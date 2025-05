Teacup, la série à voir si vous avez aimé From ou Dark

Parmi les séries qui nous ont « mindfuck », c’est-à-dire qui nous ont fait réfléchir et qui étaient ultra bien écrites, il y avait la série Dark, ou encore la série Bodies, sans oublier la série From (Provenances en français). Maintenant, laissez-nous vous présenter Teacup, une série à voir absolument.

Teacup, une très bonne série d’horreur à voir

Parmi les 10 meilleures séries sous-cotées, selon moi, il y avait From. From est une série incroyablement bien écrite. Nous suivons ici des gens qui sont piégés dans une ville qu’ils ne peuvent pas quitter. Dans le même temps, dans cette ville, des monstres sadiques et intelligents sortent la nuit pour les tuer.

Dans le même style, nous avons déniché une nouvelle série pour vous : Teacup. Là aussi, nous suivons un groupe de personnes, piégés comme des abeilles dans une tasse à café. Concrètement, dans cette série, nous suivons une famille et leurs voisins qui se retrouvent du jour au lendemain piégés dans leur ferme.

Un homme mystérieux portant un masque à gaz trace une ligne bleue délimitant un périmètre précis. Dans le même temps, le fils de la famille commence à avoir un comportement étrange, contaminé par une entité inconnue. « Ne faites confiance à personne » et « ne franchissez pas la ligne », disait l’homme au masque. Pour cause, s’ils franchissent la ligne, le pire les attend.

Une bonne série mais annulée pour sa saison 2 ?

Concrètement, Teacup date de 2024 et, pour l’instant, il n’y a qu’une seule saison. Mais, nous espérons une seconde saison pour poursuivre le mystère. Même si, malheureusement, tout porte à croire que la seconde saison est annulée. Mais, nous espérons qu’elle finira quand même par sortir, peut-être autre part.

Cette série d’horreur est diffusée le 10 octobre 2024 sur le service de streaming Peacock, aka Universal +. Mais, vous pouvez la voir sur Paramount +, par exemple sur YouTube. C’est une adaptation du roman Stinger de Robert R. McCammon dans laquelle nous retrouvons les acteurs Yvonne Strahovsk, Scott Speedman, mais aussi Chaske Spencer, Kathy Baker, Boris McGiver et Émilie Bierre.

Des avis mitigés, mais une très bonne découverte

Avec 8 épisodes pour cette saison 1, c’est un carton. Développée par Ian McCulloch et James Wan, la série a reçu environ 77 % d’avis favorables. Aussi, la série est nommée aux Saturn Awards 2025, dans la catégorie meilleure série télévisée d’horreur.

La série américaine qui se déroule en Géorgie est effectivement l’une des meilleures séries d’horreur selon nous, malgré quelques avis mitigés. Une critique pas si loin de celle adressée à la série Dark, mais quand même derrière From qui obtenait environ 96 % d’approbation. Malgré cela, nous vous la recommandons chaudement !

