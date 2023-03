Top 10 films et séries tv avec Mads Mikkelsen

Avant de rejoindre les feux des projecteurs d’Hollywood, bon nombre d’acteurs européens ont d’abord joué dans de petits drames appréciés dans leur pays d’origine. L’un des acteurs les plus célèbres à avoir suivi ce parcours est Mads Mikkelsen. L’acteur danois se forme d’abord à la danse classique avant de tourner progressivement vers le cinéma dans son pays natal, le Danemark. Grâce à son charisme, il a immédiatement su marquer son empreinte dans le septième art en incarnant des rôles de méchant. Cette spécialité lui a d’ailleurs valu une place importante à Hollywood, devenant ainsi l’un des méchants préféré des spectateurs. Nous vous proposons donc de découvrir ses prouesses dans ce top 10 des films et séries TV avec Mads Mikkelsen.

Durant sa carrière en Europe, Mads Mikkelsen incarne souvent des personnages auxquels le public peut facilement s’identifier. On peut citer entre autres le rôle d’un professeur, d’un soldat ou d’un médecin. Toutefois, en arrivant à Hollywood, il excelle surtout dans l’incarnation de la méchanceté. En guise d’exemple, il a succédé à Johnny Depp en incarnant à son tour le personnage du sorcier noir Gellert Grindelwald dans le film « Fantastic Beasts : Les secrets de Dumbledore », Il apporte sa touche de méchanceté emblématique au rôle, ajoutant ainsi une dimension divertissante à ce troisième film du spin-off de Harry Potter.

Côté palmarès, Mads Mikkelsen a remporté le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes pour son rôle dans The Hunt. Il obtient également sa première nomination aux British Academy Film Awards en tant que meilleur acteur pour Alcootest.

Il est maintenant temps de découvrir le top 10 des films et séries TV avec Mads Mikkelsen.

10. The Salvation (2014)

Réalisé par Kristian Levring sous le scénario d’Anders Thomas Jensen, The Salvation est un film de western britannico-danois. Mads Mikkelsen y incarne le rôle de Jon, un émigré cherchant une nouvelle vie dans l’Ouest avec sa femme et son jeune fils. Le père de famille est ambitieux et plein d’espoir et d’optimisme, mais son rêve vire au cauchemar lorsque sa famille est assassinée par des hors-la-loi. Jon, le cœur brisé, jure donc de se venger.

Mads Mikkelsen apporte de l’émotion et un sens de la justice en se battant cette fois du côté du bien. Il fera face au baron foncier maléfique, incarné par Jeffrey Dean Morgan. Un traditionnel shoot’em-up avec un casting intéressant, qui mérite sa place dans notre top 10 des films et séries avec Mads Mikkelsen.

9. Rogue One (2016)

S’il y a un film Star Wars qui a été fortement acclamé par les fans, c’est bien sûr Rogue One. Réalisé par Gareth Edwards, le film relate les premières tentatives de l’Alliance Rebelle à renverser le Premier Ordre, l’empire du maléfique Palpatine. Mads Mikkelsen joue le rôle d’un paternel en incarnant Galen Erso, le scientifique concepteur de l’Étoile Noire. Mais en même temps, il soutient en secret l’Alliance Rebelle en dévoilant les points faibles de cette station de combat, garantissant ainsi le succès de l’attaque. Ses alliés pleurent sa perte ainsi que celle de sa fille Jyn dans une scène de sa mort émouvante, l’une des plus touchantes de la carrière de Mikkelsen.

8. Arctic (2018)

Dans ce film de Joe Penna, Mads Mikkelsen incarne Overgard, un pilote d’avion. Survivant du crash de son avion dans la toundra gelée de l’Arctique, Overgard arrive à se maintenir en vie grâce à la pêche. Avec son avion pour seul abri, il décide de partir dans la nature dans l’espoir de trouver du secours. En route, il sera témoin d’un crash d’hélicoptère. Tous ont péri, sauf une jeune femme (incarnée par l’actrice Maria Thelma Smáradóttir).

Après lui avoir administré les premiers soins, Overgard décide d’abandonner son abri à tout jamais et d’emmener la blessée dans une station saisonnière. Mais le parcours est aussi long que difficile…Les deux rescapés réussiront-ils à atteindre la civilisation en vie ?

7. Dr. Strange (2016)

Mikkelsen fait son entrée dans l’univers Marvel en intégrant le casting de Dr. Strange, le spin-off dédié au maître du temps des Avengers. Il incarne le méchant Kaecilius, un sorcier et maître des arts mystiques. Il sera le principal adversaire de Dr. Strange (Benedict Cumberbatch). Mikkelsen a su donner à Kaecilius à la fois l’allure d’un érudit et d’un psychopathe, avec ses explications logiques sur les raisons pour lesquelles il choisit de faire le mal. Et le comble, ses explications ont du sens ! Débordant d’intelligence, Mads Mikkelsen était parfait dans son rôle, et c’est normal que le film se place en 7e place dans notre top 10 des films et séries TV avec l’acteur.

6. Royal Affair (2012)

Nommé aux Oscars, ce film de romance/drame de Nikolaj Arcel raconte les escapades amoureuses interdites de Caroline Mathilde et Johann Friedrich Struensee. Royal Affair nous ramène au Danemark en 1770. Le roi Christian VII soufre d’instabilité mentale, le rendant incapable de régner proprement sur le pays. C’est là qu’intervient le docteur Johann Friedrich Struensee (Mads Mikkelsen), un praticien aussi excellent que séduisant. Plus tard, il devient l’amant de la reine Caroline-Mathilde (Alicia Vikander). Il changera ainsi le cours de l’histoire du Danemark grâce à ses idéologies, menant le royaume sur la voie d’importantes réformes sociales.

Royal Affair est un film sensuel, délicieux et offre à Mikkelsen un rôle romantique. Chose qui est plutôt rare !

5. Casino Royale (2006)

Tiré du roman de Ian Fleming, Casino Royale est un film réalisé par Martin Campbell sorti en 2006. Il marque également les débuts de Daniel Craig dans la peau de l’agent 007. Mais Mads Mikkelsen a aussi placé la barre très haut pour tous les futurs méchants des prochains films James Bond. L’acteur incarne Le Chiffre, le banquier privé du terrorisme international. Doté d’une forte intelligence, il aide au financement du groupe SPECTRE grâce à ses énormes gains au poker. Mais derrière ce mondain à l’allure sophistiqué se cache un meurtrier sadique…

4. Après le mariage (2006)

Réalisé par Susanne Bier, Après le mariage est nommé aux Oscars peu après sa parution. Il met en vedette Mads Mikkelsen dans le rôle de Jacob. Ce dernier, après des années d’exil, décide de consacrer sa vie à la gestion d’un orphelinat basé en Inde. Mais, en proie à des difficultés financières, Jacob doit chercher du financement afin de maintenir la porte de l’orphelinat ouverte.

Jørgen, un riche entrepreneur danois, lui propose alors de rentrer au Danemark afin de recevoir une importante donation financière. Une fois sur place, Jørgen lui suggère de rester afin d’assister au mariage de sa fille le lendemain. Mais à sa surprise, cet évènement va ressurgir des souvenirs d’amour, dont Jacob a depuis longtemps enfoui au plus profond de lui…

3. Riders of Justice (2021)

Dans cette comédie noire danoise sortie en 2021, Mads Mikkelsen retrouve son collègue de longue date, le scénariste/réalisateur Anders Thomas Jensen. Lorsque sa femme est assassinée lors d’un attentat terroriste, Markus (Mads Mikkelsen), jure de se venger brutalement. Mais le problème c’est qu’il n’y a qu’un seul moyen d’identifier les tueurs : s’associer avec un trio de scientifiques excentriques. Leur but commun est d’anéantir à tout jamais l’instigateur de l’attentat, le gang des Riders of Justice.

Le film promet du sang et de la violence nécessaires, et se place aisément dans le top 10 des films et séries TV avec Mads Mikkelsen.

2. La chasse (2012)

De son vrai titre Jagten, La Chasse signe la première collaboration de Mikkelsen avec le réalisateur Thomas Vinterberg. Plus tard, le film est nommé aux Oscars, et la performance de Mikkelsen lui vaut le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes. Une première pour l’acteur.

La Chasse met en vedette Lucas (Mads Mikkelsen), un enseignant de maternelle dans une petite ville danoise. Il dévoue sa vie en s’occupant de tous ses élèves, en particulier de la jeune Klara. Mais lorsque la petite fille déclare par erreur que Lucas a eu un comportement déplacé avec elle, l’enseignant est qualifié de pédophile. Il devient rapidement la cible de violences de la population de sa ville…

Un drame à regarder absolument dans ce top 10 des films et séries avec Mads Mikkelsen !

1. Alcootest (2020)

Boire sans modération : tel est le credo dans ce film réalisé par Thomas Vinterberg. Alcootest raconte l’histoire enivrante (si l’on peut dire!) de quatre collègues universitaires, l’entraîneur de football Tommy (Thomas Bo Larsen), le père de famille Nikolaj (Magnus Millang), le célibataire solitaire Peter (Lars Ranthie) et professeur de lycée Martin (Mads Mikkelsen).

Ensemble, ils décident de confronter l’hypothèse du psychiatre norvégien Finn Skårderud à la réalité. En effet, selon ce dernier, l’homme naît avec un déficit d’alcool. Par conséquent, on doit boire pour être au top de notre forme. Mikkelsen offre sa performance scénique la plus riche à ce jour dans le film, allant même jusqu’à faire appel à son expérience de danseur pour rendre le film mémorable ! Son rôle de Martin lui a valu sa première nomination au BAFTA en tant que meilleur acteur. Normal s’il se place à la première place de notre top 10 des films et séries avec Mads Mikkelsen !

Anecdote intéressante : Mads Mikkelsen s’est vraiment saoulé tout au long du tournage d’Alcootest.

Un film à ne pas rater absolument !

