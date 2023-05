Andreas Pietschmann est un acteur allemand connu pour ses performances remarquables sur le grand et le petit écran. Avec son talent indéniable, sa polyvalence et sa présence imposante, Pietschmann a captivé le public du monde entier. Dans cet article, nous allons explorer le top 10 des films et séries TV mettant en valeur les prouesses d’acteur d’Andreas Pietschmann. Nous allons également démontrer pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs acteurs de sa génération.

Né le 22 mars 1969 à Wurtzbourg, en Allemagne, Andreas Pietschmann choisit de se lancer dans le 7e art dans les années 90. Il intègre alors l’école d’art dramatique de Westphalie à Bochum, où il passe trois ans d’études. Il fait ensuite ses débuts dans le métier d’acteur en rejoignant la distribution du film Echte Kerle. Depuis, il enchaîne avec une vingtaine de rôles, principalement dans des séries allemandes. Ce sera la série Netflix Dark qui fera sa renommée internationale, en incarnant le rôle de Jonas Kahnwald. Sa dernière prouesse est son rôle du capitaine Eyk Larsen dans la série 1899, toujours en exclusivité sur Netflix.

Ceci étant dit, découvrons sans plus attendre le top 10 des films et séries TV avec Andreas Pietschmann !

Dark (2017–2020)

Disponible en exclusivité sur Netflix, Dark est une série allemande de thrillers de science-fiction. Elle est acclamée par la critique grâce à son scénario compliqué, mais captivant, la rendant comme une série incontournable de la dernière décennie. Dark a propulsé Pietschmann sous les feux de la rampe internationale avec son rôle de Jonas Kahnwald. Dans ce drame hallucinant sur le voyage dans le temps, il livre une performance exceptionnelle, laissant une impression durable sur les téléspectateurs.

Dark nous ramène dans la ville de Winden, et met en vedette le policier Ulrich Nielsen. Le fils de ce dernier, Mikkel, âgé de 11 ans, est porté disparu mystérieusement sans avoir laissé de traces. Enfin presque, car trente-trois ans plus tôt, son frère cadet Mads avait également disparu dans les mêmes circonstances. Parmi les entourages d’Ulrich, Jonas Kahnwald s’implique dans cette affaire de disparition, après le suicide de son père.

La découverte d’un cadavre non décomposé, présumé mort il y a 33 ans, a permis à la police de mettre en lumière une étrange histoire. Voyage dans le temps ou coïncidence ? En tout cas, la ville de Winden va en être secouée…

Si vous n’avez pas encore vu Dark, nous vous recommandons vivement de le faire. Conseil : concentrez-vous bien en la regardant, et ne ratez pas les intrigues tout au long des épisodes !

Par ici la bande-annonce :

1899 (2022)

Cette série, encore de production allemande, remporte la deuxième place dans notre top 10 des films et séries avec Andreas Pietschmann. Créée par Jantje Friese et Baran bo Odar, les mêmes créateurs de Dark, 1899 est disponible en exclusivité sur la plateforme Netflix. Andreas Pietschmann y incarne le personnage d’Eyk Larsen, le capitaine du paquebot Kerberos. Il évolue avec d’autres acteurs, dont Emily Beecham (Maura Franklin), Aneurin Barnard (Daniel Solace), Miguel Bernardeau (Ángel) ou encore Lucas Lynggaard Tønnesen (Krester).

Voici le synopsis de la série :

Londres, octobre 1899. Des migrants de diverses origines embarquent à bord du bateau à vapeur Kerberos pour un voyage de sept jours à travers l’Atlantique. Destination : la ville de New York, afin de vivre le « rêve américain ». Mais le parcours ne se passera pas comme prévu, car le capitaine du bateau Eyk Larsen a reçu l’appel en détresse de Prometheus, un bateau de la même compagnie, porté disparu il y a quatre mois. Il décide alors de changer de cap afin de porter secours aux passagers du Prometheus, mais une fois arrivé sur place, il constate avec effroi que tout le monde a disparu. Le voyage va alors virer au cauchemar…

Découvrez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Rosario Dawson

Beloved Sisters (2014)

Réalisé par Dominik Graf, « Beloved Sisters » est un drame historique sorti en 2014. Il raconte l’histoire captivante d’un triangle amoureux impliquant le poète Friedrich Schiller et les deux sœurs Caroline von Beulwitz et Charlotte von Lengefeld. L’interprétation de Friedrich Schiller par Pietschmann est captivante, mettant en évidence sa capacité à transmettre des émotions complexes et des conflits intérieurs.

Voici la bande-annonce du film :

Le Mur Invisible (2012)

Dans ce thriller germano-autrichien, Pietschmann incarne un soldat coincé entre un sniper et un mur dans un jeu du chat et de la souris sinistre et plein de suspense. Il joue aux côtés de Martina Gedeck (Die Frau), Ulrike Beimpold (Luise) et Karlheinz Hackl (Hugo). Sa performance intense et sa représentation nuancée de la peur et de la survie contribuent à l’atmosphère captivante du film.

La bande-annonce :

Marie de Nazareth (2012)

Il s’agit d’un téléfilm italo-germano-espagnol réalisé par Giacomo Campiotti. Il met en vedette Marie de Nazareth, mère de Jésus, et de Marie-Madeleine. Le film relate les événements dans leurs vies respectives, tout en suivant la trame de l’histoire de Jésus. Ici, Andreas Pietschmann incarne le rôle de Jésus, à partir de son baptême jusqu’au moment de l’ascension. Son expression cynique et son interprétation ajoutent de la profondeur au personnage et le rendant instantanément charismatique.

Si vous aimez les films religieux, Marie de Nazareth est un incontournable dans ce top 10 des films et séries avec Andreas Pietschmann.

Voici la bande-annonce du film :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Ben Barnes

Les faussaires (2007)

Connus sous son titre original Die Fälscher, Les Faussaires est un film austro-allemand réalisé par Stefan Ruzowitzky. Il se base sur un vrai événement ayant lieu au cours de la Deuxième Guerre Mondiale, l’opération Bernhard. C’est une opération secrète nazie, visant à inonder la Grande-Bretagne de fausses livres sterling. Le film remporte l’Oscar du meilleur film en langue étrangère pour l’Autriche lors des Oscars 2008. Il a également reçu le German Film Awards du meilleur second rôle pour Devid Striesow.

Quant à Andreas Pietschmann, il livre une performance convaincante dans le rôle d’un officier nazi, apportant complexité et profondeur à un personnage moralement ambigu.

Par ici la bande-annonce :

La Bande à Baader (2008)

De son titre original Der Baader Meinhof Komplex, ce film dramatique allemand retrace l’ascension et la chute du célèbre groupe terroriste de la Fraction armée rouge dans les années 1970. L’interprétation par Andreas Pietschmann de Jan-Carl Raspe, l’un des principaux membres du groupe, est à la fois glaçante et stimulante. Il met ainsi en évidence sa capacité à incarner des personnages complexes.

Nous vous laissons apprécier la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Berlin Station (2016-2019)

Cette série américaine de thrillers d’espionnage mérite également sa place dans ce top 10 des films et séries avec Andreas Pietschmann. Il y incarne le rôle de Daniel Miller, un agent de la CIA en poste à Berlin. Il évolue aux côtés de Ismael Cruz Córdova (Rafael Torres), Richard Armitage (Daniel Miller), Richard Jenkins (Steven Frost) et Rhys Ifans (Hector DeJean).

Sa performance en tant qu’agent déterminé et moralement conflictuel ajoute de la profondeur et de l’intrigue à la série, ce qui lui vaut les éloges des critiques et des téléspectateurs.

Voici la bande-annonce de la série :

Der Seehund von Sanderoog (2012)

Dans ce téléfilm allemand, Andreas Pietschmann incarne un biologiste marin passionné qui se bat pour protéger une colonie de phoques contre des braconniers impitoyables. Son portrait d’un homme dévoué à la préservation de la beauté de la nature et son investissement émotionnel dans la cause rendent son personnage à la fois attachant et admirable.

Les Buddenbrook, le déclin d’une famille (2008)

Basé sur le roman de Thomas Mann, Buddenbrooks est un drame historique relatant le déclin d’une riche famille de marchands sur plusieurs générations. Andreas Pietschmann joue le rôle de Bendix Grünlich, un personnage charismatique et opportuniste. Le film démontre également la capacité de l’acteur à incarner de manière convaincante des personnalités aux multiples facettes.

Voici un aperçu de Les Buddenbrook, le déclin d’une famille :