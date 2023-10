Eva Green a commencé son parcours d’actrice en jouant uniquement des rôles de méchants à l’école de théâtre. Selon elle, il s’agissait d’un excellent moyen de mieux gérer ses émotions au quotidien. En 2001, elle monte sur scène dans la pièce « Jalousie en Trois Fax », avant de faire ses débuts au cinéma dans le cultissime « The Dreamers » de Bernardo Bertolucci.

Près de deux décennies plus tard, Eva Green est reconnue comme étant une actrice de grande envergure. Avec son immense talent, on peut la retrouver dans des projets à succès comme « Casino Royale », « Penny Dreadful » et « Dark Shadows ».

Malheureusement, l’actrice est aujourd’hui au cœur de nombreuses controverses autour d’un film James Bond dans lequel elle devait jouer. Des accusations laissent entendre qu’Eva Green aurait traité l’équipe de tournage d’incompétents et qu’elle serait directement impliquée dans le sabotage du projet.

Néanmoins, cela n’enlève en rien son grand talent. Voici alors une liste de ses meilleures performances sur grand et petit écran.

The Dreamers (2003)

Son rôle dans « The Dreamers » fut son premier rôle principal au cinéma. Interprétant la jolie Isabelle, Eva Green a accepté sans hésitation l’offre de Bernardo Bertolucci, et ce, malgré la dimension sulfureuse du projet.

Le récit se concentre sur Isabelle et son frère jumeau Théo. En 1968, les deux rencontrent Matthew lors de leurs pérégrinations à la Cinémathèque. Matthew va emménager dans l’appartement des jumeaux, où ils vont se découvrir et se lancer dans diverses expériences qui vont profondément les changer.

« The Dreamers » évoque alors une certaine libération des mœurs, que Bertolucci aborde avec beaucoup de tendresse. Eva Green, ayant entièrement confiance aux talents du réalisateur, va alors se donner corps et âme au projet. « The Dreamers » a ainsi permis de révéler tout le potentiel de la jeune comédienne, dont la présence à l’écran nous fait penser à celle d’Anna Karina.

Voici la bande-annonce :

Dumbo (2019)

Au fil des années, Eva Green et Tim Burton vont collaborer sur de nombreux projets. Le film « Dumbo » fait partie de cette liste, et accentue encore plus les rumeurs selon lesquelles les deux entretiennent une liaison secrète. Bien que le statut de leur relation n’ait jamais été clairement défini, il convient tout de même d’avouer que leur synergie professionnelle est particulièrement remarquable.

Mettant de côté sa peur des hauteurs, Eva Green surprend les spectateurs dans cette adaptation cinématographique de « Dumbo ». Elle interprète le rôle d’une artiste de trapèze nommée Colette Marchant.

Lors d’une interview avec USA Today, Green parle de sa peur paralysante des hauteurs. Elle aurait alors suivi un entraînement particulier afin de surmonter cette peur et réussir à effectuer des figures aériennes avec aisance.

Ci-dessous le lien de la bande-annonce :

Based on a True Story

« Based on a True Story » ou « D’après une Histoire Vraie » est un film français mettant en vedette Eva Green. Ce film est réalisé par le controversé (et c’est peu de le dire) Roman Polanski.

L’histoire suit une auteure à succès, interprétée par Green, qui se confie à une jeune femme nommée Elle après avoir été submergée par l’idée d’écrire à nouveau.

Le film reçoit de nombreux éloges de la part des spectateurs, notamment pour les performances des acteurs, et en particulier celle d’Eva Green. Mais cela n’a pas empêché les critiques d’avoir quelques avis mitigés sur le film.

La bande-annonce disponible ci-dessous :

Kingdom of Heaven (2005)

« Kingdom of Heaven » est un film sur les croisades réalisé par le maître du genre Ridley Scott. Ce film est un véritable tremplin pour la carrière d’Eva Green, qui n’a, à l’époque, joué que dans trois films. Avec son rôle en tant que Sibylle, reine de Jérusalem, la comédienne ouvre en grand les portes d’Hollywood.

Bien que ce film soit un échec vis-à-vis des attentes de la production, il est aujourd’hui considéré comme un classique du genre. Avec la sortie du director’s cut en 2005, on apprend davantage sur le personnage d’Eva Green et on peut admirer encore plus son immense talent.

Par ici la bande-annonce du film :

Perfect Sense (2011)

« Perfect Sense » est un film de David Mackenzie sorti en 2011. Le film aborde les paraboles de la romance moderne, tout en s’aventurant dans le cadre d’un monde de science-fiction solennel.

Le récit présente avec soins des explications scientifiques sur les émotions humaines, en même temps qu’il explore l’origine d’une épidémie qui fait perdre le sens de l’odorat à ses victimes avant qu’ils n’entrent dans une violente crise de chagrin.

Eva Green incarne le personnage de Susan, une épidémiologiste chargée de découvrir l’origine de cette mystérieuse maladie. Susan va, en parallèle, essayer d’entretenir au mieux sa relation avec le séduisant Michael, interprété par Ewan McGregor.

Voici sa bande-annonce :

White Bird in a Blizzard

« White Bird in a Blizzard » est un film qui combine parfaitement des éléments du passage à l’âge adulte avec les thèmes passionnants des récits de mystère et de crime.

Avec Shailene Woodley et Eva Green dans les rôles principaux, « White Bird in a Blizzard » suit la vie de Kat. Cette dernière est une jeune adolescente de 17 ans qui découvre son corps et apprend à accepter sa sexualité alors que sa mère disparaît mystérieusement.

Malgré des performances impressionnantes de Woodley et Green, le film sombre sous les critiques. Beaucoup suggèrent notamment que le film pouvait s’intéresser davantage sur la relation entre Kat et sa mère.

Vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessous :

Dark Shadows (2012)

Dans le rôle de la sorcière Angélique Bouchard, Eva Green est fantastique et vole la vedette à tous les autres acteurs de « Dark Shadows ». Transformée en poupée barbie démoniaque, Green offre une performance monumentale dans ce film, avec des scènes et des répliques mémorables.

« Dark Shadows » est l’une des rares occasions où Eva Green joue dans une comédie. Pour sa première collaboration avec Tim Burton, elle s’amuse comme jamais. Elle prouve alors à tout Hollywood qu’elle peut fournir un travail impeccable lorsqu’on lui donne une totale liberté sur le rôle et les scènes.

De plus, le personnage d’Angélique Bouchard profite d’une touche de mélancolie finale magnifiquement tragique. Voulant simplement être aimée par Barnabas, la sorcière va alors s’accrocher à cette idée même 200 ans après.

Voici un extrait du film :

Casino Royale (2006)

Etre une « James Bond Girl » représente plus de pression qu’il n’y paraît. Autrefois, les femmes de Bond étaient principalement choisies pour leur physique avantageux. Mais, l’entrée en scène d’Eva Green va donner une dimension plus large à ce type de rôle. La jeune femme va en effet pousser les limites de la représentation féminine dans « Casino Royale », avec un rôle plus important que d’être une simple compagne silencieuse.

Le personnage d’Eva Green va alors évoluer sur et en dehors du terrain, avec quelques scènes d’action et les classiques scènes romantiques avec le célèbre agent secret.

Pour voir la bande-annonce, voici un lien :

Penny Dreadful (2014-2016)

On ne peut pas se résoudre à faire un top sur les plus belles performances d’Eva Green sans mentionner « Penny Dreadful ». Cette série en trois saisons créée par John Logan nous présente Eva Green dans le rôle de Vanessa Ives, une chasseuse de vampires de la fin du XIXe siècle.

Avec Vanessa Ives, le téléspectateur va alors découvrir plusieurs figures emblématiques de la littérature fantastique de l’ère victorienne. On cite par exemple Dracula, Dorian Gray, Dr Jekyll ou encore Frankenstein.

Si la série ne compte que trois saisons, c’est surtout pour respecter le souhait de son créateur John Logan. Ce dernier a effectivement prévu dès le départ que « Penny Dreadful » s’arrêtera à la troisième saison. Selon lui, il s’agit d’une sorte de poème dont le nombre de strophes est limité.

Il a aussi insisté longtemps pour qu’Eva Green accepte le premier rôle. Il considère la jeune femme comme sa muse et va écrire son personnage spécialement pour elle. Vanessa Ives sera alors écrite d’une manière très intelligente et complexe qui hisse la série au rang de grand classique.

Voici la bande-annonce de la saison 1 :

Proxima (2019)

« Proxima » est un film dramatique français sorti en 2019.

Sarah, interprétée par Eva Green, est une astronaute française en formation au Centre Spatial de Cologne. Le film se concentre sur la relation que Sarah entretient avec sa fille de 7 ans. L’astronaute va notamment montrer une certaine culpabilité de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa fille. Leur relation va alors devenir de plus en plus tendue après que Sarah ait été sélectionnée pour faire partie d’une mission spatiale d’un an baptisée Proxima.

Bien que le film n’ait pas fait beaucoup de bruit à l’échelle mondiale, il reste très salué par les critiques qui considèrent que le film a exploré intelligemment plusieurs thèmes divers. Green a aussi été félicitée pour sa performance, et beaucoup suggèrent qu’il s’agit de la meilleure interprétation de sa carrière.

Voici sa bande-annonce :

D’autres films et séries TV avec Eva Green

The Salvation (2015) ;

White Bird (2014) ;

Sin City (2014) ;

Cracks (2009) ;

Camelot (2011) ;

Liaison (2023) ;

Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children (2016).