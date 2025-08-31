10 LEGO pour les amateurs de plantes

Si vous aimez les Lego et les jeux de construction pour adultes (mais aussi pour enfants), voici quelques modèles parfaits pour vous. Au programme : une orchidée, un bambou à construire, un joli chrysanthème, mais aussi un dahlia noir issu de la série Mercredi, un bonsaï japonais, des petites plantes miniatures en LEGO, la plante carnivore dans Mario, mais aussi des fleurs de prunier, la mandragore dans Harry Potter, et une machine à écrire avec des fleurs.

1. L’orchidée

2. Le Bambou

3. Le Chrysanthème

VOIR AUSSI : Il construit un tramway de 11 mètres de long en Lego !

4. LEGO Mercredi : Le Dahlia Noir

5. Bonsaï d’Érable Rouge du Japon

6. Les Plantes Miniatures

7. Super Mario Plante Piranha

VOIR AUSSI : 10 petits créateurs français à découvrir

8. Les Fleurs de Prunier

9. Harry Potter : Mandragore

10. La Machine à Écrire

Alors, c’est lequel votre préféré ?

Notez cet article