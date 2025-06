Le biopic sur Bruce Springsteen arrive : voici la bande-annonce !

Ce 19 juin 2025, la bande-annonce du film biopic sur l’artiste Bruce Springsteen a été publiée. Depuis, certains disent déjà que le film aura peut-être droit à un Oscar. Voici le trailer tant attendu et ce que nous savons.

1. Qui est Bruce Springsteen ?

Bruce Springsteen est une pointure dans le monde de la musique. Bruce Springsteen, surnommé « The Boss », est bien plus qu’un chanteur américain. C’est une vraie icône.

Né en 1949 dans le New Jersey, il incarne à lui seul une certaine idée de l’Amérique : celle des routes poussiéreuses, des ouvriers à la chaîne, des rêves cabossés, de la mélancolie électrique.

Avec sa voix grave, ses textes rugueux et sa passion scénique, il a bâti une carrière longue de plus de cinquante ans, traversant les décennies sans jamais vraiment trahir ses racines. Son style, entre rock classique, folk et blues, a donné naissance à des albums mythiques comme Born to Run, Darkness on the Edge of Town ou encore le fameux Born in the USA.

Mais Bruce Springsteen, ce n’est pas seulement des tubes : c’est une conscience sociale. Il chante les laissés-pour-compte, les travailleurs fatigués, les marginaux. Il a soutenu des causes progressistes toute sa vie, que ce soit contre la guerre en Irak, pour les droits LGBT ou en faveur des syndicats.

2. Le biopic arrive bientôt : voici le trailer

Il est tellement iconique qu’il va avoir droit à son propre biopic. Voici le résumé officiel sur Allociné : « La genèse de l’album “Nebraska” au début des années 80, période au cours de laquelle le jeune musicien, sur le point d’accéder à une notoriété mondiale, lutte pour concilier les pressions du succès et les fantômes de son passé.

Enregistré sur un magnétophone quatre pistes dans la chambre même de Bruce Springsteen dans le New-Jersey, « Nebraska » est un disque acoustique incontournable aussi brut qu’habité, peuplé d’âmes perdues à la recherche d’une raison de croire. »

Le film est prévu pour le 22 octobre 2025 au cinéma. Un film biographique musical qui parle donc de la création de son sixième album dans les années 80, mais pas seulement. Le film s’annonce comme une biographie intense et poignante sur le vrai Bruce Springsteen, comme on ne l’a jamais vu.

VOICI LE TRAILER :

La bande-annonce a déjà été saluée par de nombreux médias, certains parlent même déjà d’Oscar rien qu’avec ce trailer. Jeremy Allen White joue le rôle principal. Si vous ne le connaissez pas, il a joué dans la très bonne série culinaire The Bear, mais aussi dans la série culte Shameless.

Nous retrouvons aussi Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, sans oublier Stephen Graham (que nous retrouvons dans la très bonne série récente « Adolescence ». Et, il y a aussi Odessa Young, Gaby Hoffmann, Marc Maron, David Krumholtz, Johnny Cannizzaro, ou encore Harrison Gilbertson et Chris Jaymes. Bref, nous avons déjà hâte de regarder le film !

Notez que le chanteur a également participé un peu à la production. En novembre 2024, Bruce Springsteen serait venu plusieurs fois en visite sur les plateaux de tournage. C’était alors à Rockaway et à Bayonne. Il y a donc rencontré son interprète, Jeremy Allen White.

