10 livres de dark romance à savourer cet été

Oubliez les comédies romantiques qui sentent la guimauve : cet été, on plonge tête la première dans la dark romance. Ce genre sulfureux où les passions sont brutes, les relations parfois toxiques, et les héros délicieusement imparfaits.

C’est cru, intense, souvent torride, et oui, ça dérange. Mais c’est justement ce qui nous plaît (et heureusement, ça reste de la fiction, parce que parfois c’est vraiment toxique, on doit se le dire).

Que vous soyez en train de fondre sur un transat ou claquemuré au frais, un bon roman de dark romance, c’est l’assurance de frissonner sans bouger d’un centimètre. Relations interdites, jeux de pouvoir, cicatrices du passé, ennemies to lovers… Cet été, la température ne grimpe pas que dehors. Voici 10 titres brûlants à découvrir sans tarder, à vos risques et périls.

Attention : la plupart de ces livres sont destinés à un public averti et majeur !

1. Hadès & Perséphone

Résumé officiel : « Perséphone n’est la déesse du printemps qu’en titre. Depuis qu’elle est toute petite, les fleurs se ratatinent à son contact. Après s’être installée à New Athens, elle espérait mener une vie discrète, dans la peau d’une journaliste mortelle.

Tout change lorsqu’elle s’assied dans une boîte de nuit clandestine pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux. Hadès, le dieu des morts, a bâti un empire du jeu dans le monde des mortels et ses paris favoris sont réputés impossibles. Mais rien ne l’a jamais intrigué autant que la déesse qui lui offre une aubaine laquelle il ne peut résister.

Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le Dieu des morts, et ses conditions sont impossibles : Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais.

Le pari ne se limite cependant pas à exposer l’échec de Perséphone en tant que déesse. Alors qu’elle s’efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour le Dieu des ténèbres grandit – un amour à la fois envoutant et interdit. »

2. Devil’s Night

Résumé officiel : « Michael Crist. Un nom qui fait frissonner chaque fille de notre petite communauté privilégiée de la côte Est. Moi comme les autres. Sauf que moi, ce n’est pas sa beauté à couper le souffle ou le fait qu’il soit riche et adulé qui me fascine – enfin, pas seulement.

Non, moi, c’est la noirceur que je devine sous sa carapace dorée. La violence dans son regard noisette. Son mépris pour les règles, les lois, la morale.

Ce miroir permanent de tout ce qui est noir et sombre au fond de moi. En dix-neuf ans, Michael ne m’a jamais jeté un regard. Mais, le jour où il s’intéresse à moi, je ne sais pas si je dois être excitée… ou terrifiée. »

3. Boutons

Résumé officiel : « Malgré une enfance difficile, Pearl a réussi à reconstruire sa vie. Mais tout bascule lorsqu’elle est brutalement vendue aux enchères. Son premier acquéreur, un homme sadique nommé Bones, lui inflige des sévices inimaginables. Malgré tout, Pearl conserve une volonté farouche de survivre. Son destin change lorsqu’elle est enlevée par Crow, un homme mystérieux animé par une soif de vengeance contre Bones.

Pour recouvrer sa liberté, Crow lui propose un marché : accumuler trois cent soixante-cinq boutons, chacun symbolisant une soumission à ses désirs. Or cette quête s’avère bien plus ardue qu’elle ne l’avait imaginé. Chaque bouton la rapproche de la délivrance, mais à chaque étape, Pearl doit affronter un homme aussi sombre et impitoyable que fascinant. »

4. Borderline

Résumé officiel : « L’université John Hopkins devait être l’aboutissement de mes longues années d’études de médecine. Cette fac prestigieuse m’ouvrait enfin ses portes. Les étoiles s’alignaient, les fantômes de mon passé s’effaçaient, le futur s’éclaircissait.

Jusqu’à ma rencontre avec Ezrah Milton. Jusqu’à ce que nos regards se croisent pour se promettre mille et une souffrances. J’ai deviné dans ses pupilles démoniaques quel sort il me réservait. En quelques secondes, il m’a élue comme prochaine victime de sa perversion.

J’ai discerné le prédateur tapi derrière l’homme, mais lui, a-t-il remarqué le loup déguisé en agneau ? Oh non, Ezrah, il n’y a aucune proie ici, aucun maillon faible. Il est dit que l’on attire ceux à qui nous ressemblons. Laisse-moi te prouver à quel point cet adage est vrai. »

5. Les Écorchés

Résumé officiel : « Pour vivre, il faut d’abord affronter la mort. Kisa est la fille du chef de la mafia russe de New York qui tient le Donjon – un ring clandestin – et la fiancée d’Alik, un tueur endurci. Prisonnière de cet univers, Kisa ne rêve pourtant que de liberté.

Jusqu’à ce qu’elle croise par hasard un sans-abris couvert de tatouages et de cicatrices qui éveille en elle des sentiments inconnus. Quelques jours plus tard, elle le revoit en train de combattre au Donjon.

Alors qu’il sème la peur et la mort sur son passage, Kisa brûle de désir pour cet homme que tout le monde appelle Raze. Elle est alors consciente qu’elle devra se sacrifier si elle veut être sienne. »

6. The Mafia Chronicles

Résumé officiel : « Il veut son corps. Elle veut son cœur… Née dans l’une des principales familles mafieuses de Chicago, Aria Scuderi est une princesse mafieuse connue pour sa beauté. Ce que beaucoup considèrent comme un cadeau signifie sa perte lorsqu’elle est forcée d’épouser Luca Vitiello, le futur Capo de New York, un homme insensible et connu pour sa brutalité.

Aria est terrifiée à l’idée d’épouser un monstre comme lui. Il est peut-être l’un des célibataires les plus convoités de New York, grâce à son charisme de prédateur, sa richesse et son arrogance… mais Aria sait que son aura de mauvais garçon n’est pas un jeu. Le sang et la mort se cachent dans les yeux gris de Luca.

Pourtant, il n’y a pas d’échappatoire à ce mariage arrangé, encore moins avec un homme comme Luca, qui ne la laissera jamais partir. Sa seule chance de survivre dans ce mariage est de se frayer un chemin dans son cœur, même si la rumeur dit que Luca n’en a pas… »

7. The Dark Duet

Résumé officiel : « La vengeance. La vengeance est le but ultime de Caleb. Il la prépare depuis douze ans. Pour réussir, son « arme » doit être vraiment spéciale. Elle sera un cadeau inestimable dont tout le monde parlera. La fille qu’il surveille de l’autre côté de cette rue passante est parfaite.

Elle est différente de ses proies habituelles. Elle n’est pas consentante, elle n’est pas vendue par son père, elle ne lui a pas été envoyée… Elle sera sa conquête. Dans ce huis-clos étouffant, le bonheur est-il encore possible ? »

8. Toxic

Résumé officiel : « Quand une femme au destin chaotique rencontre l’homme le plus cruel de l’État de Washington … Helena n’aurait jamais dû pousser la porte de ce club réputé extrêmement dangereux, berceau des Bloody and Murders, gang sinistrement actif.

Cependant, il est trop tard pour les remords, et la jeune femme va devoir assumer cette erreur, jusqu’à ce que supplice ne soit plus un mot ni même un concept, mais sa seule réalité.

La jolie brune l’aura appris à ses dépens, rencontrer le chef des BM est une expérience marquante et dévastatrice. À vos risques et périls ! »

9. Never After : Hooked

Résumé officiel : « Il veut se venger, mais il la veut plus encore… James a toujours eu un seul objectif : détruire son ennemi, Peter Michaels. Lorsque Wendy, la fille de Peter, âgée de vingt ans, se présente dans son bar, il y voit un moyen de parvenir à ses fins : séduire la fille et l’utiliser pour sa revanche. C’était le plan parfait, jusqu’à ce que tout s’effondre…

Alors qu’il se trouve obligé de débusquer le traître qui sévit dans son propre camp, la vengeance de James se complique encore lorsqu’il commence à voir en la jeune femme plus qu’un simple pion dans son jeu.

Wendy a vécu cloîtrée la majeure partie de sa vie à cause d’un père riche et distant, pourtant une simple soirée avec des amis débouche sur une histoire d’amour intense, addictive, avec le sombre et inquiétant James.

Même si elle sait qu’il est dangereux, elle ne parvient pas à se défaire de son attirance envers lui. Et tandis que leur relation s’intensifie et qu’elle en apprend davantage sur le monde dans lequel il évolue, elle ne sait plus si elle tombe amoureuse de l’homme qu’on appelle James, ou du monstre connu sous le nom de Hook… »

10. Monsters in the Dark

Résumé officiel : « Âmes sensibles, s’abstenir ! Tess Snow a tout pour être heureuse : une brillant avenir professionnel et un petit ami fou amoureux d’elle. Pour l’anniversaire de leur rencontre, Brax lui offre un voyage surprise au Mexique. Plages de sable blanc, cocktails exotiques, soirées torrides : tous les ingrédients sont réunis pour des vacances de rêve. Mais…

Mais très vite, c’est la descente aux enfers : Tess se fait kidnapper. Captive terrifiée, elle se mue en farouche insoumise. Mais son courage ne lui épargnera pas l’horreur. Brax la retrouvera-t-il avant qu’elle ne soit brisée ? Ou le nouveau maître de Tess changera-t-il sa vie à jamais ? »

