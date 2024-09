10 versions d’Harry Potter abandonnées par J.K Rowling

Récemment, nos confrères de chez CBR ont publié un article très intéressant sur 10 histoires d’Harry Potter qu’auraient été abandonnées pour la version finale des livres. Nous voulions absolument vous repartager leurs découvertes, en grands fans de la saga.

Harry Potter est effectivement devenue une des œuvres les plus populaires de la littérature fantastique moderne. Avec des millions de lecteurs à travers le monde, l’histoire d’Harry, Hermione, et Ron a marqué une génération entière. Voici donc quelques faits intrigants sur ce qui aurait pu être dans l’univers de Harry Potter.

1. Hermione Granger aurait pu avoir une sœur moldue

Dans les livres, Hermione est la fille unique de deux dentistes moldus qui auront d’ailleurs la mémoire effacée. Mais à l’origine, Rowling avait envisagé de lui donner une sœur cadette qui n’aurait pas eu de pouvoirs. Cela aurait créé une dynamique familiale fascinante, similaire à celle des sœurs Lily et Pétunia. Cependant, cet élément a été abandonné assez tôt dans le processus de création.

2. Florean Fortescue aurait dû avoir un rôle majeur dans Les Reliques de la Mort

Dans Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, Harry passe un été à s’occuper seul au Chaudron Baveur, où il fait la connaissance de Florean Fortescue, le propriétaire de la fameuse boutique de glaces du Chemin de Traverse. Ce dernier l’aide à faire ses devoirs d’Histoire de la Magie.

Dans les premières ébauches des Reliques de la Mort, Florean devait jouer un rôle beaucoup plus important en fournissant à Harry des informations clés sur les Horcruxes, notamment sur le diadème perdu de Serdaigle. Finalement, ces informations ont été données par d’autres personnages comme Xenophilius Lovegood et Ollivander, et Florean a disparu de l’intrigue.

3. Un professeur vampire à Poudlard ? Pourquoi pas !

Les vampires ne sont que très peu présents dans l’univers de Harry Potter, malgré leur apparition dans certaines histoires du monde magique. Dans les premières versions de Harry Potter à l’école des sorciers, un professeur vampire du nom de Trocar devait enseigner à Poudlard. Cela aurait pu arriver puisque nous avions bien un professeur loup-garou, Lupin.

4. Dudley Dursley aurait pu avoir un enfant sorcier

Dans les premières versions de l’épilogue des Reliques de la Mort, Dudley Dursley, le cousin de Harry, devait apparaître sur le quai 9 ¾, déposant son propre enfant sorcier pour qu’il prenne le train en direction de Poudlard.

Cela aurait été une fin étonnante pour le personnage, qui avait passé son enfance à mépriser la magie et Harry. Finalement, cette idée a été abandonnée, et l’épilogue se concentre uniquement sur les enfants des héros principaux.

5. Le personnage de Theodore Nott aurait dû avoir plus de profondeur

Theodore Nott est un personnage peu développé dans les livres. Fils d’un Mangemort, il est mentionné brièvement dans L’Ordre du Phénix et Le Prince de sang-mêlé. Pourtant, dans les premières versions, Nott devait jouer un rôle plus important.

Rowling envisageait d’en faire un personnage intelligent, au même niveau que Draco Malfoy, offrant une perspective différente sur les Serpentards.

6. Mopsus, un voyant aveugle, aurait pu rendre la vie d’Harry plus simple

Un autre personnage qui n’a jamais vu le jour est Mopsus, un sorcier aveugle doté du don de clairvoyance. Prévu dans les premières ébauches, ce personnage, dont le nom provient de la mythologie grecque, devait avoir un rôle important.

Cependant, Rowling a décidé de l’abandonner car il aurait rendu l’histoire trop prévisible, en offrant à Harry des réponses claires sur son avenir. Ce rôle a été en partie absorbé par le personnage de Sybil Trelawney, la professeure de divination de Poudlard.

7. Mafalda, une Weasley Serpentard qui a été coupé des livres

Un autre personnage qui a été coupé des livres est Mafalda, une cousine éloignée des Weasley qui aurait été envoyée à Serpentard. Rowling avait imaginé cette fillette comme une rivale d’Hermione sur le plan académique et une source d’informations pour Harry sur les Mangemorts.

Cependant, ce rôle d’espion a été remplacé par Rita Skeeter, la journaliste opportuniste. Mafalda aurait apporté une perspective différente sur les Serpentards, montrant qu’il n’y a pas que des méchants dans cette maison.

8. Arthur Weasley aurait dû mourir dans L’Ordre du Phénix

L’un des moments les plus angoissants de L’Ordre du Phénix est l’attaque de Nagini contre Arthur Weasley, qui survient au Ministère de la Magie. Dans les premières versions, cet événement devait être fatal.

Mais Rowling a changé d’avis, trouvant qu’Arthur était une figure paternelle positive et nécessaire dans l’histoire. En compensation, elle a décidé de sacrifier Remus Lupin, une autre figure parentale pour Harry, dans Les Reliques de la Mort.

9. Le premier chapitre de Harry Potter a failli être totalement différent

Le fameux premier chapitre de Harry Potter à l’école des sorciers, « Le garçon qui a survécu », est l’un des plus connus. Pourtant, il a failli ne jamais voir le jour sous cette forme. Plusieurs ébauches proposaient un début d’histoire complètement différent.

Dans l’une d’elles, les Potter vivaient cachés sur une île et étaient trahis par un moldu anonyme, tandis que les parents d’Hermione, proches de la famille Potter, trouvaient Harry dans les décombres après leur mort.

10. Dean Thomas, un personnage laissé en retrait

Dean Thomas, camarade de Gryffondor de Harry, a été un personnage bien plus important dans les premières ébauches. Rowling avait même écrit un arc complet où Dean découvrait que son père, qu’il pensait avoir abandonné la famille, était en fait un sorcier tué par les Mangemorts.

Cet arc n’a jamais été inclus dans les livres, mais Dean est resté un personnage récurrent tout au long de la saga.

