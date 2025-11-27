L’or fascine l’humanité et structure les économies mondiales depuis des millénaires. Aujourd’hui, 10 pays détiennent le plus d’or au monde. En 2025, ce métal précieux conserve en effet un rôle stratégique majeur. Il influence fortement les politiques monétaires internationales actuelles. L’inflation persistante et les tensions économiques mondiales provoquent ainsi des incertitudes géopolitiques.

Face à ces menaces, les banques centrales ont intensifié leurs achats. Leurs acquisitions nettes ont dépassé le seuil symbolique de 1 000 tonnes. Ce niveau est atteint pour la troisième année consécutive. Quels pays dominent donc ce classement mondial des réserves aurifères officielles ? Nous vous présenterons le top 10 de ces nations puissantes. Vous comprendrez les raisons stratégiques de l’accumulation de cet actif. Nous explorerons également les évolutions récentes du marché mondial de l’or. Enfin, nous aborderons les perspectives d’avenir pour ce pilier de la stabilité économique.

Le Top 10 mondial des réserves d’Or en 2024-2025

En 2024, les banques centrales ont maintenu leur stratégie d’accumulation d’or. Leurs achats nets ont en effet atteint 1 044,63 tonnes cette année-là. C’était la troisième année consécutive au-dessus des 1 000 tonnes. Ce phénomène traduit un contexte géopolitique tendu. Il montre aussi une volonté croissante de diversifier les réserves de change.

Rang Pays Réserves d’or (tonnes) % des réserves totales Évolution 2024/2025 1 États-Unis 8 133,5 68,5 % Stable 2 Allemagne 3 352,6 67,2 % Stable 3 Italie 2 451,8 65,8 % Stable 4 France 2 436,0 67,0 % Stable 5 Russie 2 332,7 28,6 % + 3 tonnes 6 Chine 2 262,0 4,6 % + 44 tonnes 7 Suisse 1 040,0 7,8 % Stable 8 Japon 846,0 6,8 % Stable 9 Inde 879,5 10,2 % + 73 tonnes 10 Pays-Bas 612,0 62,4 % Stable

Sources : World Gold Council, FMI – Données mises à jour en novembre 2024

Ainsi, les dix premiers pays détenteurs concentrent beaucoup d’or. Ils détiennent ensemble plus de 22 150 tonnes du métal précieux. Ceci représente environ 22,7 % des réserves mondiales. Ces réserves appartiennent aux banques centrales du monde.

Pourquoi les Banques centrales détiennent-elles de l’Or ?

L’or demeure un pilier fondamental de la politique monétaire internationale, et ce, malgré l’abandon de l’étalon-or en 1971. Les raisons de cette accumulation sont multiples et stratégiques.

L’Or comme valeur refuge et diversification

Les banques centrales accumulent de l’or principalement pour trois raisons essentielles. L’or constitue une valeur refuge par excellence en temps de crise. Contrairement aux devises fiduciaires, l’or conserve sa valeur intrinsèque. L’inflation ou les décisions politiques peuvent affecter ces devises.

Ensuite, ce métal précieux permet une diversification efficace des réserves de change. Les pays détiennent de l’or avec d’autres devises. Ces devises incluent le dollar, l’euro ou le yuan. Ceci réduit en outre leur exposition aux fluctuations monétaires. Ils diminuent aussi les risques géopolitiques.

Rôle dans la stabilité économique

L’or joue un rôle central dans la stabilité du système monétaire national. En cas de crise systémique, les banques centrales agissent et utilisent leurs réserves d’or. Cela permet de restaurer la confiance dans la devise nationale. Elles peuvent ainsi stabiliser le système bancaire du pays. C’est ce qu’a fait le Japon en 2011 après la catastrophe de Fukushima.

L’or représente par ailleurs un actif sécurisé face aux incertitudes géopolitiques qui augmentent. Les sanctions économiques internationales sont nombreuses. L’or ne peut être gelé ou saisi facilement. C’est plus difficile que pour les avoirs en devises étrangères.

Zoom sur les 3 premiers détenteurs d’Or

1. États-Unis : l’Hégémonie incontestée

Les États-Unis dominent largement le classement mondial. Leurs réserves sont effectivement presque le double de celles de l’Allemagne, leur dauphin. Cette position s’explique par ailleurs par l’histoire du pays. Elle fut marquée par les ruées vers l’or au XIXe siècle.

La majorité de ces réserves est conservée dans le coffre-fort de Fort Knox au Kentucky. Un bâtiment qui est ultra-sécurisé. Le Département du Trésor américain le gère directement. Le reste de l’or se répartit sur plusieurs sites stratégiques, à savoir West Point, Denver, San Francisco et Philadelphia.

⚠ Fait remarquable : le volume d’or de la Réserve fédérale américaine est stable. Il n’a pas changé depuis 2012. Ceci est un fait remarquable qui témoigne d’une stratégie de conservation stable. Le pays a en effet une confiance absolue dans cet actif.

2.Allemagne : le rapatriement stratégique

L’Allemagne occupe solidement la deuxième place mondiale avec plus de 3 350 tonnes d’or. Le pays a reconstitué ses réserves après la Seconde Guerre mondiale. La Bundesbank craignait une agression soviétique durant la Guerre froide. Elle a donc évacué beaucoup d’or vers New York et Londres.

Un tournant majeur est survenu après 2010, car le pays a connu la crise des dettes souveraines. La Banque centrale allemande a subi la pression publique et a rapatrié 674 tonnes d’or entre 2013 et 2017. L’or venait par ailleurs de France et des États-Unis vers Francfort. L’objectif était d’en disposer plus librement.

Aujourd’hui, l’Allemagne stocke la majorité de cet or à Francfort. Une partie reste cependant à l’étranger. Ces réserves sont notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. L’Allemagne expose même une partie de son or au public. Les visiteurs peuvent l’admirer dans son Musée de l’Argent à Francfort.

3.Italie : la stabilité historique

L’Italie complète le podium avec près de 2 452 tonnes d’or. Ce stock est remarquablement stable malgré les difficultés économiques que le pays a traversées ces dernières années. Les autorités italiennes qualifient souvent l’or de « propriété du peuple », protégé par la loi et la politique.

Les réserves italiennes sont réparties géographiquement. Entre Rome, la Suisse, l’Angleterre et les États-Unis, une stratégie de diversification géographique limite les risques. L’Italie possède un attachement historique profond à l’or, considéré comme une valeur refuge essentielle. Les résidents, eux, n’hésitent pas à acheter des pièces d’or pour préserver leur patrimoine familial.

La France : aux portes du Podium

La France occupe la quatrième position mondiale. Elle détient 2 436 tonnes d’or, ce qui représente environ 67 % de ses réserves de change. Sa position aurait pourtant pu être plus élevée aujourd’hui. Le pays s’est séparé de 589 tonnes entre 2004 et 2009. L’objectif était de réduire son déficit public.

L’histoire des réserves françaises est intimement liée à la nation. Les Rois de France et Napoléon ont encouragé l’accumulation d’or. Le Napoléon 20 francs, pièce emblématique, illustre cette tradition.

Un épisode historique marquant a eu lieu en 1940. La France a évacué ses réserves d’or. Elles sont parties vers les colonies et les États-Unis. Elles ne devaient pas tomber aux mains des ennemis. Aujourd’hui, « La Souterraine » conserve ce patrimoine. Cette salle de la Banque de France est à 30 mètres sous terre. Elle garantit une sécurité maximale.

Les grandes puissances émergentes

Russie : La stratégie de dédollarisation

En vingt ans, la Russie a accumulé plus de 1 900 tonnes d’or, se positionnant au cinquième rang mondial. Cette stratégie d’accumulation massive vise clairement à « dédollariser » l’économie russe et à réduire sa dépendance au dollar américain.

Historiquement, les réserves russes avaient diminué après la révolution de 1917. Staline s’était alors consacré à les reconstituer. Aujourd’hui, Vladimir Poutine applique une politique similaire, considérant l’or comme un rempart contre les sanctions économiques internationales et un gage d’indépendance économique.

Chine : le plus gros acheteur mondial

La Chine détient 2 262 tonnes d’or et se classe donc au sixième rang mondial. Le pays se positionne comme le plus grand acheteur d’or de la planète. En 2024, il a ajouté 44 tonnes à ses réserves. Ce chiffre marque un ralentissement par rapport aux années précédentes.

Fait intéressant :

L’or ne représente que 4,6 % des réserves totales de la Chine. Ses réserves sont principalement composées de yuans, dollars et euros. Ces chiffres sont ceux communiqués officiellement par la Banque populaire de Chine. Cependant, de nombreux experts estiment que les réserves réelles sont supérieures.

La Chine est ainsi le principal producteur mondial d’or. Elle conserve désormais une grande partie de sa production nationale. Elle cherche en effet à renforcer le yuan et veut aussi réduire sa dépendance au dollar américain. Cette politique fait partie de sa stratégie au sein des BRICS.

Comment les réserves d’Or sont-elles calculées et stockées ?

Les réserves d’or officielles correspondent aux stocks détenus par les banques centrales et les institutions monétaires d’un pays. Il faut distinguer ces réserves officielles. Elles diffèrent en outre des réserves minières, l’or encore dans le sol. Elles diffèrent aussi de l’or détenu par les particuliers.

Les standards de calcul

Les données sont compilées et publiées principalement par deux organismes de référence :

Fonds Monétaire International (FMI) , qui recueille les déclarations officielles des pays membres

, qui recueille les déclarations officielles des pays membres Le World Gold Council, organisation mondiale de référence pour le marché de l’or

Les réserves sont exprimées en tonnes métriques d’or fin (pureté 999,9/1000). Les banques centrales doivent déclarer régulièrement leurs avoirs au FMI, bien que certains pays ne communiquent pas systématiquement leurs chiffres réels.

Les méthodes de stockage

Le stockage des réserves d’or répond à des impératifs de sécurité et de stratégie géopolitique. Plusieurs méthodes coexistent :

Stockage national : la majorité des pays conservent une partie de leur or sur leur territoire. Les États-Unis utilisent Fort Knox. L’Allemagne utilise Francfort. La France stocke son or dans La Souterraine

: la majorité des pays conservent une partie de leur or sur leur territoire. Les États-Unis utilisent Fort Knox. L’Allemagne utilise Francfort. La France stocke son or dans La Souterraine Stockage international : certains pays gardent de l’or à l’étranger pour se diversifier. Ils l’entreposent à la Banque d’Angleterre ou à la Réserve fédérale de New York

: certains pays gardent de l’or à l’étranger pour se diversifier. Ils l’entreposent à la Banque d’Angleterre ou à la Réserve fédérale de New York Rapatriement : depuis les années 2010, une tendance au rapatriement s’observe, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en Inde

Conclusion : l’Or, un actif stratégique pour l’avenir

Le classement des pays détenteurs d’or révèle bien plus que de simples chiffres. Il reflète des stratégies géopolitiques et des héritages historiques. De plus, il montre des visions économiques différentes. Les États-Unis conservent une position dominante incontestée. De nouveaux acteurs émergent, comme la Chine, l’Inde et la Pologne. Ceci témoigne d’un rééquilibrage progressif des puissances.

Le contexte est marqué par de nombreuses incertitudes. Les tensions monétaires et l’inflation persistent. L’or demeure plus que jamais une valeur refuge incontournable. Les banques centrales ont acheté massivement en 2024-2025. Leurs achats ont dépassé 1 000 tonnes pour la troisième année. Cela confirme la tendance actuelle. L’or continuera de jouer un rôle central dans l’architecture financière.

