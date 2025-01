Test Harry Potter : Quel animal magique serait votre compagnon ?

Vous aimez Harry Potter et vous voulez savoir quelle créature magique serait votre ami pour la vie à Poudlard ? Faites donc notre petit TEST en 12 questions pour le découvrir. Pour chaque question, calculez vos points et découvrez votre animal magique.

1. Lequel de ces personnages de Harry Potter préférez-vous ?

Hermione. (1 point)

Draco. (2 points)

Fred. (3 points)

Dobby. (4 points)

2. Lequel de ces personnages de Harry Potter pourriez-vous abandonner sur la voie 9 3/4 ?

Bellatrix. (1 point)

Draco. (2 points)

Harry. (3 points)

Lucius. (4 points)

3. Pour vous, quel est le meilleur cours de magie à Poudlard ?

Le cours de potions. (1 point)

Le cours de défense contre les forces du mal. (2 points)

Le cours de botanique. (3 points)

Le cours de métamorphose. (4 points)

4. Lequel de ces animaux de compagnie préférez-vous ?

Un chat. (1 point)

Un chien. (2 points)

Un oiseau. (3 points)

Un reptile. (4 points)

5. Dans quelle maison de Poudlard préférerez-vous être ?

Poufsouffle. (1 point)

Serpentard. (2 points)

Gryffondor. (3 points)

Serdaigle. (4 points)

6. Lequel de ces plats préféreriez-vous manger pour le reste de votre vie ?

Une pizza. (1 point)

Des pâtes carbonara. (2 points)

Des lasagnes. (3 points)

Une omelette. (4 points)

7. Où préféreriez-vous vivre dans l’univers d’Harry Potter ?

Dans la maison d’Hagrid. (1 point)

Dans le château évidemment. (2 points)

Dans la forêt interdite. (3 points)

Dans Pré-au-Lard. (4 points)

8. Quelle était la mort la plus triste dans Harry Potter, selon vous ?

Dobby. (1 point)

Edwige. (2 points)

Syrius. (3 points)

Lupin. (4 points)

9. Quelle est votre qualité la plus marquante ?

Votre dignité et votre intuition. (1 point)

Votre audace et votre puissance. (2 points)

Votre sagesse et votre résilience. (3 points)

Votre loyauté inébranlable. (4 points)

10. Comment réagissez-vous face à une injustice ?

Vous vous envolez au secours de la victime avec élégance. (1 point)

Vous apportez calme et espoir à la situation. (2 points)

Vous observez, comprenez et intervenez au moment opportun. (3 points)

Vous défendez avec férocité ceux qui en ont besoin. (4 points)

11. Quel lieu de Poudlard choisiriez-vous pour vous détendre ?

La volière, pour admirer les hiboux et profiter de la sérénité. (1 point)

La salle sur demande, pour créer un espace à votre image. (2 points)

La tour d’astronomie, pour observer les étoiles et réfléchir. (3 points)

La bibliothèque, pour trouver inspiration et calme. (4 points)

12. Quel objet magique choisiriez-vous ?

Une cape d’invisibilité pour explorer sans être vu. (1 point)

Un retourneur de temps pour corriger vos erreurs. (2 points)

Une pensine pour plonger dans vos souvenirs. (3 points)

Une baguette rare et puissante pour canaliser votre magie. (4 points)

Entre 12 et 18 points : Votre compagnon est un hippogriffe

Créature mi-aigle, mi-cheval, le hippogriffe est un symbole de noblesse et de respect. Dans Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, Buck montre sa loyauté et sa puissance, mais seulement envers ceux qui l’approchent avec humilité.

Ils sont aussi un symbole de liberté, volant haut au-dessus des montagnes. Leur force et leur rapidité en font des alliés redoutables en cas de danger.

Si votre compagnon magique est un hippogriffe, vous êtes probablement une personne qui valorise le respect mutuel et la loyauté au-dessus de tout. Vous inspirez une sorte de révérence naturelle aux autres, mais uniquement si vous les traitez avec la même considération.

Doté d’une forte intuition, vous savez exactement à qui accorder votre confiance et quand battre des ailes pour prendre de la hauteur. L’hippogriffe reflète également votre sens inné de l’élégance, que ce soit dans vos paroles ou dans vos gestes. Mais attention, ce compagnon majestueux exige un équilibre entre humilité et assurance, deux traits que vous possédez en abondance.

Entre 19 et 26 points : Votre compagnon est un Cerbère

Touffu, le chien à trois têtes, garde l’accès à la Pierre philosophale. Inspiré de la mythologie, ce gardien redoutable devient docile grâce à la musique, révélant un équilibre entre férocité et vulnérabilité.

Chaque tête possède une personnalité unique, rendant la créature encore plus imprévisible. Le cerbère est l’incarnation parfaite d’un protecteur infaillible.

Choisir un cerbère comme compagnon indique que vous êtes une âme farouchement protectrice, toujours prête à défendre ceux que vous aimez. Les personnes comme vous ont souvent une personnalité intense, marquée par une énergie qui peut impressionner, voire intimider.

Cependant, sous votre façade imposante se cache un cœur fidèle, qui ne bat que pour un cercle restreint de privilégiés. À l’image de cette créature à trois têtes, vous avez plusieurs facettes : parfois imprévisible, souvent fascinant, et toujours loyal. Votre défi est d’apprivoiser cette intensité pour canaliser votre énergie dans ce qui compte vraiment.

Entre 27 et 32 points : Votre compagnon est un dragon

Ils sont redoutés pour leur tempérament explosif et leurs trésors jalousement gardés. Pourtant, certains sorciers passionnés, comme Charlie Weasley, se dévouent à leur étude et protection.

Puissants et fascinants, les dragons sont incontournables dans l’univers de Harry Potter. Harry affronte un terrifiant Magyar à pointes dans le Tournoi des Trois Sorciers, montrant leur danger autant que leur majesté.

Si un dragon est votre compagnon de prédilection, vous êtes une force de la nature. Ambitieux, audacieux et parfois un brin imprévisible, vous avez le feu sacré en vous. Les défis vous attirent, car vous aimez prouver que rien ne peut vous arrêter. Comme cette créature mythique, vous dégagez une aura de puissance qui peut autant inspirer que terrifier.

Pourtant, derrière cette façade flamboyante se cache une âme passionnée et sensible, qui aspire à une connexion sincère avec le monde. Votre dragon n’est pas qu’un symbole de force brute, il est aussi le reflet de vos émotions intenses, que vous maniez parfois comme une arme.

Entre 33 et 39 points : Votre compagnon est un phœnix

Fumseck, le phénix de Dumbledore, incarne la résilience et la renaissance. Ses larmes guérissent et sa loyauté le rend inestimable, comme lorsqu’il sauve Harry dans la Chambre des Secrets.

Son chant, émouvant et mélancolique, insuffle courage et espoir à ceux qui l’entendent. Mystique et insaisissable, il est considéré comme l’un des plus grands symboles magiques.

Un phénix à vos côtés témoigne de votre capacité à renaître de vos cendres à chaque coup dur. Vous êtes un éternel optimiste, capable de transformer les épreuves en opportunités. D’une sagesse rare, vous inspirez les autres par votre calme et votre capacité à voir au-delà des apparences.

Tout comme le phénix, votre lumière intérieure attire ceux qui ont besoin d’espoir. Vous êtes aussi une personne profondément loyale, prête à sacrifier beaucoup pour ceux que vous aimez. Votre compagnon est bien plus qu’un oiseau légendaire : il est le miroir de votre force intérieure et de votre sérénité.

Entre 40 et 48 points : Votre compagnon est un sombral

Ces chevaux squelettiques ne sont visibles que par ceux ayant vu la mort. Bienveillants et intelligents, les sombrals jouent un rôle clé en transportant Harry et ses amis vers des missions cruciales.

Malgré leur apparence sinistre, ils dégagent une sérénité presque apaisante. Leur capacité à parcourir de longues distances en toute discrétion est précieuse dans les moments critiques.

Avoir un sombral comme compagnon montre que vous êtes une personne avec une compréhension exceptionnelle de la vie et de la mort. Vous êtes attiré par les mystères, les zones d’ombre, et les vérités cachées.

Bien que votre aura puisse sembler un peu énigmatique, ceux qui prennent le temps de vous connaître découvrent une âme sensible et bienveillante.

Comme le sombral, vous voyez ce que beaucoup préfèrent ignorer, et cette qualité vous donne une perspective unique sur le monde. Vous êtes également d’une rare authenticité : pas de faux-semblants, juste une sincérité brute et désarmante.

