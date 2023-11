Kate Winslet est l’une des actrices les plus acclamées, décorées et dynamiques d’Hollywood. Elle a notamment émerveillé les yeux des spectateurs avec ses performances époustouflantes depuis plus de 30 ans.

Winslet a fait ses débuts au cinéma en 1994 dans le drame psychologique « Heavenly Creatures » en incarnant une adolescente meurtrière et en démontrant l’étendue de son incroyable talent à seulement 19 ans. Winslet a ensuite joué dans « Sense and Sensibility » et « Hamlet », avant de connaître un succès mondial avec son rôle mythique aux côtés de Leonardo DiCaprio dans le blockbuster « Titanic ».

Voici les meilleurs films de Kate Winslet.

Jude (1996)

Dans ce drame britannique de 1996, Christopher Eccleston incarne le personnage principal Jude. Ce jeune est très doué à l’école, et il rêve de partir à l’université. Malheureusement, il n’a pas les moyens de poursuivre ses études, et est contraint d’épouser la fille d’un fermier et de travailler comme tailleur de pierre.

Lorsque Jude déménage en ville après son divorce, il rencontre sa belle et obstinée cousine Sue Bridehead (Kate Winslet). Les deux entament une histoire d’amour passionnée qui va les inspirer, mais qui aboutit à une tragédie inattendue.

« Jude » est une adaptation du roman de l’écrivain anglais Thomas Hardy. Ce rôle de Kate Winslet est salué par le critique Roger Ebert, qui a écrit : « Winslet montre à nouveau sa polyvalence, en faisant de Sue une femme effrontée et défiante, préférant avoir raison plutôt que d’être heureuse. Ensemble, ils transforment une histoire difficile en un film envoûtant. »

Heavenly Creatures (1994)

Kate Winslet et Melanie Lynskey ont fait leurs débuts au cinéma dans le drame psychologique biographique « Heavenly Creatures » de 1994. Ce film est basé sur l’affaire de meurtre Parker-Hulme en 1954.

L’affaire impliquait deux adolescentes et meilleures amies, Juliet Hulme (Winslet) et Pauline Parker (Lynskey). Les deux ont développé un lien intense et une amitié qui mènera fatalement au meurtre de la mère de Pauline, Honorah Rieper. Les filles ont alors été reconnues coupables du meurtre choquant et condamnées à cinq ans de prison, avant d’être libérées séparément en 1959.

Pour obtenir ce rôle, Winslet a battu 175 autres actrices. Elle remporte ensuite le prix de la Meilleure Actrice Britannique de l’Année aux London Film Critics’ Circle.

Iris (2001)

« Iris » est un film de 2001 racontant la vie de la célèbre romancière britannique Iris Murdoch.

Raconté entre deux périodes, le film retrace sa relation de jeunesse avec John Bayley et ses années de vieillesse à ses côtés, tout en luttant contre la maladie d’Alzheimer.

Bien loin d’être l’un des meilleurs biopics du XXIe siècle, « Iris » réussi tout de même à toucher le public avec son histoire solide. Pour sa performance, Winslet décroche une nomination pour l’Oscar de la Meilleure Actrice dans un Second Rôle. Quant à Jim Broadbent, il parvient à remporter l’Oscar du Meilleur Acteur dans un Second Rôle pour son interprétation de la version âgée de John Bayley.

Finding Neverland (2004)

Johnny Depp décroche une nomination aux Oscars pour son interprétation sensible et fantaisiste de James Matthew Barry, le créateur de Peter Pan.

« Finding Neverland » est un biopic fantastique qui retrace la relation de Barry avec la famille qui a inspiré son célèbre conte. Le film parle également de son amitié attachante avec la veuve Sylvia Llewelyn Davies (Winslet) et ses quatre fils. Freddie Highmore incarne le personnage de Peter, fils de Sylvia, qui a été la source directe du célèbre personnage de conte.

« Finding Neverland » a été à la fois un triomphe critique et commercial, rapportant plus de 116 millions de dollars au box-office. Il reçoit aussi des éloges pour les performances exceptionnelles de Depp et Winslet, ainsi que pour leur douce alchimie à l’écran.

Steve Jobs (2015)

Steve Jobs est interprété par Michael Fassbender dans ce biopic de 2015 sur le créateur d’Apple. Le récit couvre 14 ans de la vie de Jobs, en mettant en avant trois grandes conférences de presse :

La présentation du Macintosh en 1984 ;

Le lancement de l’ordinateur NeXT en 1986 ;

La présentation de l’iMac en 1998.

Winslet partage l’affiche en interprétant Joanna Hoffman, l’Executive Marketing d’Apple et la plus proche amie et confidente de Jobs.

Pour ce rôle, Winslet a reçu sa septième nomination aux Oscars, que beaucoup considèrent comme l’une de ses meilleures. Elle livre avec confiance les dialogues exigeants d’Aaron Sorkin avec un accent polonais convaincant. Winslet est magnétique dans ce rôle, mais sa plus grande réussite réside dans sa joute intellectuelle avec le Jobs de Fassbender de manière naturelle et totalement convaincante, créant la dynamique la plus intéressante du film.

Contagion (2011)

« Contagion » est un thriller médical réalisé par Steven Soderbergh.

Le récit parle d’un virus hautement contagieux et mortel qui commence à se propager et devient rapidement une pandémie mondiale. Il va notamment ravager la société et provoquer une panique massive pour trouver un vaccin. Winslet joue le rôle du Dr Erin Mears, un officier du Service de l’Intelligence Epidémiologique. Elle va enquêter sur l’origine de la maladie et tenter d’aider à contenir le virus.

« Contagion » a connu une énorme résurgence de popularité et de notoriété en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Le thriller reflète notamment l’émergence tragique du virus dans la vie réelle. Les scientifiques ont salué le film pour son exactitude et la manière dont il traite le sujet.

Hamlet (1996)

Le drame historique « Hamlet » est un produit du génie de l’acteur et réalisateur Kenneth Branagh. Cette adaptation du classique de William Shakespeare voit le cinéaste incarner le rôle du Prince Hamlet. Ce dernier est tourmenté émotionnellement et soupçonne sa mère Gertrude et son oncle le Roi Claudius d’être responsables du meurtre de son père. Winslet incarne Ophélie, l’amoureuse d’Hamlet, qui sombre dans la folie après avoir été rejetée par le prince et se noie tragiquement par la suite.

La version de Branagh était la première version non condensée de la pièce légendaire, d’une durée légèrement supérieure à quatre heures. Elle est depuis largement considérée comme l’une des meilleures adaptations cinématographiques de Shakespeare jamais réalisées. Elle a d’ailleurs reçu quatre nominations aux Oscars, dont celle du Meilleur Scénario Adapté pour Branagh.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Jim Carrey démontre toute l’étendue de son talent d’acteur dramatique dans ce drame romantique de 2004. Jouant aux côtés de Kate Winslet, Carrey prouve au public qu’il peut interpréter un personnage plus sérieux que ceux dont on a l’habitude de voir.

Les deux acteurs incarnent un couple récemment séparé, Joel Barish et Clementine Kruczynski. Ils vont choisir de subir une opération qui va effacer leurs souvenirs l’un de l’autre et de leur relation. Après que Clementine ait réussi à effacer ses souvenirs, Joel lui, en colère et brisé, décide de faire de même. Cependant, il a rapidement des doutes, car il ne peut pas imaginer un monde sans Clementine.

« Eternal Sunshine of the Spotless Mind » a été salué comme l’un des meilleurs films des années 2000 et a reçu de nombreuses distinctions. Beaucoup le considèrent même comme l’un des plus grands films de tous les temps. Une fois de plus, Winslet a été nominée aux Oscars pour son rôle dans ce film culte.

Sense and Sensibility (1995)

Winslet obtient sa première nomination aux Oscars pour son rôle de Marianne Dashwood, l’héroïne du film. Le film se concentre sur Elinor et Marianne Dashwood qui doivent se trouver des maris aisés après la mort de leur père qui les laisse dans la misère.

Marianne représente la « sensibilité » évoquée dans le titre, et Winslet offre une interprétation sincère et inoubliable.

« Sense and Sensibility » est une adaptation réussie d’un classique aimé du public, et dont la réputation n’a fait que croître avec les années.

Titanic (1997)

La performance de Kate Winslet dans ce blockbuster de 1997 est sans aucun doute la plus emblématique de toute sa carrière. Partageant l’affiche avec Leonardo DiCaprio, Winslet incarne le personnage de Rose DeWitt Bukater. Elle va alors tomber amoureuse de Jack Dawson (DiCaprio) après l’avoir rencontré sur le paquebot condamné en 1912.

Le film retrace alors l’histoire d’amour entre ces deux personnages issus de milieux sociaux très différents. Le récit retrace aussi les événements dévastateurs qui ont précédé et suivi le naufrage du Titanic.

« Titanic » est l’un des films les plus rentables de l’histoire, avec plus de 1,84 milliard de dollars de recettes lors de sa première diffusion. Il va remporter plus de onze Oscars, dont celui du Meilleur Film.

D’autres films et séries TV avec Kate Winslet

Revolutionary Road (2008);

Little Children (2006);

Quills (2000);

Mare of Easttown (Saison 1 – 2021);

Mildred Pierce (Saison 1 – 2011).