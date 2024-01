Métamorphose d’une gare en gîte : Voyage au cœur d’un projet touristique insolite en Dordogne !

Il est difficile d’imaginer que le spacieux placard de la cuisine de la maison de Saint-Nexans, près de Bergerac (Dordogne), abritait autrefois le guichet de la gare. Seuls la hauteur des plafonds et l’écriteau typique gravé dans la pierre sur le flanc de la demeure rappellent au visiteur qu’il se trouve sur le tracé de l’ancienne voie ferrée reliant Bergerac à Marmande de 1880 à 1950. Aurélien Reignier, propriétaire depuis fin 2017, raconte que le restaurant et la maison du garde-barrière se trouvaient à proximité.

De la démolition à la révélation

Transformée en habitation par la famille d’un ancien cheminot, la maison ne présentait plus aucun signe de son passé ferroviaire à l’arrivée d’Aurélien Reignier. En tant que maçon de profession, il a entrepris de démolir et de reconstruire des espaces, dévoilant même les traces de l’horloge d’époque dans l’ancien hall devenu la pièce principale. Les murs recouverts de plâtre et de papier peint ont cédé la place à des pavés Napoléon à l’avant de la maison, remplaçant le béton coulé. Les anciens bureaux à l’étage ont été préservés dans leur état d’origine, transformés en chambres, et plusieurs cheminées ont été découvertes au cours des travaux.

Le travail acharné pour restaurer l’authenticité

Aurélien Reignier a consacré des années à redonner à l’ancienne gare son aspect d’autrefois, travaillant assidûment avec sa famille et des amis. Il a même creusé et maçonné une piscine à l’emplacement des anciens rails. Le propriétaire, se décrivant comme un « docteur du bâtiment », a restauré les ouvertures à l’identique, réaffirmant son engagement envers l’authenticité du lieu.

Un gîte unique et accueillant

Le gîte, d’une superficie totale de 170 m² avec cinq chambres, dont quatre à l’étage, peut accueillir jusqu’à dix personnes. Cette location insolite, proposée depuis 2021, a séduit les Gîtes de France en Dordogne, qui l’ont référencée sur leur site Internet en octobre 2023. Malgré les défis rencontrés lors des travaux, Aurélien Reignier, fier de son « travail de Titan », souligne l’importance de transmettre la valeur du travail à ses enfants, qui l’ont également aidé à construire la piscine.

Une touche de luxe dans l’histoire

Le trentenaire ne s’est pas contenté de restaurer la maison; il a aussi ajouté une love room avec un jacuzzi entièrement maçonné dans l’ancienne lampisterie. Le propriétaire, satisfait d’avoir conquis des locataires « curieux », se réjouit du label Gîtes de France obtenu en octobre 2023, considérant cela comme une garantie de qualité pour son gîte unique.

La métamorphose de cette gare en gîte témoigne du dévouement d’Aurélien Reignier à préserver l’histoire tout en offrant une expérience touristique exceptionnelle. Ce projet insolite en Dordogne invite les voyageurs à plonger dans le passé ferroviaire, tout en appréciant le confort moderne d’un gîte de qualité.

