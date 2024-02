La vraie histoire de Blanche-Neige est vraiment terrible !

Vous aviez beaucoup aimé l’histoire du monstre du Loch-Ness, laissez-nous donc vous conter la vraie histoire derrière le célèbre film Disney Blanche-Neige et les sept nains. Et croyez-nous, le véritable récit fait froid dans le dos.

Blanche-Neige : les contes de fées de Disney et des frères Grimm

L’histoire de Blanche-Neige est l’une des premières que vous avez découvert en regardant les films Disney. Pour cause, le film Blanche-Neige et les sept nains est sorti en 1937. Il s’agit tout simplement de l’un des premiers films du studio.

Sauf que le récit de la jolie brune au teint blafard et aux lèvres rouges ne date pas d’hier. Ce sont les frères Grimm qui ont rédigé son histoire en 1812, donnant ainsi l’inspiration au dessin-animé qui lui-même inspira le live-action qui sortira en 2025.

Dans le film d’animation, Blanche-Neige est une jeune fille très belle. Princesse, éclatante de beauté, elle attire la jalousie de sa belle-mère, la reine, qui demande alors quotidiennement à son miroir qui est la plus belle, celui-ci lui répond toujours « Blanche-Neige ».

Jalouse, la belle-mère décide de faire tuer sa fille par un chasseur. Mais, ce dernier n’arrive pas à accomplir sa tâche et laisse la jeune fille s’enfuir. L’amoureuse des animaux s’enfonce dans la forêt et finit par élire domicile chez 7 nains.

Dans le conte de fées des frères Grimm, l’histoire est sensiblement la même, mais bien plus violente dans le récit. Et d’après plusieurs études, il semble que leur histoire soit basée sur la vie d’une femme ayant effectivement vécu.

VOIR AUSSI : L’histoire de Dolly, premier mammifère cloné par l’homme

Margaretha von Waldeck : la comtesse qui aurait inspiré Blanche-Neige

Ce n’est là qu’une théorie, mais divers historiens sont arrivés à cette conclusion. Blanche-Neige serait inspirée de Margaretha von Waldeck, une comtesse allemande. Margaretha von Waldeck était la seconde fille de Philippe IV, le comte de Waldeck-Wildungen. Elle serait née de l’union du compte et de sa première épouse.

Comme sa mère, Margaretha avait la peau claire comme de la porcelaine, des lèvres bien rouges, et une beauté reconnue de tous. Toutefois, selon les récits, elle était blonde et pas brune. Un jour, alors qu’elle était très jeune, sa mère perdit la vie. Un drame pour la comtesse et pour son père.

Mais, malgré cette tragédie, le comte finit par retrouver l’amour auprès d’une autre femme. Une femme magnifique selon les récits, Katharina von Hatzfeld. Sauf que Katharina était très vaniteuse. Et d’ailleurs, elle était très jalouse de la beauté et du succès de sa belle-fille, Margaretha.

Ressemblant à sa défunte maman, Margaretha s’attirait souvent les foudres de sa belle-mère. On dit que Katharina s’admirait souvent, elle aimait regarder son propre reflet. C’est ainsi que son époux lui offrit un très grand miroir lors de leur mariage.

VOIR AUSSI : Elle est restée enfermée pendant 8 ans : la terrible histoire de Natascha Kampusch

Une fin très malheureuse pour la belle jeune fille

Lorsque Margaretha eu 16 ans, sa belle-mère voulut l’éloigner et elle réussit à convaincre le comte de l’envoyer à la cour royale de Bruxelles. Le but était aussi qu’elle trouve un époux à son tour. Et finalement, un homme tomba amoureux d’elle au premier regard : le futur roi Philippe II d’Espagne.

Ils ne se sont pas mariés car Margaretha était d’un rang inférieur, mais l’amour du prince pour la comtesse est quand même arrivé aux oreilles de sa belle-mère. Elle était très jalouse de son succès avec le prince, lui aussi très beau.

Lorsqu’elle eut 21 ans, la comtesse tomba malade. Pour sa belle-mère, ce fut comme une satisfaction, un retour de bâton. Et finalement, Margaretha perdit la vie. Oui, ça se finit comme ça.

Des rumeurs disent qu’elle a été empoisonnée par sa belle-mère, mais cela n’est pas certain. Malheureusement pour la vraie Blanche-Neige, pas de fin heureuse. Une fin triste et finalement très loin des contes de fées.

Notez qu’il n’y a pas de nains dans cette véritable histoire. Mais, selon les rumeurs, la légende des sept nains viendrait du fait que Margaretha venait d’une zone minière. Et dans les mines, nous pouvions trouver de nombreux enfants, donc de petites tailles. Mais aussi des adultes, eux aussi, de petite taille à cause de leur métier où ils avaient le dos toujours courbé.

Notez cet article