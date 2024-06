Que vous ayez envie de démarrer un potager, de la culture de fruitiers ou même simplement élever des plantes d’intérieur, comme des plantes tropicales, on peut se demander s’il est judicieux de cultiver ses plantes en pleine terre ou en pot. Les deux techniques de culture sont possibles, mais concrètement quels sont les avantages et inconvénients et pour quelles plantes ?

Culture des plantes en pleine terre

S’occuper de végétaux en pleine terre est quelque chose de très répandu en France, mais il y a des avantages et des inconvénients à ce choix de culture, que ce soit pour les plantes d’ornement que pour les plantes potagères ou fruitières.

Avantages

Davantage de récoltes. Si vous décidez de planter vos arbres, vos plantes, votre potager en pleine terre, et que ces plantes donnent des légumes ou des fruits, vous aurez davantage de récoltes avec la plante en pleine terre qu’avec les plantes en pot. Et c’est normal, la plante a plus de place pour se développer et vous donner des aliments de qualité.

Généralement plus joli en extérieur et meilleur pour la biodiversité. C’est un avis plutôt personnel, mais les plantes en pleine terre offrent un meilleur rendu esthétique pour habiller un jardin, notamment si vous laissez la végétation pousser et donner un rendu « forestier » à votre jardin. Un peu dans le style jardin sauvage. Laisser les plantes se développer ainsi a aussi pour avantage d’aider les insectes à se cacher, les petits animaux également, mais aussi à enrichir la biodiversité avec les feuilles qui créent de l’humus sur le sol, etc.

Inconvénients

Plus de chances de développer des maladies et d’attirer les nuisibles. Comme la plante est en pleine terre dehors, vous avez plus de chances de voir l’arrivée de nuisibles, de pucerons, de champignons, mais aussi de voir certaines de vos récoltes mangées par les oiseaux, les escargots, les rats, etc. Nous ne conseillons pas de mettre du pesticide, malgré cela, ce n’est pas génial pour la faune et la flore. Personnellement, je conseille toujours d’accepter quelques pertes mais de toujours éviter les produits chimiques pour les plantes.

Moins de possibilité de déplacement de la plante. En pot, vos plantes pourront être déplacées facilement afin d’éviter le gel, le froid en hiver, la sécheresse et la canicule qui peut cramer la plante, etc. En pleine terre, vous pouvez déplacer la plante, mais généralement il vaut mieux éviter de le faire souvent (et les racines peuvent avoir pris tant d’ampleur que ça devient impossible).

Dans quel cas est-ce mieux ?

Si vous avez un jardin .

. Pour les plantes qui se cultivent bien dans votre climat , SINON privilégiez le pot pour les rentrer en hiver. Par exemple, en France, notamment dans le sud, il est plus facile de cultiver des fraisiers que de cultiver un bananier.

, SINON privilégiez le pot pour les rentrer en hiver. Par exemple, en France, notamment dans le sud, il est plus facile de cultiver des fraisiers que de cultiver un bananier. Pour des plantes qui ont besoin de beaucoup de place dans le sol, SINON utiliser des pots adéquats et donc plus grands et plus onéreux.

dans le sol, SINON utiliser des pots adéquats et donc plus grands et plus onéreux. Pour avoir davantage de cultures, par exemple si vous visez l’autosuffisance / autonomie alimentaire .

. Idéal quand on est propriétaire , car pas toujours possible de déplacement la plante à votre déménagement si vous êtes en location.

, car pas toujours possible de déplacement la plante à votre déménagement si vous êtes en location. Si vous utilisez des engrais (mais je ne conseille pas, utilisez plutôt du compost).

Cultiver les plantes en pot

Et d’un autre côté, la plante en pot a également beaucoup d’avantages et de désavantages, voici les principaux à notre sens.

Avantages

Possibilité de déplacer la plante. C’est certainement le principal avantage. La plante en pot permet d’être déplacée plus facilement, notamment en hiver pour éviter le gel. Mais aussi si vous voulez déménager.

Meilleure gestion des racines, idéal pour éviter les problèmes liés. Comme expliqué dans les désavantages de la culture en pleine terre, vos plantes prendront moins de place avec leurs racines, ce qui a pour effet de restreindre son développement, son nombre de fruits aussi. Mais, vous gardez le contrôle sur les racines, donc pas de problèmes de soulèvement de terrasse, de plantes qui se développent de trop, etc.

Inconvénients

Moins de récoltes. Comme vous l’aurez compris, une plante en pot se développe moins donc elle produit moins de légumes et de fruits.

Plus gourmandes en eau. Dans le sol, la plante peut prendre de l’humidité, de la pluie, mais aussi du sol directement. En pot, vous devrez davantage arroser cette plante.

Dans quel cas est-ce mieux ?

Si vous choisissez les bonnes jardinières , de taille, de matériaux adaptés à la plante. Il faudra donc se renseigner sur chaque plante.

, de taille, de matériaux adaptés à la plante. Il faudra donc se renseigner sur chaque plante. Pour la culture des semis à partir de graines .

. Pour un jardin, un balcon , un intérieur, une cour. Que vous ayez de la place ou pas de place, la plantation en bac est donc adaptée.

, un intérieur, une cour. Que vous ayez de la place ou pas de place, la plantation en bac est donc adaptée. Pour les plantes qui n’ont pas besoin de beaucoup de place . La plupart des aromatiques iront parfaitement dans une jardinière. Par exemple, les plants de tomates, un citronnier, un mandarinier, un plant concombre, du melon, courgettes, carottes, pommes de terre, etc. Mais à condition de prendre une taille adaptée à chacune.

. La plupart des aromatiques iront parfaitement dans une jardinière. Par exemple, les plants de tomates, un citronnier, un mandarinier, un plant concombre, du melon, courgettes, carottes, pommes de terre, etc. Mais à condition de prendre une taille adaptée à chacune. Principalement adapté aux plantes d’intérieur / plantes tropicales , mais possible aussi pour certaines plantes potagères et fruitières.

, mais possible aussi pour certaines plantes potagères et fruitières. Si vous ne visez pas un gros potager avec de grosses récoltes.

avec de grosses récoltes. Idéal pour les locataires, car les plantes peuvent se déplacer facilement.

Bonus vidéo

Nous avons trouvé cette vidéo également qui est très complète sur le sujet de la culture sans jardin, pour cultiver ses plantes et son potager sur son balcon et quand on n’a pas de place. On vous laisse la visionner pour plus amples informations sur ce sujet passionnant.

Dites-nous dans les commentaires si vous préférez la culture de plantes en pot ou en pleine terre et pour quelles raisons. Nous sommes curieux de vous lire !

