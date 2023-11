Sharon Stone est une perle rare de l’industrie cinématographique et de la télévision. Elle a joué dans diverses productions hollywoodiennes et de télévision depuis le début des années 1980. Mais, elle a réellement percé en tant qu’actrice que vers le début des années 1990 dans des rôles comme Lori dans « Total Recall » ou Catherine dans « Basic Instinct ».

Depuis sa montée en popularité, Stone a continué de se diversifier en tant qu’actrice en jouant dans de nombreux genres. Mais, elle s’est établie dans des genres comme l’action, la science-fiction, les thrillers et le drame. Certaines de ses meilleures performances sont notamment dans des films du genre thriller et mystère.

Sharon Stone reste encore très active, et cumule plus de 100 rôles au cinéma et à la télévision combinés.

Beyond the Stars (1989)

« Beyond the Stars » est un film dramatique qui suit la vie du fils d’un informaticien travaillant pour la NASA. Son père est reconnu pour avoir collaboré sur le programme Apollo. Rêvant de devenir astronaute, le jeune homme se lie d’amitié avec le treizième homme à avoir posé le pied sur la lune. Il découvre par la suite qu’il a trouvé quelque chose là-haut qu’il regarde secrètement depuis.

Le rôle d’Eric, l’aspirant astronaute, est joué par Christian Slater. Quant à l’astronaute avec qui il se lie d’amitié, Paul Andrews, il est interprété par Martin Sheen. Les deux offrent une performance mémorable et fonctionnent bien à l’écran.

Sharon Stone incarne Laurie McCall, une jeune femme que le père d’Eric fréquentait de son vivant. Elle offre un travail remarquable dans un rôle relativement mineur.

Voici sa bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Tom Hanks

Beautiful Joe (2000)

Alors que « Beautiful Joe » a reçu pas mal de critiques négatives, Sharon Stone et Billy Connolly font de ce film une œuvre regardable. Et ce, malgré une intrigue confuse et un scénario moyen.

Sharon Stone incarne Hush, une arnaqueuse endettée envers la pègre sans moyens de régler sa dette. Hush décide alors de s’enfuir, de peur pour sa vie. Elle rencontre ensuite le personnage du titre, Joe, qui apprend qu’elle a un cancer du cerveau.

Bien que certains critiques disent que Stone « surjoue » pendant une grande partie du film, elle fournit tout de même un travail phénoménal. Elle joue parfaitement bien le rôle de la femme rusée, manipulatrice et fourbe.

La bande-annonce est disponible ci-dessous :

Total Recall (1990)

Le film se déroule sur Mars dans un futur lointain en 2084. Sharon Stone joue le rôle de Lori, l’antagoniste principal du film. Lori va notamment donner du fil à retordre à Douglas Quaid. Elle va en effet se présenter comme sa femme après qu’il a perdu la mémoire suite à un lavage de cerveau. Son but : le tromper et le tuer. Au fur et à mesure que ses mensonges et ses tromperies sont révélés tout au long du film, le public est amené à voir toutes les véritables facettes du personnage.

La performance de Stone dans « Total Recall » a attiré l’attention de nombreux critiques, et surtout du réalisateur Paul Verhoeven. Il demandera à Stone de jouer pour son film « Basic Instinct ».

Ci-dessous le trailer :

The Muse (1999)

« The Muse » est une comédie qui parle d’une femme choisie pour devenir la muse d’un scénariste hollywoodien. Elle va notamment l’aider à retrouver de l’inspiration afin qu’il puisse relancer sa carrière.

Stone incarne Sarah Little, la muse du réalisateur Steven Phillips. Ce dernier est interprété par Albert Brooks, le réalisateur du film. Stone est fabuleuse dans le rôle de la muse. Elle montre toute l’étendue de son talent de séductrice.

Plusieurs stars font des caméos en tant qu’eux-mêmes : Rob Reiner, Jennifer Tilly, Martin Scorsese, James Cameron et Wolfgang Puck. « The Muse » est excentrique, bien écrit, énergique et légèrement drôle.

Voici le lien de la bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Kevin Costner

Bobby (2006)

« Bobby » est indéniablement différent des autres œuvres de Sharon Stone, bien que son rôle soit particulièrement merveilleux.

Elle incarne Miriam Ebbers, une soi-disant coiffeuse endurcie, mais vulnérable. Ebbers travaillait à l’Ambassador Hotel la nuit de l’assassinat de JFK.

Non seulement ce film à petit budget a un scénario et une réalisation impeccable, mais il présente aussi une tragédie historique avec une histoire magnifiquement envoûtante. Les performances des acteurs du film sont émouvantes et permettent aux spectateurs de s’imprégner complètement de l’histoire.

Par ici la bande-annonce :

The Mighty (1998)

« The Mighty » est un drame comique sur le passage à l’âge adulte. Il s’agit de l’un des rôles les plus émouvants de Sharon Stone. Elle a notamment décroché une nomination pour le Golden Globe de la Meilleure Actrice dans un film dramatique.

Stone joue le rôle d’une mère qui guide son fils, constamment harcelé et tourmenté, dans la bonne direction. Stone, dans son rôle, dégage une compassion sensationnelle et crée un lien profond avec le public.

Son personnage vit le pire cauchemar d’un parent, voyant son unique fils vivre une période misérable en essayant de s’intégrer aux autres. Le cauchemar de la famille s’aggrave lorsque l’état de Kevin, le fils du personnage de Stone, continue de se détériorer. Il a été diagnostiqué du syndrome de Morquio.

Ce film est beau, dramatique et déchirant.

Le trailer est disponible ci-dessous :

The Quick and The Dead (1995)

Réalisé par Sam Raimi, « The Quick and The Dead » est un western bourré d’actions avec une bonne dose de romance.

Stone incarne le personnage d’Ellen, une mystérieuse étrangère qui arrive dans la petite ville de Redemption. Dans la ville, elle va découvrir une compétition de tir, avec une récompense intéressante pour le vainqueur. Ellen décide de participer, car elle a une vendetta personnelle contre l’un des compétiteurs.

Stone propose une performance unique et intéressante dans ce film, dans un rôle généralement attribué à un homme.

Voici un aperçu du film :

Broken Flowers (2005)

« Broken Flowers » est un film ayant Bill Murray comme acteur principal. Ce film comique-dramatique se concentre sur le mystérieux fils de 19 ans de Don (Bill Murray). Celui-ci ne l’avait jamais connu avant de recevoir une lettre d’une de ses anciennes petites amies.

Alors que Don parcourt son passé à la recherche d’indices, il arrive finalement chez Laura, une ancienne amante. Laura, jouée par Stone, confirme cependant que la lettre ne venait pas d’elle.

Laura est une mère veuve d’une fille extravertie et fait partie des rares personnes à témoigner un véritable amour envers Don et sa situation. Elle le traite très gentiment et le laisse passer la nuit, lui offrant un dîner et un moment intime avant qu’il ne continue sa quête.

Dans ce film, le personnage de Stone sert de point de départ solide pour l’histoire, et son personnage agit comme une amie incroyablement solidaire pour le personnage principal et son périple.

Vous pouvez regarder sa bande-annonce ci-dessous :

Basic Instinct (1992)

« Basic Instinct » est le film qui a propulsé la carrière de Sharon Stone vers de nouveaux sommets. Il s’agit d’un thriller érotique et mystérieux axé sur le drame. Il a notamment suscité beaucoup de controverses à l’époque en raison de sa nature sexuelle excessive et de sa violence.

Le personnage de Stone, Catherine, est à l’origine de l’une des scènes les plus iconiques du 7e art. Cependant, Stone va déclarer dans ses mémoires, « The Beauty of Living Twice », qu’elle était réticente à faire cette scène au départ. En effet, la jeune femme était mal à l’aise de tourner une scène où son entrejambe serait visible à la caméra. Le réalisateur Paul Verhoeven aurait supposément assuré à Stone que son entrejambe ne serait pas visible dans le montage final du film. Mais, Verhoeven nie cette affirmation en disant que Stone savait exactement comment la scène serait tournée.

Quoi qu’il en soit, malgré ces allégations, « Basic Instinct » est aujourd’hui l’une des meilleures performances de Stone. Elle a été récompensée du MTV Movie & TV Award de la Meilleure Performance féminine et du MTV Movie & TV Award de la Femme la plus désirable.

Voici sa bande-annonce :

Casino (1995)

« Casino » est un long-métrage avec un incroyable casting : Robert De Niro, Sharon Stone, Nicholas Pileggi et Martin Scorsese.

Cette œuvre est considérée comme l’un des meilleurs films de chaque acteur de la distribution, et il a été nominé et a remporté plusieurs distinctions. Parmi ces prix, on compte le Golden Globe de Sharon Stone pour la Meilleure Performance dans un film dramatique, et le 20/20 Award de Thelma Schoonmaker pour le Meilleur Montage de Film.

Sharon Stone incarne Ginger. Elle vole la vedette dans de nombreuses scènes, et sa performance a contribué à propulser Casino dans la catégorie des meilleurs films sur le thème du crime organisé de tous les temps.

Voici le trailer du film :

D’autres films avec Sharon Stone

Basic Instinct 2 (2006) ;

Sliver (1993) ;

Diabolique (1996) ;

Intersection (1994) ;

Last Action Hero (1993).