10 petits créateurs français à découvrir

Acheter des objets qui viennent de Chine, c’est sûr que ce n’est pas cher, mais rien ne vaut le travail d’un artisan ou d’un créateur qui a travaillé de ses mains pour créer une pièce unique avec une vraie âme. Nous avons donc choisi de parler de 10 petits créateurs français ou francophones et qui valent le détour. C’est parti !

1. Adopte ton poulpe

Premier créateur, que nous avons découvert sur Instagram : Adopte ton poulpe. Clairement, la direction artistique est là : nous avons ici une créatrice qui ADORE les poulpes et donc qui crée de nombreux objets différents avec des sculptures de poulpes.

Cela donne un effet marin et un peu « cabinet de curiosités » que nous adorons. Il y a du crochet, des carafes, des bouteilles, des accessoires pour les cheveux… Bref, c’est très varié et c’est toujours… magnifique.

2. Mélikit

Nous avons aussi découvert cette créatrice sur Instagram. Mélikit Créations propose de nombreux objets très esthétiques pour sa décoration intérieure, par exemple des vases, des porte-bougies, mais aussi des marque-pages pour les lecteurs. Un atelier vaut largement le détour, d’autant que les créations sont très peu chères pour la qualité annoncée.

VOIR AUSSI : Quel est le meilleur site de livres d’occasion ? TOP 10 !

3. Terre de Renard

Cela fait un moment que nous suivons cette artisane sur les réseaux et ses broches en forme de lune faites en bois sont vraiment des pépites. Terre de Renard propose donc des broches en bois pour les cheveux, mais aussi des bijoux variés, toujours globalement dans un style witchy. Des pièces faites à la main, de A à Z, qui promettent donc d’avoir des pièces uniques et faites avec soin. On adore 🙂

4. CyberxUnicorn

Cette créatrice, cela fait aussi longtemps que nous la suivons sur les réseaux. Sur Etsy, elle vend de nombreuses pièces uniques de bijoux, souvent des colliers, faits à la main avec soit des assemblages de breloques ou même des pendentifs faits à la main à la soudure.

Les bijoux sont inspirés de la mouvance fairycore et vous pourrez donc découvrir des pièces uniques dans un style plutôt féérique, un peu rock pour certains cas, mais souvent avec beaucoup de fantaisies.

VOIR AUSSI : Fast fashion : 10 tonnes de fringues déversées devant le Sénat pour dénoncer son inaction

5. Terra Fourmis

On s’éloigne un peu de la création esthétique, mais il fallait qu’on vous parle de ce créateur de fourmilières artisanales. Si vous aimez les fourmis et le milieu de le terrariophilie, ce créateur de fourmilières propose donc des nids à fourmis faits à la main. Vous pouvez aussi y trouver des aires de chasse, rattachables aux nids. Personnellement, j’en ai acheté il y a quelques années et la qualité est au top.

6. Un temps pour relier

Si vous voulez créer une reliure de qualité pour votre livre ou restaurer une vieille reliure de livre, cette artisane tient justement un atelier sur ce domaine de la reliure. Elle travaille sur chaque projet avec soin dans les Yvelines, avec minutie, patience et surtout avec passion. Franchement, si vous avez besoin de ses services, vous pouvez y aller. Il n’y a qu’à regarder son travail sur les réseaux… C’est magnifique, tout simplement.

VOIR AUSSI : Pourquoi la créativité est morte à notre époque ?

7. Cerise Crochet

Si vous cherchez une petite créatrice de peluches en crochet, Cerise propose des produits faits au crochet sur sa page Vinted. Des peluches qui peuvent plaire aux petits comme aux plus grands. le tout toujours avec un style très mignon. On adore !

8. LaGibbeuse

J’ai fait beaucoup de fioles apothicaires et je sais reconnaître une vraie pro. Sur sa page Etsy, cette créatrice propose des créations mystiques, type cabinet de curiosités et apothicaire. Avec ses fioles ensorcelantes et magiques, la créatrice propose un univers très atypique, bien à elle, et elle propose même du personnalisable. Une « petite sorcière« , comme elle l’écrit sur sa page, et ça, on adore.

VOIR AUSSI : 5 idées de business artisanal pour vendre sur Etsy

9. Coco La Bricole

Les créations de Coco La Bricole ne plairont pas à tout le monde, mais c’est justement ça qui fait tout son charme. Corinne propose, sur sa boutique Etsy, de nombreux objets dans un style vieilli et vintage, comme si vous les aviez achetés en brocante. Il y a des tableaux, des bougeoirs, et, là aussi, il y a une vibe « cabinet de curiosités » que nous adorons (vraiment beaucoup, oui).

10. Fimou

Enfin, nous voulions parler de Fimou, qui crée des figurines à la main ainsi que des porte-clés. Lola, la créatrice, crée ces petits objets et figurines avec de la pâte Fimo. Elle propose plein de pièces en rapport avec la culture, comme la tête de Ryuk dans Death Note, de Guizmo, Stitch, bébé Yoda, etc. Si vous aimez bien cet univers, foncez !

Voilà pour notre sélection ! Nous referons peut-être un autre article très bientôt pour vous faire découvrir d’autres petits créateurs et artisans. En attendant, vous pouvez aussi nous mettre vos suggestions et découvertes en commentaires. Outre ce que cela peut nous apporter, cela peut aider nos lecteurs à trouver des pièces uniques ET mettre en avant des créateurs qui le méritent amplement. Merci pour votre lecture !

5/5 - (1 vote)