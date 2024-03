La Petite Sirène, vous le connaissez au travers des dessins animés Disney en 1989 ou encore du live action sorti en mai 2023, avec une Ariel qui a fait polémique. Mais, c’est quoi la véritable histoire derrière ce conte ?

La véritable histoire de « La Petite Sirène » est tragique

Ariel et Polochon, des personnages emblématiques, en passant par Ursula et le prince Eric. Qu’elle soit rousse et blanche ou noire avec des dreadlocks, vous la connaissez bien et tout le monde a déjà entendu parler de son histoire. « Sous l’océan » est d’ailleurs l’une des chansons Disney les plus populaires.

Mais, quelle est l’inspiration derrière le conte de la Petite Sirène ? Si dans le Disney, Ariel est une princesse sirène née dans une large fratrie, qui veut découvrir la Terre alors qu’elle est coincée dans les eaux, la réelle histoire serait bien moins mignonne.

À la base, le conte de la jeune sirène qui veut des jambes et qui tombe amoureuse du prince Eric a été écrit par Hans Christian Andersen. De son vrai nom, Den Lille Havfrue, le conte est paru à Copenhague en 1837. Et dans cette version, l’histoire d’Ariel est un peu plus dramatique.

Effectivement, dans le conte original, nous suivons l’histoire d’une jeune fille très curieuse qui rêve du monde terrestre en observant les cotes depuis son rocher. Un jour, elle sauve un prince de la noyade.

Depuis, les humains la fascinent. L’adolescente va finalement avoir vent d’une rumeur très surprenante : les humains auraient une âme dite « éternelle », même s’ils demeurent mortels. Autrement dit, leur âme continue de vivre même après leur mort. Et ce ne serait pas le cas chez les sirènes. La jeune fille voudrait, elle aussi, avoir une âme éternelle.

Obsédée par cette idée, elle apprend que pour y parvenir, elle doit séduire et épouser un humain. La jeune fille est tombée amoureuse du prince, elle veut donc que ce soit lui. Le problème, c’est qu’elle ne peut pas le séduire en étant dans l’océan.

VOIR AUSSI : La vraie histoire de Blanche-Neige est vraiment terrible !

De sirène à humaine, entre douleurs et sacrifices

Pour se marier avec lui, elle doit le rejoindre. L’adolescente va finalement conclure un marché avec une sorcière. Cette dernière lui coupe la langue et lui donne en échange des jambes. Sauf que si le prince épouse quelqu’un d’autre, elle se transformera en écume de mer.

La jeune fille accepte le deal. Mais, malheureusement pour elle, devenir une humaine s’avère très douloureux. À chaque pas qu’elle fera sur la terre, avec ses jambes, la sirène ressentira une intense douleur, comme si des couteaux la transperçaient. Marcher est un supplice pour elle, mais elle tente quand même sa chance.

Elle arrive bel et bien à séduire le prince, mais une autre femme, qu’il pense être celle qui l’avait sauvé, attire aussi son attention. Finalement, il choisit d’épouser l’autre femme. Brisée, la jeune fille décide de poignarder le prince avec l’aide de ses sœurs. Mais, finalement, elle le laissera en vie, mais s’ôte elle-même la vie en se jetant dans l’océan alors qu’elle était encore humaine.

Notez cet article