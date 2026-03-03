Diplômé de la Bronx High School of Science en 1984, Jon Favreau rejoint ensuite Tim Meadows, Mike Myers et Horatio Sanz à Chicago’s ImprovOlympic. Peu après, il apparaît pour la première fois à l’écran dans « Hoffa », avant d’enchaîner les seconds rôles marquants. Il travaille alors avec Alan Rudolph, Joel Schumacher, George Hickenlooper et Mimi Leder, affinant progressivement son jeu. Au fil des années, il fait de la comédie son terrain favori.

En 2008, il affirme clairement son goût pour les super-héros en mettant en scène Robert Downey Jr. dans « Iron Man ». Le film rencontre un immense succès et lance une nouvelle dynamique chez Marvel. Deux ans plus tard, il tente un virage audacieux en adaptant le comic-book « Cowboys & Envahisseurs ». Il y réunit Harrison Ford et Daniel Craig dans un Far West revisité. Toutefois, malgré l’ambition du projet, le public ne répond pas présent.

Very Bad Things (1998)

« Very Bad Things » marque le premier long métrage écrit et réalisé par Peter Berg. Le film suit Laura et Kyle qui viennent de se fiancer. Pour fêter l’événement, les amis de Kyle, dont un interprété par Jon Favreau, organisent un enterrement de vie de garçon à Las Vegas. Sur place, dans un hôtel luxueux, la soirée bascule rapidement dans l’excès. Alcool, provocations et transgressions s’enchaînent, tandis qu’une prostituée rejoint la fête. Soudain, la situation dérape brutalement lorsqu’un accident entraîne la mort de la jeune femme.

Les critiques se montrent divisées, aussi bien en France qu’aux États-Unis. Cinopsis décrit le film comme « noir, cynique et jusqu’au-boutiste, Very Bad Things est le type même de film qui plaira à certains et irritera profondément une grande majorité ». Du côté des spectateurs, les avis soulignent une comédie noire efficace et déjantée.



Iron Man (2008)

Quelques années plus tard, sa carrière prend un tournant décisif. Jon Favreau passe derrière la caméra pour un projet d’une tout autre ampleur. Sorti en 2008, « Iron Man » retrace les origines et les débuts du super-héros issu des comics Marvel. Le film pose les bases d’un univers inédit, alors que le personnage s’éloigne des codes traditionnels. Stan Lee, créateur d’Iron Man et producteur exécutif, explique sa démarche. « Ce qui m’a poussé à créer Iron Man, c’est l’envie de changer du super-héros habituel. En 1963, il incarnait tout ce que les jeunes n’aimaient pas. Je voulais pourtant le rendre attachant. J’ai aussi choisi de lui donner un problème cardiaque pour casser son côté parfait et inquiéter les lecteurs. »

Jon Favreau incarne Happy Hogan, chauffeur, garde du corps et assistant personnel de Tony Stark. Ce personnage secondaire devient rapidement emblématique de la saga. En 2022, « Iron Man » est sélectionné par la National Film Registry. La Bibliothèque du Congrès le conserve comme œuvre « culturellement, historiquement ou esthétiquement importante ». Cette reconnaissance souligne son impact durable sur le cinéma contemporain.



The Mandalorian (2019)

Après avoir contribué à redéfinir le cinéma de super-héros, Jon Favreau s’impose aussi sur le petit écran dans l’univers de Star Wars. L’intrigue de la série se situe cinq ans après « Le Retour du Jedi » et vingt-cinq ans avant « Le Réveil de la Force ». Elle suit les aventures d’un mercenaire mandalorien évoluant loin des territoires contrôlés par la Nouvelle République. Ce cadre narratif permet d’explorer une galaxie plus brute, marquée par l’après-Empire.

Jon Favreau exprime alors ouvertement son enthousiasme face à ce projet d’envergure. « Si l’on m’avait dit à onze ans que je raconterais des histoires dans l’univers Star Wars, je ne l’aurais pas cru. J’ai hâte d’embarquer dans cette aventure excitante. » Par ces mots, il célèbre sa collaboration avec Lucasfilm. En effet, la série devient la première adaptation live action télévisée de la saga imaginée par George Lucas.



Swingers (1996)

En revenant à ses débuts, un film se détache clairement dans son parcours. « Swingers » est un film réalisé par Doug Liman, et révèle définitivement Jon Favreau au grand public. Mike, interprété par Favreau, quitte la côte Est, sa mère et ses études pour Hollywood. Il rêve de devenir comédien, alors qu’une rupture récente le hante encore. Ses amis tentent de le distraire, mais Mike gâche souvent l’ambiance. Jusqu’à ce que, au grand soulagement de tous, il se remette à flirter avec une femme.

Le film rencontre un succès commercial notable au regard de son budget modeste de 200 000 dollars. Il rapporte ainsi 4,5 millions de dollars aux États-Unis. La critique salue une agréable surprise, portée par une mise en scène efficace. Les acteurs apparaissent charmants et très drôles, tandis que le scénario reste soigné. En outre, les répliques font mouche, donnant naissance à une comédie simple et particulièrement efficace.



Iron Man 2 (2010)

Fort du succès du premier volet, Jon Favreau approfondit l’univers qu’il a contribué à créer. Cette suite développe les enjeux personnels et politiques autour de Tony Stark. Alors que Stark révèle publiquement son identité, un drame se joue à Moscou. Anton Vanko meurt dans la misère, abandonné par le système. Son fils Ivan nourrit alors une haine tenace. Il jure de détruire Tony Stark et de venger sa famille, brisée par Howard Stark.

Avant la production, Jon Favreau promet à Samuel L. Jackson d’étoffer le rôle de Nick Fury. Toutefois, des désaccords contractuels fragilisent la participation de l’acteur. Un temps, il envisage de quitter la franchise. Finalement, il renégocie avec Marvel et sécurise un accord majeur. Ce contrat lui permet d’incarner Nick Fury dans neuf autres films de l’univers Marvel.



Après plusieurs blockbusters, Jon Favreau ressent le besoin de revenir à un projet plus personnel. Il signe alors un film à taille humaine : « #Chef ». On suit Carl Casper, chef cuisinier reconnu, qui refuse de sacrifier sa créativité. Il préfère quitter son poste plutôt que céder aux exigences du propriétaire. En conséquence, il décide de repartir de zéro. Il s’associe alors à son ex-femme, son ami fidèle et son fils. Ensemble, ils lancent un food truck, symbole d’une liberté retrouvée.

Jon Favreau retrouve Robert Downey Jr. après « Iron Man » et « Iron Man 2 ». Cette collaboration marque leur première rencontre hors de l’univers Marvel. Scarlett Johansson rejoint également le projet, après leurs précédents films communs. Elle incarne ici un rôle éloigné de la Veuve Noire. À l’équipe technique, on retrouve aussi des habitués des productions de Favreau : Laura Jean Shannon aux costumes et Sarah Finn au casting.



Le livre de la jungle (2016)

Ce retour à un cinéma plus simple ne marque pourtant pas une rupture durable. Jon Favreau revient rapidement vers une production à grande échelle. Développé par Walt Disney Pictures, « Le Livre de la jungle » est un remake en prises de vues réelles du classique animé de 1967. Le film original adaptait déjà le roman éponyme de Rudyard Kipling. Le scénario reprend la trame initiale, tout en intégrant plusieurs ajustements. Ces choix visent à mieux répondre aux enjeux narratifs contemporains.

Pour donner vie aux animaux, la production a eu recours à la motion capture. Cette technique enregistre les mouvements pour les retravailler numériquement. Des marionnettistes de la Jim Henson Company interprètent ensuite les créatures à l’écran. Sur le tournage, l’équipe conçoit aussi des marionnettes grandeur nature. Elles servent de repères visuels au jeune interprète de Mowgli.



Le Roi Lion (2019)

Pour continuer sur les remakes des classiques de Disney, Jon Favreau revisite cette fois-ci « Le Roi Lion ». Il propose une nouvelle version du dessin animé culte sorti en 1994. Cette adaptation repose sur une animation 3D photoréaliste, intégrée à une nouvelle franchise développée par Disney. Jon Favreau revisite ainsi un mythe générationnel, tout en respectant ses fondations narratives.

Avant même de finaliser le scénario, le casting et les décors numériques, l’équipe engage un travail approfondi. L’objectif consiste à garantir l’authenticité des animaux et de leurs habitats. La recherche s’appuie notamment sur des documentaires et des études visuelles, et se concentre principalement sur la migration animale en Afrique.



Spider-Man Homecoming (2017)

Son implication dans l’univers Marvel ne s’arrête pas à « Iron Man ». Jon Favreau poursuit l’aventure en accompagnant une nouvelle génération de super-héros. Après l’affrontement entre Iron Man et Captain America, Peter Parker poursuit son double quotidien. Lycéen à Midtown, il combat la criminalité new-yorkaise sous le masque de Spider-Man. Toutefois, il cherche aussi un équilibre fragile entre études, adolescence et responsabilités héroïques.

Jon Favreau retrouve le rôle de Happy Hogan, fidèle allié de Tony Stark. Tom Holland évoque une expérience marquante durant le tournage. « La chose la plus cool fut de rejoindre secrètement une école new-yorkaise, dans le Bronx. » Il poursuit en disant : « J’ai pris une fausse identité et un accent pendant trois jours. C’était génial. »



Spider-Man : No Way Home (2021)

Enfin, l’aventure Marvel se poursuit à travers un projet qui bouscule les repères établis. Pour la première fois au cinéma, Spider-Man voit son identité révélée au grand public. Dès lors, le héros ne parvient plus à séparer sa vie ordinaire de ses responsabilités. En quête de solution, il sollicite l’aide de Doctor Strange. Toutefois, cette intervention fait basculer les enjeux et le confronte à la véritable signification de son rôle.

Le film marque les retours très attendus de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Ils incarnent à nouveau le personnage après les sagas de Sam Raimi et Marc Webb. Cette réunion introduit officiellement la notion de multivers. Par ailleurs, Tom Holland enchaîne les projets à un rythme soutenu. Il débute le tournage seulement deux jours après « Uncharted », adaptation du jeu de Naughty Dog.



