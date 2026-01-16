Avez-vous déjà vu les peintures d’Adolf Hitler ?

Faut-il séparer l’œuvre de l’artiste ? Dans le cas d’Adolf Hitler, la plupart des amateurs d’art ne se posent même pas question. Coupable d’un des pires génocides durant la Seconde Guerre mondiale, le chef du clan Nazi était un personnage horrible, tout le monde semble d’accord sur cela et cela ne donne pas envie d’acheter son art. Dans certains pays, il est même très mal vu de lire son livre Mein Kampf, un livre parmi d’autres qu’il a écrit. Mais, Hitler n’a pas qu’écrit des livres, en matière d’art, il fut aussi peintre.

Hitler était peintre avant de devenir dictateur

Adolf Hitler est le fondateur du mouvement nazi, prônant une haine intense envers de nombreuses parties de la population. Il a combattu pendant la Première Guerre mondiale avant d’arriver au pouvoir en Allemagne en 1933, instaurant une dictature autoritaire antisémite, raciste, homophobe, xénophobe, et génocidaire.

Mother Mary with the Holy Child Jesus Christ

Mort en 1945, ce dernier est sans doute le personnage politique et historique le plus détesté du monde, à juste titre. Mais, dans le monde artistique, certains affirment haut et fort apprécier son art visuel, soit ses peintures, malgré tout le mal commis. Car oui, si vous ne le saviez pas, Hitler a eu un petit passé de peintre.

Le dictateur Adolf Hitler a effectivement fait plusieurs peintures de son vivant, principalement avant d’arriver au pouvoir en Allemagne. Une grosse partie de son œuvre artistique date de la Première Guerre mondiale ou de l’avant-guerre, notamment entre 1909 et 1917.

Vienna State Opera House

Entre 2000 et 3000 pièces, principalement à l’aquarelle

Des tableaux parfois signés de son nom qui s’inscrivent principalement dans le style du paysage urbain ou de l’impressionnisme. Nous retrouvons notamment beaucoup de paysages et de peintures de bâtiments, mais pas seulement.

Il faut savoir que ce dernier a échoué deux fois à l’examen d’entrée de l’Académie des Beaux-Arts de Vienne, mais a continué la peinture malgré cet échec. Les créations du dictateur autoritaire furent longtemps restées de l’ordre privé avant d’être révélées au monde.

Hofbräuhaus, Munich

Selon les estimations, il aurait produit entre 2000 et 3000 pièces d’art, mais la majorité des toiles ont disparu. En majorité, les peintures de Hitler étaient faites à l’aquarelle, donc à la peinture à l’eau.

Vase with Flowers

Des peintures d’Hitler qui se vendent des fortunes

Et, désormais, certains de ses tableaux sont vendus très cher à des amateurs d’art et collectionneurs, davantage pour le côté historique de la chose que pour la beauté des œuvres, même si certains affirment aimer le style de peinture du dictateur.

Notez que la vente de ces tableaux fait polémique un peu partout sur le globe. Malgré tout, les peintures d’Hitler sont généralement vendues pour des fortunes, souvent entre 10 000 et 20 000 euros.

Halaman Rumah Tua Di München

Un tableau a également été vendu pour 130 000 euros en 2014 et d’autres tableaux ont déjà été vendus pour 100 000 euros ou encore 70 000 euros. Puis, en 2019, plusieurs peintures ont également été vendues aux enchères à Nuremberg pour des mises à prix allant de 130 euros à 45 000 euros.

