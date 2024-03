Karl-Heinz Urban, plus connu sous le nom de Karl Urban, est un talent incontournable du cinéma et de la télévision néo-zélandaise. Né le 7 juin 1972 à Wellington, cet acteur a su s’imposer grâce à des rôles variés qui ont marqué les esprits.

Révélé au grand public dans la peau d’Éomer dans la trilogie épique Le Seigneur des Anneaux, l’acteur a depuis lors exploré divers univers cinématographiques, allant de l’action pure (La Mort dans la peau, Dredd) aux sciences-fictions (Star Trek, Thor : Ragnarok), sans oublier son rôle emblématique de Billy Butcher dans la série à succès The Boys sur Amazon Prime.

Malgré une carrière riche et diversifiée, Karl Urban n’a pas encore été récompensé par un Oscar, mais il a tout de même reçu plusieurs distinctions qui reconnaissent son talent et sa contribution au monde du cinéma. Découvrez le top 10 films et séries TV avec l’acteur néo-zélandais.

Hercule (1995-1999)

La série « Hercule », tournée en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, a vu Karl Urban incarner Cupidon dans deux épisodes distincts. Son personnage a ajouté une dimension d’humour et de charme à la série. Malgré son apparition limitée, avec seulement deux épisodes à son actif, son rôle a marqué les esprits par son interprétation pleine de charisme et d’attachement.

L’acteur a dû porter des ailes de 20 kg lors de ses scènes, mais il va reprendre son personnage dans une série emblématique. C’est d’ailleurs Hercule qui conduira à Xena, l’émission où Lucy Flawless incarne la guerrière.

Découvrez la bande-annonce de la série, ainsi que l’introduction de Xena :

Xena, la guerrière (1995 – 2001)

« Xena, la guerrière » est une série d’aventure qui se déroule dans un univers mythologique et historique. On y suit les péripéties de Xena (Lucy Flawless), une ancienne guerrière cherchant la rédemption pour ses actes passés. Aux côtés de Gabrielle, elle combat pour la justice en affrontant dieux et démons.

Karl Urban y apparaît dans plusieurs rôles, dont le plus notable est celui de Jules César, un général romain ambitieux qui croise le chemin de Xena. Le personnage ajoute une dimension historique et un conflit captivant à l’intrigue. Le comédien a également repris son personnage de Cupidon de la série « Hercule ». Il avouera cependant apprécier son rôle de méchant.

L’acteur néo-zélandais montrait déjà ses talents en étant polyvalent, mais ce qui l’a plus marqué reste le fait que Xena ait été tourné sur sa terre natale. Selon lui, la série a grandement contribué au cinéma néo-zélandais en matière d’expérience et de revenus. Peter Jackson choisira d’ailleurs de nombreuses personnes de la série pour la fameuse trilogie du Seigneur des Anneaux.

Voici le générique de la série :

Le Seigneur des Anneaux : les deux tours (2002)

Karl Urban incarne Éomer dans « Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours ». L’acteur interprète un guerrier du Rohan crucial à la libération de son pays de l’invasion orque. Loyauté et bravoure définissent son personnage. Écarté par un roi Théoden manipulé, il se rallie à Aragorn, Legolas et Gimli pour défendre le Gouffre de Helm.

Sa performance, à la fois charismatique et puissante, aura marqué les esprits. Sa présence dans la saga est le résultat d’une rencontre fortuite avec Peter Jackson et le réalisateur d’un film précédent, The Price of Milk. L’acteur était présent, et il a décroché son rôle. La trilogie Le Seigneur des Anneaux reste une des meilleures œuvres du septième art.

Ci-dessous le trailer du second film de la trilogie :

Le Seigneur des Anneaux : le retour du roi (2003)

Dans « Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi », l’acteur reprend avec brio son rôle d’Éomer, le vaillant guerrier du Rohan. Cette fois, son personnage joue un rôle pivot, menant les forces du Rohan dans la décisive bataille des Champs du Pelennor. Son courage et sa stratégie sont cruciaux pour repousser l’ennemi, contribuant significativement à la victoire finale sur Sauron.

Avec cette suite, le comédien avoue s’être lié d’amitié avec les autres acteurs du film, dont Sir Ian McKellen, ou encore Elijah Wood. Après son succès sur les deux films Le Seigneur des Anneaux, l’acteur néo-zélandais obtient de plus en plus de rôles dans les grosses productions.

Voilà le trailer du film :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec Cate Blanchett

Jason Bourne : La mort dans la peau (2004)

La saga Jason Bourne est un des films d’actions les plus iconiques au cinéma. L’acteur néo-zélandais obtient alors un rôle dans « Jason Bourne : La mort dans la peau ». Karl Urban incarne Kirill, un redoutable agent fédéral russe et assassin chargé d’éliminer Bourne. Ce second volet de la saga se distingue notamment par une poursuite en voiture époustouflante à Moscou, où Kirill traque le protagoniste avec acharnement.

Le comédien révèle que pour cette scène mémorable, l’équipe de production a dû improviser, « volant des plans » et s’arrangeant avec la police locale pour fermer des routes, faute d’autorisation officielle. Cette approche « cowboy » de tournage a ajouté une dose d’authenticité et d’adrénaline à la séquence, faisant d’elle un moment clé du film. Sa performance, mêlant intensité et précision, a grandement contribué à l’impact de cette scène.

Il évoque d’ailleurs qu’il ne se voit pas du tout comme un méchant dans ce film d’action. Son personnage avait juste un travail, et il l’exécutait aussi efficacement que possible. Il n’y avait rien de personnel.

On vous laisse la séquence de la course-poursuite à Moscou :

VORI AUSSI : 10 films et séries TV avec Matt Damon

Star Trek (2009)

Karl Urban endosse le rôle de Leonard « Bones » McCoy dans Star Trek. L’acteur avoue d’ailleurs avoir ressenti une pression notable pour restituer fidèlement ce personnage emblématique. Il reconnait d’ailleurs l’importance de McCoy, incarné à l’origine par DeForest Kelley. Ayant lui-même un côté geek et grand fan de la saga, le comédien a cherché à capturer l’essence du personnage tout en évitant une simple imitation.

Sa performance, équilibrée entre respect de l’héritage et innovation, a su convaincre les fans de longue date ainsi que les nouveaux venus. Il explique avoir ressenti le poids de la responsabilité, conscient de l’attachement profond des admirateurs pour « Bones ». Guidé par J.J. Abrams, il a réussi à rendre hommage à Kelley tout en apportant sa propre interprétation au sein de l’univers alternatif Kelvin. L’acteur a ainsi pu offrir une nouvelle dimension à McCoy sans trahir son esprit originel. Cette démarche a contribué à la réussite du reboot. Lui et ses coéquipiers ont reçu les acclamations pour avoir revitalisé avec brio ces figures légendaires de « Star Trek ».

Découvrez la bande-annonce :

Dredd (2012)

« Dredd » est l’un des films dans lesquels Karl Urban a joué le rôle principal. Sorti en 2012, ce reboot d’un des classiques de Stallone met le comédien dans la peau du juge Dredd, figure iconique de l’ordre dans la dystopique Mega-City One. Malgré un accueil modeste au box-office, le film a su séduire la critique et s’octroyer une place de choix au sein d’une communauté de fans fidèles, réclamant ardemment une suite ou une adaptation télévisée.

Face à ces attentes, Urban a exprimé son attachement au personnage et son désir de reprendre son rôle. Il reste toutefois évasif quant à sa participation à la série télévisée « Judge Dredd: Mega-City One » en développement. Sa réponse ambivalente laisse les fans dans l’expectative, bien qu’il souligne son intérêt pour l’univers riche de Dredd et sa hâte de découvrir la future série, avec ou sans lui.

Ci-dessous la bande-annonce :

Star Trek : Into the darkness (2013)

Après « Star Trek » (2009), Karl Urban reprend son rôle du Dr Leonard « Bones » McCoy dans « Star Trek : Into the Darkness », mais avec une expérience contrastée. Il révèle avoir considéré ne pas revenir pour le troisième film, « Star Trek Beyond », suite à ses réserves concernant le développement de son personnage dans « Into the Darkness ». Il sentait que McCoy avait été marginalisé, une perception partagée par fans et critiques. Cependant, une conversation avec Justin Lin, le réalisateur de « Star Trek Beyond », lui a donné confiance en une évolution plus riche et nuancée de McCoy.

Le comédien souligne l’importance des relations entre les personnages, en particulier celle entre Kirk et Bones, beaucoup plus approfondie dans « Beyond » que dans « Into the Darkness ». Cette approche renouvelée a permis d’explorer davantage le caractère de Léonard McCoy. Cela a révélé sa loyauté, son courage, et même son humour à travers des situations inédites. Sa décision de continuer dans la franchise a ainsi été motivée par la promesse d’un développement plus significatif de son personnage. Cela souligne l’importance de la fidélité aux relations et aux caractéristiques fondamentales de l’univers « Star Trek ».

Découvrez la bande-annonce du film :

Thor : Ragnarok (2017)

La décision de Karl Urban de rejoindre le casting de « Thor : Ragnarok » en tant que Skurge découle d’un appel inattendu de Taika Waititi, le réalisateur. Séduit par la perspective de travailler aux côtés de Cate Blanchett, il a accepté le rôle sans même lire le script. Blanchett faisait partie de la saga Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.

« Thor : Ragnarok », le dix-septième film de l’Univers Cinématographique Marvel, lui offre le rôle de Skurge. Dans le MCU, ce dernier est un guerrier déchu forcé de naviguer entre loyauté et survie dans le chaos déclenché par Hela, la déesse de la mort. La possibilité de partager l’écran avec des acteurs comme Blanchett, ainsi que des icônes telles que Sam Neill et Anthony Hopkins, a été déterminante dans sa décision. Cette expérience riche et la dynamique de travail avec Waititi et un casting stellaire soulignent l’attrait croissant de l’Univers Marvel pour des acteurs de calibre.

Voici la bande-annonce du film :

The Boys (2019-)

« The Boys » est l’une des séries les plus vues et les plus rentables sur Prime Video. Karl Urban incarne Billy Butcher. Son personnage, encore aux allures de méchants, chasse impitoyablement les superhéros corrompus avec une passion vengeresse. Le comédien, connu pour sa capacité à se glisser dans des rôles divers et intenses, trouve dans Butcher une figure complexe. Ce dernier mêle noirceur et charme brut.

Loin de son alter ego à l’écran, il partage, dans une entrevue avec GQ, son approche décontractée et son plaisir à interpréter ce rôle, soulignant une distinction claire entre sa vie personnelle et ses personnages. Pour l’anecdote, l’acteur évoque son échange avec Hughie avec la référence sur les pilules de Matrix. Il avoue avoir mélangé la pilule rouge et bleue, et c’est ce que l’équipe avait gardé. On attend la saison 4 sur Amazon Prime Video d’ici le mois de juin 2024.

Voici la bande-annonce :

Notez cet article