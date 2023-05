Kevin Costner est un acteur de renom qui a marqué l’industrie du cinéma avec ses performances mémorables. Que ce soit dans des rôles d’action, de drame ou de sport, Costner a su captiver le public avec sa présence charismatique à l’écran.

Kevin Michael Costner est un acteur, réalisateur et producteur américain né le 18 janvier 1955 à Lynwood, en Californie. Ce diplômé en marketing et en finance est également un grand joueur de baseball. Vous l’auriez sans doute plus vu sur les terrains que sur les écrans si le destin n’en avait pas décidé autrement. Après son diplôme, Costner travaille brièvement dans la finance avant de poursuivre sa passion pour le théâtre et le cinéma.

Dans cet article, nous vous présentons le top 10 des films avec Kevin Costner. Des chefs-d’œuvre qui ont contribué à sa carrière et qui méritent d’être découverts ou redécouverts.

Un acteur chevronné

C’est ainsi que la vedette qui fait chavirer le cœur commence sa carrière d’acteur : sur les planches. Ses débuts au cinéma se font dans le film « Malibu Hot Summer » en 1974. Cependant, c’est en 1987 que Costner connait une percée majeure. Son rôle d’Eliot Ness dans le film à succès « Les Incorruptibles » réalisé par Brian De Palma lui vaut une reconnaissance critique et lui ouvre plusieurs portes.

Parmi les autres films notables de Costner, on peut citer « Robin des Bois, prince des voleurs » (1991), « JFK » (1991), « The Bodyguard » (1992), « Waterworld » (1995), « Les Aventuriers de l’arche perdue » (1981) et « Open Range » (2003). En plus de ses rôles d’acteur, Costner est l’œil derrière la caméra. Il est en effet le réalisateur de plusieurs films, dont « Danse avec les loups », « The Postman » (1997) et « Open Range ». L’acteur a aussi figuré dans Man of Steel (2013) au côté de Henry Cavill, dans Les Figures de l’ombre (2016), et dans la série Yellowstone (2018-)

Outre sa carrière cinématographique, Kevin C. est un réel passionné de musique. Il est d’ailleurs le chanteur principal du groupe de country Kevin Costner & Modern West. Réel businessman dans l’âme, Costner arbore son masque d’entrepreneur dans le monde du vin. Il possède en effet sa propre marque, « Kevin Costner’s Aspen Lake ».

Tout au long de sa carrière, Kevin Costner a été reconnu pour son charisme à l’écran, son talent d’acteur polyvalent et sa capacité à attirer le public avec des performances mémorables. Il remporte donc de nombreux prix, dont des Oscars, des Golden Globes et des Screen Actors Guild Awards. Pas étonnant qu’il est considéré comme l’un des acteurs les plus emblématiques d’Hollywood.

Danse avec les loups (1990)

« Danse avec les loups » est sans conteste le film emblématique de Kevin Costner. Il l’a non seulement interprété, mais l’a également réalisé. Ce western épique a remporté sept Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur.

L’histoire suit un soldat de l’Union qui se lie d’amitié avec une tribu sioux. Dunbar (joué par Kevin Costner) commence à apprendre leur culture, leur langue et à vivre en harmonie avec la nature. Le film explore la relation complexe de Dunbar avec les Sioux, ainsi que les tensions entre les colons blancs et les Amérindiens à cette époque. Dunbar devient de plus en plus intégré à la tribu sioux, adoptant leur mode de vie et développant un profond respect pour leur culture.

« Danse avec les loups » est salué pour sa magnifique réalisation et ses paysages à couper le souffle, capturant l’immensité et la beauté des Grandes Plaines américaines. Le film aborde également des thèmes importants tels que la coexistence pacifique, le respect de la nature et la remise en question des préjugés raciaux. C’est donc sans surprise que le long-métrage séduit le cœur du public et établi Costner comme un talent incontournable à Hollywood. Le film est considéré comme l’un des chefs-d’œuvre du cinéma américain et a contribué à établir la réputation de Costner en tant qu’acteur et réalisateur talentueux.

Par ici la bande-annonce :

Les Incorruptibles (1987)

Dans ce film de Brian De Palma, Kevin Costner incarne l’agent du Trésor Eliot Ness, chargé de lutter contre le célèbre gangster Al Capone, interprété par Robert De Niro. Le film est inspiré de faits réels et se déroule dans les années 1930 à Chicago, pendant la prohibition.

Ness est un jeune agent du gouvernement fédéral américain chargé de lutter contre le trafic d’alcool illégal organisé par le redoutable gangster. Ness rassemble une équipe d’agents incorruptibles, dont l’expert en tir Malone (Sean Connery) et l’analyste Stone (Andy Garcia), pour traquer et arrêter Capone. L’histoire suit les efforts de Ness et de son équipe pour démanteler le réseau criminel de Capone malgré la corruption généralisée au sein de la police et du système judiciaire. Ils mènent des opérations clandestines, effectuent des arrestations et risquent leur vie pour faire respecter la loi et rendre justice.

Au fur et à mesure que la tension monte, Ness doit faire face à des dilemmes moraux et des sacrifices personnels. Tout cela afin de maintenir son intégrité et lutter contre la criminalité endémique de Chicago. La confrontation finale entre Ness et Capone est un moment clé du film, mettant en lumière la lutte du bien contre le mal.

« Les Incorruptibles » est salué pour sa réalisation stylisée, son atmosphère rétro et ses performances d’acteurs mémorables. Avec une distribution de premier ordre et 106 millions de dollars au box-office mondial, ce film policier captivant et palpitant a été acclamé par la critique. Il est considéré comme un incontournable du cinéma criminel. Ce n’est pas tout puisqu’en jouant dans Les Incorruptibles, Kevin Costner consolide aussi sa notoriété en tant qu’acteur de premier plan.

Découvrez le trailer :

Bodyguard (1992)

« Bodyguard » est un thriller romantique réalisé sous les ordres de Mick Jackson. Kevin Costner joue le rôle d’un ancien agent des services secrets chargé de protéger une chanteuse populaire : Rachel Marron interprétée par Whitney Houston. Rachel reçoit des lettres de menace et est la cible d’un mystérieux harceleur. Frank est embauché comme son garde du corps et se consacre à sa sécurité, mais les deux commencent également à développer une relation amoureuse. Alors que Frank tente de protéger Rachel des menaces qui se rapprochent, ils sont confrontés à des situations dangereuses. Ils doivent faire face aux conséquences de leurs sentiments mutuels.

Il va sans dire qu’il a marqué les esprits et toutes les générations suivantes savent que pour être un vrai cinéphile, il faut d’abord visionner Bodyguard. Par ailleurs, c’est avec la fameuse bande originale : « I Will Always Love You », que ce long-métrage doit également son succès.

Le grand succès du film auprès du public a fait qu’il est devenu l’un des films les plus rentables de l’année 1992 (plus de 411 millions de dollars au box-office mondial). Le film a également été bien accueilli par la critique, saluant notamment la performance de Kevin Costner et la chimie entre les deux acteurs principaux. La chanson culte a remporté plusieurs récompenses, dont le Grammy Award de la chanson de l’année en 1994.

« Bodyguard » a contribué à renforcer la popularité de Kevin Costner en tant qu’acteur et a établi Whitney Houston comme une star du cinéma. Le film est souvent considéré comme l’un des meilleurs thrillers romantiques et a laissé une marque indélébile dans la culture populaire.

Voici la bande-annonce du film :

JFK (1991)

Dirigé par le réalisateur talentueux Oliver Stone, « JFK » est un thriller politique. Kevin Costner incarne Jim Garrison, le procureur chargé de l’enquête sur l’assassinat de John F. Kennedy. Garrison est convaincu qu’il existe un complot plus vaste derrière l’assassinat de Kennedy. Selon lui, il y a des dissimulations et des mensonges au sein du gouvernement. Le film suit son enquête, mettant en lumière des témoignages contradictoires, des preuves troublantes et des théories du complot.

« JFK » est un film complexe qui présente différentes perspectives et théories sur l’assassinat de Kennedy. Oliver Stone utilise des techniques cinématographiques audacieuses, mêlant des séquences d’archives réelles, des reconstitutions dramatiques et des témoignages fictifs pour créer un récit dense et captivant.

Le film a suscité des réactions polarisées de la part des critiques. Certains l’ont salué pour son ambition artistique et sa réalisation visuellement frappante. Les performances solides du casting (dont celle de Kevin Costner) ne sont pas en reste. Ils ont également apprécié la manière dont le film remet en question la version officielle de l’assassinat, et soulève des questions sur la vérité historique. D’autres ont cependant critiqué le film pour sa tendance à mélanger vérité et imagination. Ils argumentent surtout sur le fait que le film présente une vision biaisée et conspirationniste de l’assassinat de Kennedy.

Malgré les controverses, « JFK » a connu un succès commercial. Il a, en effet, été nominé pour huit Oscars. Le film remporte deux récompenses dans les catégories de la meilleure photographie et du meilleur montage.

Découvrez l’acteur dans cette vidéo :

Field of Dreams (1989)

« Field of Dreams » est un drame fantastique inspirant où Kevin Costner incarne Ray Kinsella, un fermier de l’Iowa. Ce dernier est un agriculteur qui construit un terrain de baseball dans son champ de maïs après avoir reçu des messages surnaturels. L’agriculteur entend une voix mystérieuse lui disant : « Si tu le construis, il viendra ». Convaincu qu’il doit suivre cette voix, Ray décide de détruire une partie de son champ de maïs pour y construire un terrain de baseball. Peu de temps après, les fantômes de joueurs de baseball légendaires apparaissent sur le terrain. On y retrouve Shoeless Joe Jackson (joué par Ray Liotta).

« Field of Dreams » explore des thèmes tels que la famille, le pardon, les rêves et la poursuite de la passion. Le film est empreint de nostalgie. Il propose une réflexion sur l’importance de suivre ses convictions, même lorsque cela semble irrationnel aux yeux des autres.

Le film a reçu des critiques généralement positives. Les critiques ont salué la performance de Kevin Costner. L’acteur apporte une sensibilité et une crédibilité au rôle de Ray Kinsella. Ils ont également apprécié la manière dont le film combine le baseball, la magie et l’émotion pour créer une histoire touchante et inspirante.

« Field of Dreams » est devenu un film culte et a gagné en popularité au fil des ans. Il est souvent cité comme l’un des meilleurs films sur le baseball. Il a même été reconnu pour sa capacité à capturer l’essence du sport et son lien avec l’Amérique et la nostalgie de l’enfance.

Robin des Bois, prince des voleurs (1991)

Dans cette adaptation du célèbre conte de Robin des Bois, Kevin Costner incarne le héros légendaire qui vole aux riches pour donner aux pauvres.

Ce film d’aventure et d’action, réalisé par Kevin Reynolds, raconte l’histoire classique de Robin des Bois. Après avoir combattu en Terre sainte pendant les croisades, Robin des Bois revient en Angleterre. À son retour, il constate que son père a été tué par le cruel shérif de Nottingham (interprété par Alan Rickman). Le pays est également opprimé par les riches et les corrompus. Le héros des pauvres se lance alors dans une quête pour rétablir la justice et libérer le peuple de Nottingham. Gagner le cœur de sa bien-aimée, Marianne (jouée par Mary Elizabeth Mastrantonio), fait également partie de ses objectifs. Il rassemble une bande de hors-la-loi, dont Petit Jean (interprété par Nick Brimble) et Frère Tuck (joué par Michael McShane). Ensemble, ils vont mener une rébellion contre le shérif et le prince Jean.

Costner apporte indéniablement une touche de charme et de bravoure à ce rôle emblématique et offre une interprétation mémorable. Les critiques saluent les performances de Kevin Costner et Alan Rickman, ainsi que les scènes d’action divertissantes. Le film est loué pour son ambiance médiévale authentique et ses paysages pittoresques. Côté musique, la fameuse chanson « Everything I Do (I Do It for You) » de Bryan Adams connait un énorme succès.

Pas étonnant que cette adaptation moderne enregistre alors plus de 390 millions de dollars au box-office mondial.

Par ici la bande-annonce :

Indiana Jones : les Aventuriers de l’arche perdue (1981)

Costner apparaît brièvement dans ce film classique d’aventure de Steven Spielberg. Il joue le rôle d’un homme qui se fait abattre par Indiana Jones (Harrison Ford) dans la scène d’ouverture du film.

Le film est souvent considéré comme l’un des meilleurs films d’aventure de tous les temps. Il établit Indiana Jones comme un personnage emblématique du cinéma. Les critiques acclament la réalisation talentueuse de Steven Spielberg. Le film est en effet apprécié pour son rythme rapide, son mélange d’action et d’humour, ainsi que pour ses effets spéciaux impressionnants. Ces derniers ont d’ailleurs résisté à l’épreuve du temps.

En ayant été aperçu dans les célèbres aventures d’Indiana Jones, Costner s’assure une belle ascension dans le monde du cinéma. Avec Spielberg derrière la caméra, comment pouvait-il en être autrement pour cette star montante ?

Voici la bande-annonce d’Indiana Jones :

Open Range (2003)

Dans ce western, Costner affiche sa belle casquette de producteur. Il y affiche également ses talents d’acteur en jouant Charley Waite.

L’histoire se déroule à la fin du XIXe siècle, dans l’Ouest américain avec Charley. Il s’agit d’un cow-boy solitaire travaillant pour le rancher Boss Spearman. Lorsqu’ils font paître leur troupeau dans une petite ville, ils se retrouvent confrontés à des tensions avec le shérif local et son gang. Michael Gambon interprète le Sherif. La situation s’envenime lorsque Charley tombe amoureux de Sue Barlow, une femme médecin interprétée par Annette Bening. Les conflits avec le shérif deviennent aussi de plus en plus violents. Charley et Boss décident de défendre leur liberté et leur droit de paître leurs troupeaux. Pour cela, ils font face aux criminels et en menant une bataille épique.

Le film a été apprécié pour son atmosphère authentique, sa narration solide et ses performances convaincantes de la part de Kevin Costner et Robert Duvall. Les scènes d’action, notamment les fusillades, sont également bien chorégraphiées et captivantes.

Wyatt Earp (1994)

« Wyatt Earp » est un film biographique sorti en 1994. Réalisé par Lawrence Kasdan, il met en vedette Kevin Costner dans le rôle de Wyatt Earp. Ce dernier est une figure légendaire de l’Ouest américain.

Le film retrace la vie de Wyatt Earp, un ancien hors-la-loi devenu un légendaire shérif et justicier. L’histoire commence avec la jeunesse de Wyatt, ses premiers pas dans l’ouest sauvage et son implication dans des affrontements violents. Il devient ensuite shérif et participe à des événements célèbres tels que la fusillade d’O.K. Corral à Tombstone, en Arizona.

Le film explore la complexité du personnage de Wyatt Earp. Cela passe de ses relations avec sa famille, ses amours, et sa transformation en homme de loi respecté. Il examine également les aspects plus sombres de sa vie. On découvre ses échecs personnels et les conséquences tragiques de son engagement envers la justice.

Les critiques sont mitigées. Certains apprécient la tentative de créer un portrait plus réaliste et nuancé du personnage de Wyatt Earp, ainsi que la prestation solide de Kevin Costner. Malgré les critiques mitigées et ses résultats au box-office, le film trouve son public parmi les amateurs de western et reste une représentation notable de la vie de Wyatt Earp à l’écran.

Message in a Bottle (1999)

« Message in a Bottle » est un drame romantique sorti en 1999. Réalisé par Luis Mandoki, il se base sur le roman du même nom de Nicholas Sparks.

L’histoire tourne autour de Theresa Osborne (jouée par Robin Wright), une journaliste qui découvre une bouteille contenant une lettre d’amour poignante sur la plage. Intriguée, elle décide de retrouver l’auteur de la lettre. Ses recherches la conduisent à Garret Blake (interprété par Kevin Costner). Blake est un constructeur de bateaux solitaire vivant en Caroline du Nord. Alors que Theresa et Garret se rapprochent, une histoire d’amour naît entre eux. Garret porte cependant un lourd fardeau lié à son passé. Theresa doit faire face à un choix difficile entre sa relation avec Garret et ses propres responsabilités et engagements.

« Message in a Bottle » est un récit émotionnel sur la guérison et la possibilité de trouver l’amour après la perte. Le film explore des thèmes qui touchent le public, notamment la résilience, le deuil et la deuxième chance.

Sur le plan critique, ce long-métrage (trop long et lent pour certains d’ailleurs) a reçu des avis mitigés. Certains ont apprécié la chimie entre Kevin Costner et Robin Wright, ainsi que les performances émotionnelles convaincantes des acteurs. Le film a été salué pour ses paysages pittoresques et sa romance touchante. D’autres critiques ont toutefois trouvé le film prévisible et ont critiqué certains aspects du scénario, le jugeant trop mélodramatique.

Malgré les critiques mitigées, « Message in a Bottle » est un succès commercial. Le film aura rapporté plus de 118 millions de dollars au box-office mondial. Le film touche ainsi un large public avec son mélange de romance et de drame, et a trouvé sa place parmi les amateurs de films romantiques.