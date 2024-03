Connaissez-vous la vraie histoire d’Alice au Pays des Merveilles ?

Alice au Pays des Merveilles est un conte qui a eu beaucoup d’adaptations au fil des années. Allant du livre de Lewis Carroll au dessin-animé en passant par les films de Tim Burton… Alice a eu plusieurs visages et plusieurs aventures en fonction de l’œuvre. Mais qu’elle est la vraie histoire qui a inspiré Alice et son récit onirique et merveilleux.

Alice au Pays des Merveilles : qui est Alice Liddell qui a inspiré Lewis Carroll ?

Dans les différentes versions de ce conte, Alice est une jeune fille très curieuse qui atterrit dans un monde étrange et hors du temps, le Pays des Merveilles. Elle y rencontre divers personnages fantastiques comme un lapin qui parle, un chat qui sourit, une chenille bleue, un chapelier fou et la fameuse reine rouge avec sa grosse tête et ses soldats en forme de cartes de jeu.

Mais, qui a inspiré l’histoire d’Alice ? En fait, Lewis Carroll se serait inspiré d’une vraie personne pour écrire son conte pour enfants en 1862. De l’autre côté du miroir, la jeune fille qui a inspiré Alice serait Alice Liddell.

Jeune fille de Henry Liddell et de Lorina Reeve, Alice aurait été l’une des amies de Lewis Carroll, de son vrai nom Charles Lutwidge Dodgson. On dit que l’écrivain fréquentait effectivement des filles très jeunes et Alice en aurait fait partie.

Attention, d’après les dires, il n’aimait pas les enfants de la mauvaise façon (même si certains le soupçonnaient), il était fasciné par ces derniers.

La jeune fille, amie de l’écrivain, venait d’une fratrie de 10 enfants. Elle aurait rencontré l’auteur par l’intermédiaire de son père. Le papa d’Alice était le doyen de l’université Christ Church. De son côté, Lewis Carroll y enseignait les maths.

Nous voyons déjà là se dessiner une première inspiration puisque le père d’Alice est une figure importante dans les différentes adaptations, présenté comme un visionnaire, un homme qui pense que tout est possible (la même philosophie qu’au Pays des Merveilles).

L’invention du conte sur les bords de la Tamise

Et c’est en 1862 que l’écrivain invente pour la première fois l’histoire d’Alice, cette jeune fille curieuse qui est tombée dans un trou et qui s’est retrouvée dans un pays incroyable. Lorsqu’il compte pour la première fois l’histoire, il était justement en compagnie d’Alice Liddell. Ces derniers étaient en train de se promener au bord de la Tamise.

Alice était avec ses deux sœurs à ce moment-là et on dit que la jeune fille aurait tellement aimé l’histoire contée par Lewis Carroll qu’elle aurait réclamé une version écrite à l’auteur. L’écrivain est d’accord avec elle et il écrit donc une première version de cette histoire d’Alice au Pays des Merveilles.

C’est Alice qui l’aurait poussé à révéler son œuvre au monde

Son écrit est accompagné de dessins d’illustrations en supplément, plus parlant pour les enfants. Finalement, son histoire plaît à des amis à lui et c’est ce qui va le motiver pour présenter son récit à des éditeurs.

Fun fact : Alice Liddell s’est finalement mariée avec un homme appelé Reginald Hargreaves (comme le père dans la série Umbrella Academy).

Notez que Lewis Carroll a toujours dit qu’Alice Liddell avait inspiré son histoire, mais tout ce qui est conté n’est jamais arrivé à la jeune fille. D’ailleurs, physiquement, les deux jeunes filles ne se ressemblent pas. On raconte que c’est une autre amie de l’auteur, enfant également, qui a donné son apparence à l’héroïne, Mary Hilton Badcock.

