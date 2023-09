Interprétant divers rôles, avec celui de la Reine Elizabeth I ou de l’antagoniste du « MCU » Hela, Cate Blanchett est l’une des actrices les plus acclamées de sa génération.

Elle a travaillé avec de nombreux réalisateurs prestigieux et a été nominée pour plusieurs prix individuels, notamment les Oscars et les Golden Globes. Adorée par les critiques et le public, Blanchett a une carrière que de nombreux jeunes artistes rêvent d’avoir. Les cinéphiles savaient dès ses débuts qu’ils assistaient à l’ascension de l’une des actrices les plus douées du cinéma.

Elizabeth (1998)

Après plusieurs rôles mineurs dans les années 1990, Cate Blanchett parvient finalement à atteindre les sommets grâce à son interprétation de la Reine Elizabeth I.

Ce biopic de la monarque britannique réalisé par Shekhar Kapur a permis à Blanchett de prouver au monde qu’elle était une force dans l’industrie hollywoodienne.

Le film se concentre sur le début de règne d’Elizabeth I qui accède au trône en 1558, à l’âge de 25 ans. Avec son visage pâle, sa chevelure de feu et son caractère d’acier, la Reine Elizabeth I règne dans un monde dominé par les hommes.

Ce rôle a permis à Blanchett de décrocher le BAFTA et le Golden Globe de la Meilleure Actrice.

Voici un extrait du film :

La trilogie « Le Seigneur des Anneaux » et « The Hobbit » de Peter Jackson

Près d’une décennie après avoir quitté la Terre du Milieu, Cate Blanchett retrouve le personnage de Galadriel dans la trilogie culte « The Hobbit » de Peter Jackson.

Reprenant une fois de plus l’œuvre de J.R.R. Tolkien, Peter Jackson propose aux amateurs du genre fantastique une épopée en trois parties suivant les aventures d’un Hobbit du nom de Bilbon Sacquet.

En tant que Galadriel, Blanchett obtient plus de temps d’écran dans cette nouvelle trilogie, allant même jusqu’à avoir une séquence d’action. À chacune de ses apparitions à l’écran, elle rappelle magnifiquement au spectateur que nulle autre qu’elle n’aurait pu interpréter l’elfe éthérée de la reine.

La trilogie peut être visionnée sur la plateforme de streaming MAX.

Voici la bande-annonce du premier volet de la saga :

Aviator (2004)

Réalisé par Martin Scorsese, ce biopic relate la vie d’Howard Hughes, un aviateur milliardaire aux multiples casquettes. Pour son rôle de Katharine Hepburn, Cate Blanchett remporte son premier Oscar de la Meilleure Actrice, lançant alors une longue série de victoires dans cette catégorie pour les années qui suivent.

Jouant aux côtés de Leonardo DiCaprio qui incarne Howard Hughes, Blanchett fournit un travail remarquable dans son interprétation de l’actrice hollywoodienne. En effet, Blanchett ne semblait pas seulement faire une simple imitation. Elle incarnait avec brio la star de l’écran, que ce soit dans sa voix ou dans sa manière de se mouvoir, marchant avec confiance en pantalon que peu de ses contemporains ont osé tenter.

Hepburn était notamment connue pour être l’amante et l’associée d’Hughes avec qui elle acheta les droits de la pièce « The Philadelphia Story » dans laquelle elle va briller.

Outre son trophée des Oscars, Blanchett a également remporté son deuxième Screen Actors Guild Award et a été nominée pour son quatrième Golden Globe Award.

La bande-annonce du film ci-dessous :

Don’t Look Up (2021)

Cate Blanchett apparaît très rarement dans des comédies, mais lorsque c’est le cas, elle continue de briller comme elle le fait à son habitude.

Pour la comédie « Don’t Look Up », Blanchett s’est parfaitement débrouillée en proposant une interprétation tout à fait hilarante de Brie Evantee, une animatrice d’émission matinale et l’intérêt amoureux du personnage principal masculin.

Avec à l’affiche Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio, le film parle de scientifiques frustrés qui tentent tant bien que mal de convaincre un monde désintéressé qu’une comète se dirige vers la Terre.

À sa sortie, le film a suscité la controverse en raison de son sujet délicat et de sa satire mordante du paysage politique américain. Blanchett se démarque une fois de plus grâce à son interprétation de l’animatrice autosatisfaite qui ne s’intéresse qu’à obtenir la citation la plus accrocheuse de son interviewé.

Ci-dessous le lien de la bande-annonce :

Babel (2006)

« Babel » est un film réalisé par Alejandro González Iñárritu et lauréat du Prix de la Mise en Scène lors du Festival de Cannes en 2006.

Cate Blanchett y incarne Susan Jones, une touriste américaine en voyage au Maroc avec son mari Richard, interprété par Brad Pitt. Les deux se rendent au Maroc pour tenter de guérir leur mariage, ébranlé par la mort de leur nourrisson atteint du syndrome de mort subite du nourrisson.

Alors qu’ils sont dans le bus touristique, Susan reçoit une balle perdue en plein désert.

Richard entreprend alors une quête contre la montre afin de lui administrer les soins médicaux nécessaires.

Pour sa performance dans « Babel », Blanchett décroche une neuvième nomination aux Screen Actors Guild Award.

Voici le lien de la bande-annonce :

Veronica Guerin (2003)

« Veronica Guerin » met en vedette Cate Blanchett dans le rôle éponyme de la véritable journaliste irlandaise. Cette dernière a été assassinée au cours d’une enquête sur le trafic de drogue à Dublin. Il s’agit là de l’un des meilleurs rôles de Blanchett. Celui-ci se voit en effet récompenser par une nomination aux Golden Globes de la Meilleure Actrice.

Blanchett incarne parfaitement le personnage de Guerin, dont la frustration face à l’impact de la criminalité dans son quartier l’a conduite à découvrir les gros bonnets du monde criminel.

Dans le rôle de Veronica Guerin, Blanchett est « multidimensionnelle ». Guerin est notamment admirable et héroïque pour son travail de journalisme, mais Blanchett ajoute une touche d’égocentrisme qui rend le personnage bien plus captivant qu’une simple figure courageuse unidimensionnelle.

Par ici la bande-annonce :

L’Étrange Histoire de Benjamin Button (2008)

Ce film est une adaptation d’un roman de F. Scott Fitzgerald et il raconte l’étonnant destin d’un bébé né vieillard, qui va rajeunir tout au long de sa vie.

Cet œuvre met à l’affiche Brad Pitt, David Fincher et Cate Blanchett. Le film se concentre sur l’étrange condition physique de Benjamin Button et de sa romance avec Daisy Fuller (Blanchett). Il n’aura alors que quelques années pour vivre une relation « normale ».

Bien que Cate Blanchett ne soit pas l’actrice principale, son personnage tient une place importante dans le récit en tant qu’intérêt amoureux de Button. Le film a obtenu 13 nominations aux Oscars et en a remporté trois dans des catégories techniques. Quant à Blanchett, sa performance ancrée et triste constitue un contrepoids humain face au réalisme magique avec lequel son personnage doit lutter toute sa vie.

Ci-dessous un extrait du film :

Nightmare Alley (2022)

Guillermo del Toro propose aux spectateurs un fabuleux remake du classique de 1947 : Nightmare Alley. Ce film a été nominé pour quatre Oscars, dont celui du Meilleur Film. Il a d’ailleurs valu à Cate Blanchett une nomination aux Screen Actors Guild pour un second rôle en tant que Dr Lilith Ritter.

« Nightmare Alley » est un thriller néo-noir qui suit un escroc de carnaval du nom de Stan Carlisle. Ce dernier utilise son sens du spectacle et son talent pour manipuler son entourage. Son objectif est d’obtenir la célébrité et la richesse avant que ses plans ne se renferment sur lui.

Parmi tous les rôles de Cate Blanchett, son interprétation du Dr Lilith Ritter est la plus séduisante, dangereuse et manipulatrice. Elle incarne parfaitement le personnage en dévorant le décor et en hypnotisant Stan et le public, s’intégrant parfaitement en tant que femme fatale sur la scène hollywoodienne.

Voici sa bande-annonce officielle :

I’m Not There (2007)

Cate Blanchett est une adepte de l’art de la transformation. Elle connaît alors très bien le travestissement lorsqu’il s’agit d’interpréter un personnage masculin au cinéma.

En 2007, Blanchett crée la surprise lorsqu’elle se glisse dans la peau de Bob Dylan dans le biopic « I’m Not There » de Todd Haynes. Elle intègre le groupe de six acteurs (en tant que seule femme) à incarner Bob Dylan dans ce biopic.

Cate Blanchett présente Bob Dylan sous le nom de Jude Quinn et l’on suit la période où Dylan passe à l’électrique au Newport Jazz Festival. Il est ensuite hué du public lorsqu’il suit la même voie lors d’une tournée au Royaume-Uni.

Pour sa performance remarquable en tant que « Jude », Blanchett est acclamée par la critique comme étant la meilleure interprète de Bob Dylan dans cette œuvre de Todd Haynes. Elle a notamment été récompensée par son deuxième Golden Globe Award, sa cinquième nomination aux Oscars et sa onzième nomination aux Screen Actors Guild.

Ci-dessous la bande-annonce du film :

TAR (2023)

Cate Blanchett prouve une fois de plus qu’elle est un véritable génie de l’interprétation grâce à son rôle dans ce film de Todd Field.

Elle incarne une compositrice charismatique, manipulatrice et extrêmement talentueuse du nom de Lydia Tar. Dans son rôle, Blanchett parvient à mettre en avant toute l’étendue de son énorme talent d’actrice. Le personnage est sombrement drôle et souvent très sinistre. Il invite même parfois les spectateurs à éprouver de l’empathie pour le personnage, pourtant problématique, pendant sa chute.

Blanchett a été honorée par de nombreuses récompenses pour sa performance dans « TAR ». Elle décroche par exemple le prix de la Meilleure Actrice lors des Critics Choice Awards et aux BAFTA Awards. Mais aussi les plus grandes distinctions d’interprétation du New York Film Critics Circle et de la Los Angeles Film Critics Association.

Voici la bande-annonce de ce chef-d’œuvre :

D’autres films et séries TV de Cate Blanchett

Les autres films de Cate Blanchett :

Carol (2015) ;

Blue Jasmine (2013);

La Vie aquatique (2004) ;

Le Talentueux Mr. Ripley (1999) ;

Thor: Ragnarok (2017).

Les séries :

Ms. America (2020);

Stateless (2020);

Heartland (1994);

Staged (2020);

Documentary Now! (2015).