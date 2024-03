C’est un exploit qui a nécessité l’effort collectif de centaines de Brestois. Le week-end dernier, une fresque de 21 mètres de long et composée de plus de 250 000 briques Lego a été érigée à Brest, établissant ainsi un nouveau record mondial. Cette fresque, qui mesure 1,94 mètre de haut, a été construite avec précisément 250 210 briques Lego.

Une fresque qui raconte une histoire

Cette fresque n’est pas seulement un exploit en termes de taille, mais elle raconte aussi une histoire importante. Elle dépeint l’histoire du Notre-Dame-de-Rumengol, un bateau emblématique de la ville de Brest construit en 1945 et qui est toujours en activité aujourd’hui. Ce bateau a une importance historique, étant classé au patrimoine national historique depuis 1991.

Vous pouvez lire aussi: Quels sont les records de chats ?

Un événement pour une cause noble

L’événement a été organisé par l’association An Test, dont la mission est de restaurer et préserver les vieux bateaux. L’objectif était de collecter des fonds pour le Notre-Dame-de-Rumengol. Vous serez surpris d’apprendre que près de 10 000 fans de Lego ont participé à la construction de la fresque. Chaque participant avait un mode d’emploi précis sur la partie qu’il avait à bâtir, un losange qui venait ensuite s’emboîter avec les autres pour former l’œuvre finale.

Un record pour la communauté

Nicolas Blancquaert, le président de l’association, a exprimé son émotion face à cet exploit. Il a déclaré : “Je suis ému parce que ce n’est pas le record d’une personne ou d’une association, c’est un record pour les Brestois et les Brestoises, on a réussi à fédérer plusieurs générations”. C’est un bel exemple de ce que vous pouvez accomplir lorsque vous unissez vos forces pour une cause commune.

Voir aussi : 7 atouts du comparateur de prix à découvrir pour dénicher les meilleures offres

Un appel aux dons pour la restauration

Au cours du week-end, 3 000 euros ont été collectés pour la restauration du bateau. Les travaux devraient commencer en mars. Le nombre de briques est symbolique, car il représente en gros ce que va coûter sa restauration complète.

En attente d’homologation

Le record réalisé à Brest ce week-end doit encore être homologué par le Guinness book. Le précédent record datait de novembre 2022, lorsque l’association Brique Mulsanne avait érigé une fresque de 202 816 briques Lego dans la Sarthe.

Lire plus : Quel est le plus gros chat ? Le top 10 des races les plus massifs !

Cet événement a non seulement permis de battre un record mondial, mais aussi de sensibiliser le public à la préservation du patrimoine maritime de Brest. C’est une preuve de ce que vous pouvez accomplir lorsque vous unissez vos forces pour une cause commune. C’est une histoire qui restera gravée dans les annales de Brest et dans le cœur de tous ceux qui ont participé à cet exploit.

Notez cet article