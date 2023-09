Hogwarts Legacy : Comment faire passer le temps ?

Dans le jeu Hogwarts Legacy, il peut être très utile de switcher entre le jour et la nuit. Notamment pour certaines quêtes qui demandent à être faites uniquement la nuit ou à d’autres uniquement le jour. Exemple : les cours ont lieu uniquement de jour. Donc, les quêtes liées aux cours nécessitent que vous passiez de la nuit au jour si vous décidez de commencer alors qu’il fait noir. De la même façon, de nombreuses quêtes principales et annexes nécessitent qu’il fasse nuit, par exemple pour trouver et récupérer les Demiguises pour débloquer les sorts alohomora. Et si vous débutez dans Hogwarts, vous n’avez peut-être pas compris comment passer le temps dans le jeu. Voici comment faire sur PC et consoles, pas à pas.

Comment faire passer le temps sur Hogwarts Legacy PC ?

Sur PC, voici comment faire passer le temps dans Hogwarts Legacy. C’est très facile :

Оuvrеz lе mеnu рrіnсіраl du jeu en appuyant sur échap ou ouvrez directement la carte du jeu en appuyant sur votre raccourci ou sur le raccourci de base M.

Allez donc sur l’onglet de la carte du jeu.

Une fois sur la carte, appuyez sur la touche raccourcie qui sert à aller de la nuit au jour et inversement. Par défaut, il s’agit de la touche F.

Et voilà.

Avancer le temps dans Hogwarts Legacy sur Xbox et PlayStation

Sur Xbox Series, Xbox One, PS4 et PS5, voici comment faire passer le temps dans Hogwarts Legacy. C’est également très facile :

Оuvrеz lе mеnu рrіnсіраl du jeu en appuyant sur le bouton menu de votre manette ou ouvrez directement la carte du jeu en appuyant sur votre raccourci L1 ou LB.

Allez donc sur l’onglet de la carte du jeu.

Une fois sur la carte, appuyez sur la touche raccourcie qui sert à aller de la nuit au jour et inversement. Sur manette, il s’agit d’appuyer sur le joystick de droite (R3).

Et voilà.

Switcher entre la nuit et le jour dans Hogwarts sur Steam Deck

À défaut d’être disponible sur Switch, le jeu Harry Potter est heureusement disponible sur d’autres consoles portables, dont la Steam Deck. Voici comment faire passer le temps dans Hogwarts Legacy sur la console de Valve. C’est très facile :

Оuvrеz lе mеnu рrіnсіраl du jeu en appuyant sur le bouton menu de la console ou ouvrez directement la carte du jeu en appuyant sur votre raccourci L1.

Allez donc sur l’onglet de la carte du jeu.

Une fois sur la carte, appuyez sur la touche raccourcie qui sert à aller de la nuit au jour et inversement. Sur manette, il s’agit d’appuyer sur le joystick de droite (R3).

Et voilà.