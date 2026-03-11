Des œuvres secrètes de Michel-Ange cachées à Rome ?

Selon une chercheuse, il se pourrait que des œuvres secrètes de Michel-Ange soient dissimulées dans une pièce secrète à Rome. Pourquoi ? Et qu’est-ce que cela signifie ? On fait le point.

Qui était Michel-Ange ?

Michel-Ange était un artiste dont le nom demeure encore bien connu à notre époque. Il a vécu de 1475 à 1564 en Italie et il était surtout connu comme sculpteur, mais aussi comme peintre, architecte et poète. Il a notamment signé le plafond de la chapelle Sixtine, la Création d’Adam, La Bataille de Cascina, entre autres.

Des œuvres d’art qui valent des millions

Actuellement, les œuvres de cet artiste ont une valeur presque inestimable, vestiges de toute une époque et d’un art qui se perd. Récemment, un simple dessin de Michel-Ange a notamment été vendu pour 27,2 millions de dollars à New York, comme l’explique cet article.

Plus de 200 pièces connues sont exposées par-delà le monde, mais l’artiste aurait créé beaucoup plus d’œuvres que cela de son vivant.

Des pièces d’art cachées dans une pièce secrète ?

Et, parmi les pièces qu’il aurait créées, certaines seraient cachées dans une pièce secrète à Rome, comme le relatent plusieurs médias récemment. Cette information viendrait de la chercheuse Valentina Salerno.

Issues de la Renaissance, ces pièces d’art seraient actuellement cachées dans un lieu secret fermé par un cadenas. La chercheuse aurait trouvé cette pièce dans des archives qui feraient mention de cette salle secrète.

Dans cette pièce, Michel-Ange aurait entreposé de nombreuses œuvres inconnues du public. Nous savons, d’après l’historien d’art Giorgio Vasari, que l’artiste aurait brûlé certaines de ses pièces de lui-même peu avant son décès à Rome. Mais, selon la chercheuse, il en resterait, dissimulées dans cette pièce. C’est en tous cas ce qu’elle a affirmé dans une conférence de presse à Rome à l’AFP, comme l’explique Le Figaro.

« Les œuvres sont cachées dans cette pièce bien cadenassée »

« Les œuvres sont cachées dans cette pièce, si bien cadenassées qu’il faut une multitude de clefs, pour que personne ne puisse y accéder sans la permission des autres », aurait expliqué la chercheuse.

L’artiste aurait voulu cacher ses œuvres « pour qu’elles ne tombent pas entre les mains du neveu qu’il détestait. Le but était de transmettre à ses descendants pauvres son art pour les générations suivantes », peut-on y lire.

Où pourrait se trouver cette pièce mystérieuse ?

Pour la chercheuse, ces œuvres cachées pourraient se trouver au sein d’une pièce secrète située au sein de la basilique Saint-Pierre-aux-Liens de Rome. Dans cet édifice, nous pouvons d’ailleurs retrouver le tombeau du pape Jules II, qui a côtoyé Michel-Ange.

Il se pourrait aussi que ces pièces se trouvent au sein de la basilique Sant’Agnese de Rome, où un buste du Christ Sauveur se trouverait et pourrait être l’œuvre de l’artiste.

Et, parallèlement, la chercheuse explique aussi que les élèves de Michel-Ange, qui auraient été au courant de ces œuvres cachées, auraient formé l’Académie d’art de San Luca, une académie qui existe encore.

