Personnellement, j’adore les plantes. Chez moi, c’est un peu une petite jungle. Du coup, laissez-moi vous présenter plusieurs sites où vous pouvez acheter des plantes et même vous les faire livrer chez vous, à domicile. Il s’agit d’une sélection de 6 références où vous trouverez certainement ce que vous cherchez au rayon vert. Allez, on y va.

PLNTS

Jamais déçue de ce site qui envoie les plantes très rapidement, avec un bon emballage et dont les pots en terre cuite sont une référence (les petits sont très mignons, en passant), à mon sens.

Sur PLNTS, vous avez un large éventail de choix de plantes d’intérieur, mais pas de plantes pour l’extérieur. On peut choisir son style, shopper par grandeur de plantes, shopper par pièce aussi (salle de bain, salon, etc) et même par luminosité (plantes pour lieux plus sombres, plantes pour milieu bien exposé…).

Il y a donc un large choix végétal, mais vous avez aussi des pots de toutes sortes, en terre cuite, DIY, en céramique… Il y a des terrariums pour plantes aussi, des décorations murales, des bougies et même des accessoires pour prendre soin de vos bébés verts (et colorés) comme des vaporisateurs, du terreau, des engrais, des tuteurs, des produits naturels contre les parasites ou encore du matériel pour faire vos boutures. Bref, c’est très complet et la livraison est au top.

Pink Tropical

C’est un de mes coups de cœur, même si je vous l’avoue, je n’ai pas encore eu l’occasion de commander sur ce site. Néanmoins, son large choix est très plaisant et surtout, on sent que ce sont des passionnés derrière. Ayant des reptiles, ce sont des terrariophiles qui m’ont conseillé ce site. Ainsi, que vous cherchiez des plantes ou du matériel de terrario, c’est un très bon site pour cela.

Pour ce qui est des plantes, vous avez un large éventail avec des prix très bas. Des petites plantes comme des bébés alocasia, des bébés monstera adansonii (une de mes préférées) comme des grosses plantes. Il y a beaucoup de bébés plantes, c’est agréable car le prix est très attractif. Généralement, vous y trouverez des plantes d’intérieur tropicales.

Pour le reste, vous avez beaucoup de matériel pour terrarium à animaux, mais aussi à plantes si vous le voulez. Par exemple, il y a un large choix de racines, ou encore d’écorces de liège (c’est personnellement ce que je compte commander dessus, étant donné le prix très abordable). Vous avez aussi des feuilles mortes, diverses branches pour la décoration… C’est très complet de ce côté.

Vous trouverez aussi des terrariums pour animaux ou autre, du matériel de brumisation, des éclairages, du matériel de chauffage (thermostats, tapis, etc), différents substrats en fonction du biotope, mais aussi de la nourriture pour vos reptiles, insectes et amphibiens. Par exemple, vous avez des drosophiles, du Repashy, mais aussi des collemboles et des cloportes pour enrichir vos terrariums et y apporter des détritivores.

Truffaut

Vous connaissez certainement Truffaut. Le magasin fait de la livraison si vous le voulez et donc c’est très pratique pour acheter plein de plantes et du matériel à côté. Comme le magasin est aussi une animalerie, vous avez aussi du choix pour vos animaux sur le site.

Côté plantes, vous avez de tout, de l’intérieur, de l’extérieur, du verger, du potager, du gazon, des bonzaïs, des graines, des bouquets de fleurs, et même des plantes artificielles. Évidemment, il y a aussi tout le matériel possible comme de l’engrais, du terreau, des outils de jardinage, des éclairages, des pulvérisateurs, et plein plein d’autres surprises !

Franchement, il y a tellement de choix que vous pouvez passer des heures à faire du lèche-vitrine sur ce site. Côté animaux, vous avez aussi beaucoup de choses, pour les chats, les chiens, les poissons, les oiseaux, les reptiles, les rongeurs, les animaux de la ferme… C’est extrêmement fourni.

Jardiland

Comme pour Truffaut, le célèbre magasin de jardinage et animalerie Jardiland a son propre site internet et propose de la livraison à domicile. Et, comme pour son cousin, le choix y est immense en termes d’outils de jardinage, de plantes, mais aussi de produits pour tous les animaux.

Côté plantes, vous avez des spécimens d’intérieur, des individus d’extérieur, du verger, du potager, des graines, du gazon, des fleurs, des arbres fruitiers… Il y a de tout et pour tous les goûts. Il y a seulement le prix, que je trouve un peu élevé par rapport aux autres, mais le choix est impressionnant.

Après vous avez plein d’autres choses, comme des bassins pour l’extérieur (par exemple pour y mettre des poissons), des grillages, des décorations et des éclairages d’extérieur… Mais aussi vous avez des outils de jardinage, du matériel d’arrosage, du terreau, bref tout ce qui faut pour planter, rempoter, jardiner.

Ce qui est en plus, c’est que vous avez une animalerie avec tout ce qui faut pour les chats, les chiens, les reptiles, les poissons, les rongeurs, les chevaux, les animaux de la ferme.

Mais aussi, vous avez une catégorie « Maison » avec des produits comme des poêles, des décorations de Noël, des livres, des bougies, des meubles, etc. Vous avez également une catégorie « Alimentaire » où vous pouvez acheter de la nourriture, généralement issue d’agriculteurs locaux.

Énergumène

Ce site vaut vraiment le coup d’œil si vous aimez les plantes et que vous désirez acheter des plantes. Ce sont, là aussi, des terrariophiles, qui l’ont conseillé.

Sur ce site, qui semble également tenu par de vrais passionnés de cet univers, vous pourrez trouver de nombreuses plantes d’exception, de plantes très faciles à trouver et petit budget aux spécimens les plus rares et donc plus chers. La gamme de prix va de 7 euros à 175 euros, pour vous dire.

Ce que j’apprécie avec ce site, c’est que vous pouvez directement choisir la taille de plante que vous désirez entre une adulte, un bébé, un « ado » ou même une bouture. Il y a aussi des packs de plusieurs plantes qui vont dans le même biotope, c’est aussi très sympa si vous avez besoin de plantes qui cohabitent pour un terrarium ou encore une composition.

Rare Plants Collection

J’ai connu ce site en suivant Marcelarium sur YouTube et Instagram. Et, en fait, Marcel propose sur ce site l’achat de plantes rares et de « collection », avec quelques plantes que vous pouvez retrouver un peu partout aussi. « Des plantes exclusives« , peut-on lire sur Insta.

Marcel et Tanguy nous proposent tous les deux de plonger dans leur univers avec des plantes uniques à l’unité, mais aussi des colis surprises de plantes et d’accessoires, un très bon concept si vous aimez l’aventure.

Côté plantes, vous avez principalement du tropical, allant de plantes basiques et peu chères, comme la traditionnelle monstera deliciosa à 10 euros, aux plantes les plus rares, la plus chère étant à la magnifique Monstera thai constellation XXL à plus de 180 euros (une pépite).

Et côté accessoires, vous avez du liège, des tuteurs, de l’éclairage, mais aussi des pots de petite et moyenne taille. Peu de choix, contrairement à la section des végétaux, mais ça dépanne toujours si vous voulez commander aussi des accessoires en même temps que vos plantes.

Voilà ! En tout cas, ce sont mes fournisseurs préférés en termes de plantes, mais si vous en connaissez d’autres, n’hésitez pas à nous les donner dans les commentaires.

