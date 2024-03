Plaques vitrocéramiques et induction : quelle est la différence ?

Maintenant que vous savez la différence entre un pingouin et un manchot, que diriez-vous de connaître la différence entre des plaques vitrocéramiques et des plaques de cuisson à induction ? Vous ne pourrez plus jamais vous tromper entre les deux !

Quelles différences entre les différentes plaques de cuisson ?

Acheter une casserole ou une poêle « tous feux sauf induction« , c’est un peu dommage quand on a des plaques de cuisson à induction. Autant donc bien choisir ses plaques de cuisson (et savoir lesquelles vous avez) pour ne plus jamais se tromper. Concrètement, c’est quoi la différence entre induction et plaques vitrocéramiques ?

Parmi les plaques de cuisson existantes, il y a la plaque au gaz, la plaque électrique, l’induction, la vitrocéramique. La plaque au gaz, c’est facile. En général, le feu est surélevé et il fonctionne au gaz. Pour la plaque électrique, le feu est généralement aussi un peu surélevé. Il ne s’agit pas d’une plaque de cuisson plane sans relief, mais une plaque avec plusieurs feux surélevés.

La différence entre induction et plaques vitrocéramiques

Enfin, il y a l’induction et le vitrocéramique. Au niveau physique, ces deux plaques de cuisson sont similaires, sur surface plane sans relief en verre trempé, généralement noire avec des traces blanches pour savoir où mettre vos casseroles.

Outre le côté esthétique similaire, l’induction et la vitrocéramique ont des différences. Et la principale différence est le mode de fonctionnement. Les plaques vitrocéramiques fonctionnent grâce à des halogènes ou des radiants. Et de son côté, les plaques à induction fonctionnent grâce au champ magnétique.

Plus de précisions ? En fait, la plaque vitrocéramique est une plaque électrique qui est recouverte d’un revêtement en verre trempé, comme pour l’induction d’ailleurs. Nous retrouvons sur la plaque des foyers radiants où vous pouvez poser vos casseroles et vos poêles pour les faire chauffer. Dans le cas de la vitrocéramique, les plaques chauffent sans casserole. Donc si vous ne mettez rien sur le feu, il sera chaud quand même.

Dans le cas de l’induction, il s’agit d’une plaque électrique avec revêtement en verre trempé équipée de foyers de chaleur qui repose sur la technologie électromagnétique. En gros, les foyers ne chauffent que s’ils sont en contact avec des casseroles ou des poêles compatibles. Par exemple du matériel « tous feux dont induction » ou « uniquement indiction ».

Avantages et inconvénients

Voilà les différences. Après, il y en a d’autres entre avantages et désavantages. Exemples : l’induction permet de faire baisser la température plus vite, vous avez aussi moins de chance que la casserole déborde avec l’induction. Et vous pouvez aussi faire des économies d’énergie avec l’induction.

De son côté, la plaque vitrocéramique est moins chère à l’achat, il existe aussi plus de matériels compatibles et elle est plus facile à nettoyer.

