Qui serait votre chéri dans Twilight ? Faites le test !

Si vous avez toujours rêvé de savoir quel personnage de Twilight ferait battre votre cœur, ce test est fait pour vous ! Comptez simplement vos points au fur et à mesure des questions pour découvrir votre résultat. Prêt(e) ? Prenez un papier, un crayon, et lancez-vous dans ce voyage au cœur de Forks. Le test comprend 10 questions. Additionnez vos points et découvrez votre âme sœur.

1. Quelle est votre saison préférée ?

Printemps : la nature renaît, tout est doux et apaisant. (1 point)

Été : j’adore la chaleur et les longues journées ensoleillées. (2 points)

Automne : les feuilles qui tombent, les couleurs chaudes, c’est magique. (3 points)

Hiver : la neige, le froid, le côté cosy… tout me plaît. (4 points)

2. Quelle est votre activité idéale pour un rendez-vous ?

Une balade romantique en forêt. (3 points)

Regarder les étoiles, blottis dans une couverture. (4 points)

Faire du sport ou une activité en plein air. (2 points)

Dîner dans un bon restaurant chic et chaleureux. (1 point)

3. Quel est votre trait de caractère principal ?

Protecteur(ice) : j’aime prendre soin des autres. (2 points)

Mystérieux(se) : on dit que je suis une énigme. (4 points)

Passionné(e) : je vis les choses à 100 %. (3 points)

Loyal(e) : je suis toujours là pour mes proches. (1 point)

4. Quel est votre plat favori ?

Quelque chose de chaud et réconfortant, comme un ragoût. (1 point)

Une viande bien saignante. (2 points)

Je ne mange pas beaucoup, je grignote souvent. (4 points)

Un plat maison avec beaucoup de saveurs. (3 points)

5. Quelle est votre vision de l’amour ?

Une histoire douce et stable, comme un refuge. (1 point)

Une flamme qui brûle intensément. (3 points)

Un lien indestructible, quoi qu’il arrive. (4 points)

Une passion qui évolue avec le temps. (2 points)

6. Si vous aviez un pouvoir, ce serait…

Lire dans les pensées. (4 points)

Une force surhumaine. (2 points)

Apaiser les gens autour de moi. (3 points)

Guérir les blessures, physiques ou émotionnelles. (1 point)

7. Quelle musique vous touche le plus ?

Une douce balade au piano. (4 points)

Une chanson pop entraînante. (2 points)

Une musique mélancolique et intense. (3 points)

Une mélodie classique intemporelle. (1 point)

8. Quelle couleur vous attire le plus ?

Bleu : la sérénité et la profondeur. (4 points)

Rouge : la passion et l’énergie. (3 points)

Vert : la nature et la fraîcheur. (2 points)

Blanc : la pureté et la simplicité. (1 point)

9. Quel est votre type de maison idéal ?

Une villa moderne avec de grandes fenêtres. (4 points)

Une cabane chaleureuse en forêt. (3 points)

Une maison classique avec un grand jardin. (1 point)

Une maison près de la plage pour des couchers de soleil inoubliables. (2 points)

10. Quelle qualité recherchez-vous chez un partenaire ?

La loyauté : quelqu’un qui reste à mes côtés contre vents et marées. (1 point)

La force : un(e) guerrier(ère) prêt(e) à me protéger. (2 points)

La passion : un(e) amoureux(se) fougueux(se) et entier(ère). (3 points)

Le mystère : un(e) partenaire fascinant(e) et unique. (4 points)

Entre 10 et 17 points : votre chéri est… Carlisle Cullen

Ton chéri idéal est Carlisle, le sage et bienveillant chef des Cullen. Avec lui, tu te sens en sécurité, apaisé(e) et toujours soutenu(e). Il incarne la stabilité et la bonté.

Entre 18 et 24 points : votre chéri est… Jacob Black

Ton cœur penche pour Jacob, le loup-garou protecteur et passionné. Sa fougue et son grand cœur te font vibrer. Avec lui, pas de place pour l’ennui, mais beaucoup d’aventures et de tendresse.

Entre 25 et 32 points : votre chéri est… Jasper Hale

Ton âme sœur est Jasper, mystérieux et intense. Malgré ses zones d’ombre, il a une capacité incroyable à te comprendre et à apaiser tes doutes. Une histoire unique et profonde vous attend.

Entre 33 et 40 points : votre chéri est… Edward Cullen

Ton cœur appartient à Edward, l’éternel romantique au regard hypnotisant. Avec lui, chaque instant est empreint de passion et de poésie. Prépare-toi à vivre une histoire d’amour hors du commun.

Alors, qui est ton chéri ? 😍 Moi, de mon côté, j’ai eu Jasper ! Dites-nous en commentaire quel est votre chéri dans Twilight ? Nous avons hâte de vous lire.

