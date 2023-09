Nicole Kidman est aujourd’hui l’une des interprètes les plus sollicitées de l’industrie du cinéma. Multiple gagnante du Golden Globe et lauréate d’une Emmy Award, Nicole Kidman a joué dans des films cultes comme « Moulin Rouge ! » ou « The Hours ».

Elle est généralement connue pour ses rôles dans des films dramatiques, mais elle a aussi su se démarquer dans des genres peu communs comme dans le film de superhéros « Aquaman ».

Voici une rétrospective de ses rôles les plus marquants.

Prête à tout (1995)

Nicole Kidman s’est révélée au grand public dans ce film de 1995 réalisé par Gus Van Sant.

Elle y interprète la jeune et séduisante Suzanne Stone, prête à tout pour réaliser son rêve : devenir présentatrice à la télévision.

Pour atteindre son but, elle décide d’épouser Larry qui est sincèrement amoureux d’elle. Suzanne est persuadée qu’avec la fortune de sa belle-famille, elle pourra mener une vie confortable. Cependant, lorsque Larry fait part à Suzanne de son désir d’avoir des enfants, la jeune femme se met en tête de se débarrasser de lui. Pour y parvenir, elle séduit un jeune homme « dérangé » du nom de Jimmy, et le charge d’assassiner son époux avec l’aide de ses amis.

Grâce à ce film, Nicole Kidman décroche le Golden Globe de la Meilleure Actrice dans une comédie.

Voici la bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Joaquin Phoenix

Lion (2016)

Nicole Kidman montre son côté maternel dans ce film de 2016.

« Lion » est un film dramatique et bouleversant qui suit les aventures du petit Saroo, un enfant de 5 ans perdu dans une ville de l’Inde. Son calvaire commence lorsqu’il se retrouve seul dans un train qui l’emmène à des milliers de kilomètres de sa famille. Dès lors, il devra apprendre à survivre seul dans la grande ville de Calcutta.

Après plusieurs mois à errer dans la ville, Saroo est finalement recueilli dans un orphelinat où il sera adopté par un couple d’Australiens, John (David Wenham) et Sue Brierly (Nicole Kidman).

25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, oubliant totalement sa vie passée en Inde.

Mais un jour, quelques souvenirs de sa famille en Inde lui reviennent en tête. Delà, il va alors se mettre à parcourir des photos satellites de la ville, en espérant reconnaître son village natal.

Pour sa performance, Nicole Kidman obtient sa quatrième nomination aux Oscars, sa dixième nomination aux Golden Globes et sa septième nomination aux Screen Actors Guild Awards.

Ci-dessous la bande-annonce :

Eyes Wide Shut (1999)

Nicole Kidman offre une prestation remarquable dans ce drame sexuel réalisé par le légendaire Stanley Kubrick.

Travaillant aux côtés de son mari de l’époque, Tom Cruise, Kidman fournit un travail remarquable, faisant alors beaucoup parler du film parmi les cinéphiles en 1999.

Stanley Kubrick a d’ailleurs dû réduire le contenu sexuel dans le film afin d’éviter le risque de classification NC-17.

Kidman brille dans le rôle principal en tant que femme d’un médecin prospère de New York. Elle avoue à son mari qu’elle a autrefois envisagé d’entretenir une relation avec un officier de la marine avant de se mettre avec lui.

Cet aveu va alors entraîner une série d’explorations sexuelles, culminant dans une orgie masquée devenue légendaire dans le registre de Stanley Kubrick.

Le lien de la bande-annonce ci-dessous :

Moulin Rouge ! (2001)

« Moulin Rouge ! » fait partie des films les plus connus de l’actrice. Considéré par plusieurs spécialistes du 7e art comme un véritable chef-d’œuvre, ce film a permis à Kidman de décrocher une nomination aux Oscars et de remporter le Golden Globe de la Meilleure Actrice dans un film musical.

Le récit se déroule à la fin du XIXe siècle, dans le Paris de la Belle Époque. Christian, un jeune poète fauché, s’installe dans le quartier de Montmartre. Il y découvre un univers intrigant où se mêlent sexe, drogue et french cancan. Malgré les tentations, Christian décide de se rebeller contre ce milieu décadent en adoptant une mode de vie de bohème.

Son rêve est d’écrire une grande pièce, et pour cela, le peintre Henri de Toulouse-Lautrec est prêt à lui donner sa chance. Ce dernier a en effet besoin d’un spectacle grandiose pour le Moulin Rouge et le jeune poète est embauché pour écrire le livret de la revue.

Christian va ensuite tomber amoureux de la courtisane Satine (Nicole Kidman), la star du célèbre cabaret.

Voici un lien pour visionner la bande-annonce du film :

The Hours (2002)

Nicole Kidman décroche le rôle principal dans « The Hours », aux côtés d’actrices accomplies comme Meryl Streep et Julianne Moore.

Le film suit la vie de Virginia Woolf, une femme luttant contre la folie dans la banlieue de Londres, au début des années 1920. Pour l’aider à surmonter sa folie, elle décide alors d’entamer l’écriture de son grand roman, « Mrs Dalloway ».

Dans la ville de Los Angeles, près de vingt ans plus tard, une femme du nom de Laura Brown lit ce roman. Le livre l’a tellement bouleversé qu’elle songe à changer radicalement de vie.

Aujourd’hui, dans la ville de New York, « Clarissa Vaughn », une réédition moderne de « Mrs Dalloway », soutient Richard, un ami poète atteint du sida.

Nicole Kidman est méconnaissable pour son rôle de Virginia Woolf. Elle porte un faux-nez et apprend à écrire de la main droite. Elle accepte le rôle, car elle dit se reconnaître dans la vie de Woolf.

Voici un extrait du film :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Angelina Jolie

Bombshell (2019)

« Bombshell » est un drame inspiré de faits réels réalisé par Jay Roach. L’intrigue est centrée sur la chute du PDG de Fox News, Roger Ailes, suite à des allégations de harcèlement sexuel.

Nicole Kidman incarne Gretchen Carlson, une présentatrice de Fox News qui a été la première à s’opposer à la misogynie de Roger Ailes. Elle le poursuit personnellement en justice après avoir été licenciée. Il s’agit d’un rôle relativement petit pour Nicole Kidman, mais son personnage tient une place importante dans le film. Elle est en effet celle qui met l’histoire en mouvement et permet de comprendre la colère que ressent Carlson sur le fait de ne plus pouvoir travailler.

Carlson est donc un personnage clé du récit, bien que le film se concentre principalement sur le dilemme moral auquel est confrontée sa collègue Megyn Kelly. Cette dernière est notamment tentée, mais un peu effrayée, de suivre l’exemple de Carlson en s’attaquant à Roger Ailes.

Pour sa performance en tant que Carlson, Kidman obtient sa huitième et neuvième nomination aux Screen Actors Guild Awards.

Voici la bande-annonce de Bombshell :

The Others (2001)

« The Others » est un thriller espagnol écrit et réalisé par Alejandro Amenàbar. Kidman interprète Grace, une femme élevant seule ses deux enfants en suivant les principes stricts de la religion.

Grace vit en Normandie, en France, avec ses deux enfants atteints de photosensibilité. Leur condition les oblige donc à rester protégés de la lumière du soleil en permanence.

Alors qu’ils sont dans leur maison, Grace commence à penser que la maison est hantée, car elle a aperçu « d’autres individus » errant dans la maison à certains moments.

Un jour, trois personnes frappent à la porte de la maison isolée à la recherche d’un travail. Grace, qui a justement besoin d’aide pour s’occuper du manoir et d’une nounou pour ses enfants, les engage directement. Dès lors, des événements étranges se produisent, et les frissons apportés avec un minimum d’effets spéciaux et un maximum de bonne écriture rendent le film extraordinaire.

Le film semble être improbable pour véhiculer des récompenses, mais Kidman parvient tout de même à décrocher une nomination au Golden Globe de la Meilleure Actrice pour sa performance.

La bande-annonce ci-dessous :

Dogville (2003)

« Dogville » rend hommage à la grandeur de l’Amérique. Le film se déroule dans les années 1930 où des coups de feu retentissent un soir dans la ville Dogville, dans les Rocheuses.

Kidman incarne le personnage de Grace, une jeune femme terrifiée qui part se réfugier auprès de Tom, un habitant de Dogville. Encouragés par Tom, les habitants de la ville consentent à cacher Grace. En contrepartie, Grace accepte de travailler pour la communauté. Lorsqu’un avis de recherche est lancé contre la fugitive, les habitants de Dogville s’estiment en droit d’exiger une compensation, vu le risque qu’ils prennent à l’abriter. Mais la pauvre femme garde en elle un terrible secret qui leur fera regretter leur geste.

Lars von Trier, le réalisateur de « Dogville », est fortement salué par la critique pour son travail. Son film est considéré par de nombreux critiques comme un véritable chef-d’œuvre. L’œuvre figure souvent dans les classements des meilleurs films du XXIe siècle et des meilleurs films de tous les temps.

Le film a d’ailleurs remporté plusieurs distinctions. Parmi eux, le Prix David di Donatello du meilleur film de l’Union européenne pour Lars von Trier. Il a aussi reçu ainsi qu’une nomination au César du meilleur film de l’Union européenne.

La bande-annonce disponible sur le lien ci-dessous :

Rabbit Hole (2010)

Basé sur la pièce primée par le prix Pulitzer de David Lindsay-Abaire, « Rabbit Hole » a permis à Kidman d’interpréter un rôle qui lui a valu sa troisième nomination aux Oscars de la Meilleure Actrice.

Incarnant le personnage de Becca Corbett, Nicole Kidman doit faire face à la mort accidentelle de son fils de 4 ans. Une voiture a percuté ce dernier après qu’il soit sorti dans la rue pour poursuivre son chien. Becca et son mari Howie commencent alors à fréquenter un groupe d’entraide. Le couple a en effet besoin d’aide pour soulager un peu leur chagrin.

Au même moment, Becca fait la rencontre de Jason, le conducteur de la voiture qui a percuté leur fils. Elle espère que parler avec lui pourra l’aider à faire passer son deuil.

Voici la bande-annonce :

Australia (2008)

« Australia » est un film qui a permis à Kidman de rendre hommage à son pays d’origine.

Elle joue aux côtés d’Hugh Jackman dans un film se déroulant dans le nord de l’Australie. L’histoire raconte la romance entre une aristocrate anglaise et un cowboy, au moment où les Japonais s’apprêtent à bombarder Darwin durant la Seconde Guerre mondiale.

Voici un extrait du film :

D’autres films et séries TV de Nicole Kidman

Les autres films avec Nicole Kidman :

The Northman (2022) ;

Les Proies (2017) ;

Jours de Tonnerre (1990) ;

Batman Forever (1995) ;

Effraction (2015)

Les séries :

Bangkok Hilton (1989)

Big Little Lies (2017)

Top of the Lake (2013)

Nine Perfect Strangers (2021)

Opérations Spéciales : Lioness (2023)