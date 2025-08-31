Close Menu

    10 LEGO pour les amateurs de plantes

    Si vous aimez les Lego et que vous voulez décorer votre maison, voici 10 modèles pour ceux qui aiment les plantes.
    lego plantes

    Si vous aimez les Lego et les jeux de construction pour adultes (mais aussi pour enfants), voici quelques modèles parfaits pour vous. Au programme : une orchidée, un bambou à construire, un joli chrysanthème, mais aussi un dahlia noir issu de la série Mercredi, un bonsaï japonais, des petites plantes miniatures en LEGO, la plante carnivore dans Mario, mais aussi des fleurs de prunier, la mandragore dans Harry Potter, et une machine à écrire avec des fleurs.

    1. L’orchidée

    2. Le Bambou

    3. Le Chrysanthème

    4. LEGO Mercredi : Le Dahlia Noir

    5. Bonsaï d’Érable Rouge du Japon

    6. Les Plantes Miniatures

    7. Super Mario Plante Piranha

    8. Les Fleurs de Prunier

    9. Harry Potter : Mandragore

    10. La Machine à Écrire

    Alors, c’est lequel votre préféré ?

