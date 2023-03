Top 10 films et séries TV avec Lucas Lynggaard Tønnesen 

Si vous êtes habitués des films et séries Netflix, vous avez sûrement rencontré ce jeune talent au regard ténébreux. Né le 13 juillet 2000 à Copenhague, au Danemark, Lucas Lynggaard Tønnesen est un acteur et l’ambassadeur d’Emporio Armani. À l’âge de 9 ans, il montre ses talents d’acteur en jouant l’un des rôles principaux dans le Cirkus Summarum, le cirque musical pour enfants au Danemark. Ce premier rôle lui ouvre ainsi les portes du cinéma et de la télévision. Nous vous proposons donc de découvrir Lucas Lynggaard Tønnesen à travers ce top 10 des films et séries TV avec le jeune acteur.

Pour vous mettre dans le bain, Tønnesen a joué dans les films Player et Department Q : The Keeper of Lost Causes en 2013. Il entame également ses débuts dans les séries TV dans Tidsrejsen (2014) en incarnant le rôle d’Oliver. Mais ses rôles les plus connus sont ceux de Rasmus dans les séries dramatiques The Rain et 1899, toutes de Netflix. Autant dire que, pour une jeune étoile de seulement 23 ans, Lucas Lynggaard Tønnesen a le vent en poupe dans le monde du drame !

1899

C’est l’une des dernières séries TV de Netflix à accueillir Lucas Lynggaard Tønnesen dans son casting. Il y incarne le rôle de Krester, le jeune frère protecteur de Tove. Lui et sa famille sont les voyageurs du paquebot Kerberos, dans lequel ils s’installent dans une cabine miteuse de la classe inférieure.

Voici le synopsis de 1899, si vous n’avez pas encore vu la série :

Londres, Octobre 1899. Espérant trouver meilleure vie, des migrants de diverses origines décident de quitter l’Europe pour s’embarquer dans le bateau à vapeur Kerberos. Destination : New York et le “rêve américain”. Le voyage est prévu durer sept jours, mais tout ne se passera pas comme prévu : le capitaine du Kerberos Eyk Larsen décide de changer de cap. La raison à cela ? Il veut porter secours au Prometheus, un paquebot similaire de la même compagnie porté disparu depuis quatre mois.

Le voyage va alors virer au cauchemar…

Par ici la bande-annonce :

Borgen, une femme au pouvoir

Cette série, disponible sur Netflix, mérite sa place dans le top 10 des films et séries TV avec Lucas Lynggaard Tønnesen. Il y joue un rôle important, en se mettant sous le costume de Magnus Christensen, le fils de la première ministre Birgitte Nyborg.

Borgen est créé par Adam Price, Jeppe Gjervig Gram et Tobias Lindholm. Elle se compose de trente-huit épisodes de 58 minutes chacune, et expose les réalités de la démocratie danoise. Et, bien que ce soit de la fiction, Borgen met bien en scène l’exercice du pouvoir dans le pays, en y intégrant des intrigues politiciennes intéressantes.

La série relate le parcours de Birgitte Nyborg et son parti politique. Après avoir obtenu une victoire écrasante lors des suffrages, elle est montée au pouvoir en tant que Premier Ministre. Son caractère change également…

Voici la bande-annonce de Borgen :

The Rain

Apparemment, Netflix adore les séries danoises !

Disponible en streaming depuis 2018, c’est la première série danoise à intégrer la plateforme. The Rain nous amène dans une Scandinavie post-apocalyptique, ravagée par un virus mortel véhiculé par la pluie.

Parmi les rares survivants se trouvent Simone et Rasmus. En quittant leur abri, les deux frères et sœurs découvrent avec effroi que l’ancienne civilisation est rayée de la carte. Ils décident donc de partir en quête d’une trace de vie en parcourant tout le pays. Une aventure riche en découverte et de dangers, qui les fera évoluer en compagnie d’un autre groupe de jeunes survivants. Lucas Lynggaard Tønnesen incarne le rôle du protagoniste Rasmus, faisant ainsi de The Rain une des œuvres-phares de l’acteur dans ce top 10 des films et séries TV.

Ci-dessous la bande-annonce :

Kvinden i buret (Les Enquêtes du département V : Miséricorde)

Traduit littéralement par “La femme dans la cage”, Kvinden i buret est un thriller sorti en 2013. Réalisé par Mikkel Nørgaard, c’est le premier film de l’hexalogie Les Enquêtes du département V. Ce dernier est l’adaptation cinématographique des huit romans policiers de Jussi Adler-Olsen. Dans le film, Lucas Lynggaard Tønnesen incarne la version jeune de Lars Henrik Jensen, alias Lasse.

Kvinden i buret suit le parcours professionnel tumultueux de l’inspecteur Carl Mørck. Suite à son énorme bavure, entraînant la mort de l’un de ses collègues et la paralysie de son meilleur ami, il est rétrogradé dans des archives. Avec Assad en tant qu’assistant, il décide de ne pas se plier aux ordres de leur hiérarchie et ouvre une enquête jamais résolue. Ensemble, ils se mettent à la recherche d’une jeune femme politique, portée disparue cinq ans plus tôt…

Par ici la bande-annonce :

Hammarskjöld

Encore connu sous le nom de Cold Case à l’ONU, Hammarskjöld est un film à énigme sous forme de documentaire. Vous y verrez Lucas Lynggaard Tønnesen joue un simple rôle secondaire. Il expose les faits d’enquête après l’accident du DC-6 des Nations unies à Ndola, provoquant la mort du Secrétaire général de l’ONU Dag Hammarskjöld le 18 septembre 1961. Ce dernier, acteur de la Crise congolaise à l’époque, cherchait à protéger la République démocratique du Congo contre les mercenaires blancs recrutés pour déstabiliser le pays. Il devient ainsi l’ennemi des Casques bleus.

Le crash de l’avion d’Hammarskjöld pourrait donc être l’œuvre du South African Institute for Maritime Research (SAIMR). Le SAIMR, c’est l’organisation de suprémacistes blancs travaillant dans l’intérêt du régime Apartheid et du Royaume-Uni. Les cliniques médicales mises en place par le SAIMR en Afrique du Sud font également partie de l’intrigue du film.

Un documentaire à découvrir absolument !

Voici la bande-annonce :

Player

Sorti en 2013, Player est un film danois réalisé par Tomas Villum Jensen. Il met en vedette Rasmus Bjerg, Casper Christensen et Ellen Hillingsø. Lucas Lynggaard Tønnesen incarne le rôle secondaire de Phillip.

Dans Player, Michael Helge (Rasmus Bjerg), un avocat au caractère maniaque, s’embarque pour quelques jours sur la Côte d’Azur afin de résoudre une petite affaire de routine. Mais, grincheux comme il est, il considère ce séjour plutôt agréable comme une punition. Et pour ne rien arranger, tout va de travers quand il pose le pied sur le sol français. Car, initialement venu pour régler une simple affaire de divorce, il se retrouve escroqué de 10 millions de couronnes de l’argent de l’entreprise.

Avec son ami Theo (Casper Christensen), il va tout faire pour récupérer tout l’argent volé. Le duo s’embarque donc dans une aventure digne mêlant action et comédie. Un film à ne pas rater dans ce top 10 des films et séries TV avec Lucas Lynggaard Tønnesen.

Voici sa bande-annonce :

I Stykker

Dans ce court-métrage de science-fiction sorti en 2015, Lucas Lynggaard Tønnesen joue le personnage d’Oliver, un rôle secondaire. I Stykker se déroule dans un monde apocalyptique, ravagé par l’intelligence artificielle. Il met en vedette Victor, un simple électricien. Ce dernier est séparé de sa petite amie Sara, et se met en quête de la retrouver coûte que coûte.

Malheureusement, il fait face aux soldats gardiens du bunker dans lequel il est caché. L’ordre est formel : personne n’entre ni ne sort. Soulant absolument sauver la vie de Sara et la mettre à l’abri des machines meurtrières, Victor cherche un moyen de sortir du bunker…

En tjeneste

Réalisé par Jacob A. R. Mannstaedt, En tjeneste voit Lucas Lynggaard Tønnesen jouer le personnage principal David. Voulant aider son frère aîné Jonas à sortir de la clandestinité, il s’allie avec lui pour accomplir un dernier travail. Pour ce faire, ils doivent monter à l’appartement, faire le ménage et se débarrasser du corps de son propriétaire.

Mais tout est loin de se passer comme prévu. Un bruit étrange se fait entendre, et le corps a bougé…

Voici un petit aperçu de En tjeneste !

Sail On My Love

Lucas Lynggaard Tønnesen décroche également un des rôles principaux dans ce film dramatique/thriller. Il incarne Villiam, un jeune homme à la vie plutôt simple. Accompagné de son meilleur ami Bjørn, il part en vacances avec un groupe d’amis. Plus tard, il découvre que Bjørn l’a invité pour une autre raison à part les vacances. Il a également un secret à dévoiler…

Dans Sail On My Love, Tønnesen évolue aux côtés de Oscar Dyekjær Giese (Bjørn), Karoline Hamm (Josefine), Kasper Løfvall Stensbirk (Mini) et Rex Leonard (Jensen). Et bien que ce soit un court-métrage, il incarne bien son rôle de jeune taciturne, mettant ainsi une touche dramatique au film. Une place bien méritée dans notre top 10 des films et séries TV avec Lucas Lynggaard Tønnesen.

Voici la bande-annonce du film :

Tidsrejsen

Nous terminons notre top 10 des films et séries TV avec Lucas Lynggaard Tønnesen avec cette série d’aventures et de science-fiction. Elle met en vedette Sofie, une adolescente incarnée par l’actrice Bebiane Ivalo Kreutzmann. Souhaitant la réconciliation de ses parents, Sofie fait la rencontre d’un voyageur dans le temps. Ensemble, ils tentent de changer le passé et l’avenir, mais comme on dit, changer le passé entraîne des conséquences indésirables…

Lucas Lynggaard Tønnesen y joue le rôle d’Oliver. Découvrez la bande-annonce de la série dans la vidéo ci-dessous :