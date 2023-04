Quel est le piment le plus fort du monde ?

Le piment est un légume au niveau culinaire, mais un fruit au niveau biologique. Cet aliment est connu pour être très « épicé », au point où les mangeurs ont l’impression de cracher du feu lorsqu’ils en mangent des forts. Les piments piquent à cause d’une molécule nommée capsaïcine. Elle peut être décelée même si on dilue un gramme dans 10 mètres cubes d’eau. C’est comme cela, par ailleurs, que la puissance d’un fruit est mesurée. Mais, quels sont les piments les plus forts du monde ? Et plus précisément, quel est le piment le plus fort que nous connaissons ?

Le piment le plus fort du monde : Le Carolina Reaper

Tout est dans son nom : ce piment vous arrache littéralement la bouche ! Le Carolina Reaper est le piment le plus fort du monde selon le Guiness Book des records. Ce dernier a été inventé par l’Américain Ed Currie. En moyenne, sa puissance est mesurée à 1,5 million sur l’échelle de Scoville. Néanmoins, celui-ci peut atteindre au maximum 2,2 millions ! Rappelons que l’échelle de Scoville permet de mesurer le degré de piquant d’un fruit.

On estime qu’à partir du 5e degré, à 2500 / 5000 sur l’échelle, le fruit est très fort et peut devenir insupportable pour l’humain. Le Carolina est à plus de 10 degrés. Sachant que le degré 10 équivaut aux piments à plus de 100 000 sur l’échelle. Le Carolina Reaper est bien au-dessus ! Il est considéré comme « explosif » selon cette échelle.

Notez que pendant longtemps le piment le plus fort du monde était le naga jolokia. C’est en tout cas le piment qui détenait le record avant le Caroline Reaper. Il est toujours l’un des plus fort, c’est le troisième plus hard dans le monde après le Carolina Reaper et un autre dont nous allons parler après. Il s’agit d’un fruit récolté en Inde, avec une force d’1 million sur l’échelle de Scoville.

Quel est le piment le plus fort qu’on peut trouver en France ?

En France, nous avons aussi des piments très forts. Le piment le plus fort de France, pas de France Métropolitaine néanmoins. En réalité, ce dernier nous vient des cultures de la Guyane. Il s’agit du piment wiri wiri, « volcanique » selon Scoville.

Il se situe entre 100 000 et 150 000 unités. En Guyane, le Wiri Wiri est utilisé au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner, c’est un fruit très commun qui pourrait s’apparenter à l’utilisation du poivre de table.

Les autres piments qui piquent le plus dans le monde

Il existe d’autres piments très forts dans le monde. Ils sont néanmoins très loin du Carolina en termes de puissance. Il y a, par exemple, le second piment le plus fort du monde à ce jour : le Trinidad Moruga Scorpion. Et il a une puissance de 1 250 000 unités Scoville. Il a été obtenu grâce au croisement de plusieurs espèces.

Il y a aussi le Habanero. Celui-ci est aussi très fort avec ses 100 000 à 500 000 unités Scoville. Une grosse fourchette, en effet. À la Réunion, certains le mangent cru, pareil au Mexique.

Voilà, vous savez quel est le piment le plus fort du monde. Le mangeriez-vous ? Dites-le-nous en commentaires !