans la petite ville d’Ystad, au sud de la Suède. Récemment divorcé de sa femme, il est le père de la jeune Linda. Cette dernière encourage fortement son père à reconstruire sa vie. Malheureusement, Kurt se consacre jour et nuit à son travail, ce qui ne lui permet pas de faire des rencontres. Il passe tout son temps à résoudre les enquêtes qui lui sont confiées, aux dépens de sa vie privée.

Son seul objectif est de traquer les meurtriers. Alors qu’il lutte pour découvrir la vérité, Kurt se trouve confronté aux aspects les plus sombres de la société suédoise.

Dans cette série, Tom Hiddleston incarne le personnage de Magnus Martinsson, un détective de la police d’Ystad, sous les ordres de Kurt Wallander.

Voici le trailer :

The Night Manager: L’Espion aux deux visages (2016)

The Night Manager est une minisérie de 6 épisodes réalisée par la cinéaste danoise Susanne Bier. Elle est diffusée entre le 21 février 2016 et le 27 mars 2016 sur BBC One.

Il s’agit d’une adaptation par David Farr du roman de John le Carré, intitulé « Le Directeur de nuit », publié en 1993. L’adaptation est toutefois actualisée pour se dérouler dans les années 2010.

Le soldat britannique Jonathan Pine (Tom Hiddleston) est devenu directeur de nuit dans un hôtel. Il fait la rencontre de Sophie, une proche de Richard Onslow Roper, qui opère sur le marché noir des armes. Sophie remet à Pine des documents qui incriminent Roper. Lors de l’assassinat, Pine s’engage dans les services secrets et s’infiltre chez Roper pour le faire arrêter et venger la mort de Sophie.

Les deux premiers épisodes de la série sont projetés en séance spéciale au Festival de Berlin en février 2016. La série a notamment reçu plusieurs récompenses dont :

Le Golden Globes du meilleur acteur dans une minisérie ou un téléfilm pour Tom Hiddleston ;

Le Golden Globes du meilleur acteur dans un second rôle dans une série, une minisérie ou un téléfilm pour Hugh Laurie ;

Le Golden Globes de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série, une minisérie ou un téléfilm pour Olivia Colman.

Par ici sa bande annonce :