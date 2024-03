Idris Elba est une figure emblématique du cinéma et de la télévision britannique en se distinguant par des rôles marquants qui ont traversé les frontières. Né à Londres le 6 septembre 1972, cet acteur de talent est un véritable touche-à-tout. Il est producteur, comédien, télévendeur et même DJ connu sous le nom de « Big Driis ».

L’acteur a su captiver le public à travers des performances variées, de « The Wire » à « Luther ». Sa voix profonde et son accent londonien caractéristique lui ont valu une renommée mondiale. Elba a ainsi obtenu de nombreuses récompenses, dont une nomination aux Primetime Emmy Awards et l’obtention de l’OBE pour services rendus au drame. Malgré l’absence d’une nomination aux Oscars pour son rôle dans « Beasts of No Nation », le comédien continue d’impressionner par sa versatilité. Découvrez le top 10 films et séries TV avec Idris Elba.

Beasts of No Nation (2015)

Sorti en 2015, « Beasts of No Nation » est une adaptation poignante du roman d’Uzodinma Iweala. Ce drame intensément émouvant se déroule au Ghana, en pleine guerre civile. On y suit l’histoire d’Agu, un enfant transformé en soldat sous les ordres d’un commandant rebelle joué par Idris Elba. L’acteur incarne avec brio ce chef à la fois charismatique et terrifiant.

Comme anecdote, il a failli perdre la vie lors du tournage d’une scène périlleuse près d’une chute d’eau. Ce film, dans lequel Idris Elba montre son engagement, souligne également la gravité du sujet traité : l’innocence perdue des enfants contraints au combat. Présenté en première sur Netflix et dans divers festivals, Beasts of No Nation marque un tournant dans la carrière d’Elba. Cela révèle son aptitude à embrasser des rôles complexes et émotionnellement chargés.

Ci-dessous la bande-annonce du film :

The Suicide Squad (2021)

« The Suicide Squad », dirigé par James Gunn en 2021, revitalise avec brio l’univers DC en s’appuyant sur une distribution étoilée. On y retrouve Margot Robbie qui reprend son rôle de Harley Quinn depuis le premier film, mais aussi Idris Elba dans le rôle de Bloodsport. L’assassin est recruté pour une mission quasi suicidaire sur l’île de Corto Maltese.

Connu pour ses choix audacieux, Elba s’est lancé dans ce projet sans même connaître son personnage. Il aurait signé pour le projet simplement en sachant qu’il travaillerait avec James Gunn. Sa performance, aux côtés d’une équipe disparate de vilains, offre une profondeur inattendue à son personnage. Bloodsport est en effet confronté à des dilemmes moraux et familiaux.

Malgré un accueil mitigé au box-office, dû en partie à la pandémie de COVID-19, le film se distingue par sa critique positive (90% sur Rotten Tomatoes) et devient le film DCEU le plus visionné sur HBO Max. « The Suicide Squad » se démarque non seulement par son action et son humour, mais aussi par sa capacité à explorer la complexité de ses antihéros. Il démontre également la versatilité et le charisme d’Elba dans un univers super-héroïque richement nuancé.

Découvrez le trailer de Suicide Squad :

Fast and Furious Presents : Hobbs and Shaw (2019)

Dans « Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw », Idris Elba incarne Brixton Lore. Il s’agit d’un antagoniste doté de capacités surhumaines, devenant ainsi le cœur de ce spin-off. En tant qu’agent d’élite de l’organisation Étéon, Brixton possède des implants cybernétiques lui conférant force et résilience exceptionnelle. Cela introduit alors un niveau inédit de science-fiction dans la franchise qui, jusque-là, continue de repousser les limites du possible grâce à « la famille ».

Face à lui, l’agent fédéral Luke Hobbs (Dwayne Johnson) et le mercenaire Deckard Shaw (Jason Statham) doivent surmonter leur rivalité pour contrecarrer la menace posée par ce super-vilain quasi invincible. Pour l’anecdote, Idris Elba devait dire « Je suis le James Bond Noir » au lieu de « Je suis le Superman Noir ». Il s’agit de la scène où Hobbs et Shaw sont attachés avec des chaines sur leurs chaises. L’acteur avouera plus tard que c’est l’un de ses rôles préférés.

En bas le trailer :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Dwayne Johnson

Pacific Rim (2013)

« Pacific Rim », réalisé par Guillermo del Toro en 2013, plonge Idris Elba dans le rôle du Marshall Stacker Pentecost. Il joue le rôle d’un leader inébranlable aux commandes des Jaegers, des robots géants conçus pour combattre les monstres appelés Kaijūs. Ces créatures monstrueuses émergent d’une brèche interdimensionnelle pour envahir la Terre, et les Jagers sont la dernière ligne de défense humaine.

Dans ce spectacle de science-fiction aux proportions épiques, Elba incarne l’archétype du héros déterminé, soulignant sa capacité à adopter des rôles de caractère fort. Sa performance, alliant autorité et sensibilité. Il apporte d’ailleurs une profondeur remarquable à l’histoire, où l’humanité est au bord de l’extinction. « Pacific Rim » se distingue non seulement par ses séquences d’action à couper le souffle et ses effets visuels impressionnants, mais aussi par le défi de personnages humains confrontés à des enjeux titanesques. Le film a d’ailleurs un bon score sur Rotten Tomatoes avec un bon 72 %.

Découvrez sa bande-annonce :

Mandela : un long chemin vers la Liberté (2012)

Idris Elba est connu pour ses rôles variés. Il déclare même que cela devient de moins en moins excitant si on joue le même rôle à chaque fois. Dans « Mandela : Un long chemin vers la liberté », l’acteur incarne Nelson Mandela, depuis ses premiers pas en tant que jeune avocat jusqu’à devenir le symbole mondial de la lutte contre l’apartheid. Elba a d’ailleurs pris son personnage comme une immense responsabilité. Cela lui a demandé de présenter un Mandela vrai, complexe, loin de l’icône intouchable.

Le film, sorti peu avant le décès de Mandela, offre une perspective intime sur sa vie. Il met en lumière non seulement son incroyable parcours politique, mais aussi ses relations personnelles, notamment avec son épouse Winnie, jouée par Naomie Harris.

Pour se préparer, Elba a passé une nuit dans une cellule de la taille de celle de Mandela à Robben Island. Cette expérience a profondément marqué le comédien, et a renforcé sa détermination à rendre justice au personnage. Cette performance, saluée comme l’une des plus importantes de sa carrière, montre Elba dans un rôle qui exige une amplitude émotionnelle exceptionnelle, soulignant la passion et l’ambition de Mandela pour son pays et pour l’humanité.

Par ici le trailer :

RocknRolla (2008)

Avec « RocknRolla », Idris Elba collabore avec un autre grand réalisateur, Guy Ritchie. Sorti en 2008, le film plonge le comédien dans l’univers trépidant de la pègre londonienne. Il incarne « Mumbles » dans ce thriller palpitant. Mumbles, membre d’une bande de petits escrocs, se retrouve mêlé à une affaire complexe impliquant un puissant chef de la mafia et un oligarque russe.

La performance d’Elba, en tant que criminel rusé, mais fidèle à ses amis, enrichit le dynamisme et l’humour noir caractéristiques de l’œuvre de Ritchie. Le tournage à Londres, ville natale d’Elba, et la possibilité de parler dans son accent britannique naturel lui offrent une proximité particulière avec son personnage. « RocknRolla », malgré des critiques partagées et un accueil mitigé du public, reste un film clé dans la filmographie d’Elba.

Découvrez le trailer :

Molly’s Game (2017)

« Molly’s Game » est un autre biopic dans lequel Idris Elba incarne Charlie Jaffey, l’avocat de Molly Bloom. Il joue au côté de la star Jessica Chastain. Ce film, basé sur une histoire vraie et réalisé par Aaron Sorkin, explore l’ascension et la chute de Bloom. Cette dernière est une ancienne skieuse olympique devenue l’organisatrice d’une des parties de poker les plus exclusives au monde.

Elba, dans le rôle de Jaffey, offre une performance nuancée. La star dépeint un homme de principe, partagé entre la rigueur de la loi et la moralité de défendre Bloom, et qui refuse de compromettre l’identité de ses joueurs malgré la pression du FBI et de la mafia russe.

Idris Elba évoque cependant n’avoir jamais rencontré le vrai avocat de Bloom. Il affirme connaître que son personnage est fictif. La star indique d’ailleurs que les pensées du véritable avocat resteront les siennes, et son personnage est embelli par la narration. « Molly’s Game » est salué pour son scénario intelligent et les interprétations puissantes de ses acteurs principaux, démontrant une fois de plus la versatilité et le charisme d’Elba.

Ci-dessous la bande-annonce :

Luther (2010-2019)

Dans « Luther », série acclamée par la critique, Idris Elba incarne avec brio John Luther. Il s’agit d’un inspecteur de police londonien dont la détermination à traquer les criminels flirte souvent avec l’obsession. La star a d’ailleurs comparé Luther à James Bond en 2023, alors que les rumeurs sur lui pour être le prochain 007 circulaient. L’acteur souligne une similarité frappante dans leur charisme et leur capacité à évoluer dans des circonstances extraordinaires. Toutefois, contrairement à Bond, Luther est ancré dans une réalité plus proche du quotidien. Cela rend son personnage et ses défis particulièrement relatifs.

La série, s’étendant de 2010 à 2019, dépeint Luther comme un homme confronté à des dilemmes moraux et éthiques, plongé dans les profondeurs de la psyché humaine. Cette dimension ajoutée par Elba enrichit non seulement le personnage de Luther. Cela lui a d’ailleurs permis de placer son personnage, à sa manière, sur un pied d’égalité avec l’icône de Bond. Luther a aussi permis à la star d’obtenir un Golden Globe.

Voici la bande-annonce de la saison 1 :

Heimdall dans le MCU

Idris Elba se retrouve également dans le MCU, faisant de lui l’un des acteurs à jouer pour DC et Marvel. Il interprète Heimdall, le gardien du Bifrost d’Asgard. Si son personnage n’a pas vraiment eu du temps d’écran dans Thor (2011) et Thor : Le Monde des Ténèbres (2013), il deviendra une figure clé dans Thor : Ragnarok (2017).

Dans son expérience en tant que Heimdall, Elba a relevé de nombreux défis dans l’univers Marvel. Il est particulièrement marqué lors de son expérience sur « Thor : Le Monde des ténèbres » en 2013. Après avoir incarné Nelson Mandela, un rôle intense et émotionnel, la star a dû s’adapter brusquement aux exigences du tournage de Marvel. Une transition qu’il a décrite comme éprouvante. Le retour pour les reshoots de « Thor 2 », impliquant des scènes d’action complexes et un équipement inconfortable, a été ressenti comme une véritable épreuve. L’acteur évoque alors un contraste saisissant avec son précédent rôle significatif.

Idris Elba pourrait reprendre son rôle dans les prochains films du MCU, mais cela reste à confirmer. En attendant, découvrez la scène post-générique de Thor : Love and Thunder, où Heimdall apparait après sa mort dans le Avengers : Endgame.

VOIR AUSSI : Top 10 des films avec Chris Hemsworth

The Wire (2002-2004)

« The Wire » (2002-2004) plonge dans les tréfonds de Baltimore, exposant la lutte incessante entre les forces de l’ordre et les réseaux de drogue. Idris Elba y incarne Stringer Bell, un trafiquant de drogue méthodique et éduqué. Ce personnage va profondément marquer la série par son intelligence stratégique. Ce rôle sera très important dans la carrière de l’acteur, le propulsant au rang de star dans l’industrie du cinéma.

Sa présence a non seulement enrichi la dynamique du casting, mais a également élevé la qualité narrative de « The Wire », contribuant à son statut culte. Parallèlement, Elba a figuré dans « The Office », apportant son charisme dans le rôle de Charles Miner, suscitant des tensions humoristiques au sein de Dunder Mifflin.

Une anecdote marquante de « The Wire » révèle qu’Elba ne savait pas à l’avance le destin de Stringer Bell, soulignant l’intensité et l’imprévisibilité du tournage. Il a également indiqué se sentir coupable pour son faux accent américain dans la série. Le plus drôle est que les vrais dealers approchent l’acteur et se confient à lui à cause de ce rôle.

Découvrez le trailer de la saison 1 de cette série culte :

Idris Elba : un acteur polyvalent

La star a également joué dans d’autres long-métrages marquant comme Prometheus (2012) et Star Trek : Sans Limites. On vous laisse cette vidéo parodiant la polyvalence de l’acteur.

Et vous, quel est votre film ou série préférée avec Idris Elba ?

Notez cet article