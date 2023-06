Avec ses centaines de millions de followers sur Instagram et ses deux Emmys, Zendaya est sans doute l’une des plus jeunes actrices de la planète à se hisser au statut de star internationale. Née en 1996 d’un père afro-américain et d’une mère Allemande-Écossaise, elle est un véritable modèle de fierté par ses origines africaines.

À tout juste 14 ans, elle a captivé le public avec ses talents d’actrice dans la série à succès Shake It Up de Disney Channel. Depuis, elle enchaîne les rôles et gravit peu à peu les échelons jusqu’à son statut de célébrité. Cela est en partie grâce à son rôle de MJ dans la trilogie SpiderMan avec Tom Holland. Mais à part cela, Zendaya a également incarné plusieurs personnages mémorables dans des films et séries à succès, dont nous allons vous dévoiler dans ce top 10.

En dehors de son métier d’actrice, Zendaya est une jeune femme aux multiples talents. Elle est une excellente chanteuse, comme la plupart des enfants stars de Disney. Elle fait aussi de la danse, et poursuit une fructueuse carrière dans le monde du mannequinat. En outre, elle représente plusieurs marques comme Lancôme, Tommy Hilfiger ou encore Valentino.

Autant dire que l’actrice a de quoi émerveiller ses fans !

Ceci étant dit, voici notre top 10 des films et séries avec Zendaya.

10. The OA

Il s’agit d’une série de science-fiction produite par Netflix, disponible en 2 saisons. Elle met en vedette l’actrice Brit Marling dans le rôle de Prairie Johnson, une jeune fille aveugle. Victime d’un enlèvement, elle réapparaît brusquement sept ans après et qui plus est, retrouve la vue. Elle s’identifie désormais comme étant « L’AO » (l’Ange Originel). Par contre, le mystère entourant son enlèvement et le retour de sa vue suscitent la curiosité -parfois hostile- des autres…

De son côté, Zendaya apparaît dans seulement trois épisodes de la deuxième saison de la série. Elle joue le rôle de Fola, une passionnée de puzzles. Elle deviendra par la suite la coéquipière du détective, Karim (Kingsley Ben-Adir) en vue de retrouver une autre fille disparue.

Bien que ses apparitions soient brèves, chacune des scènes de Zendaya est puissante. Son interprétation de Fola montre la capacité de Zendaya à incarner les parties les plus sombres de la psyché humaine. Elle réussit bien à montrer le côté vulnérable de son personnage, qu’elle retrouvera bientôt dans la série Euphoria de HBO.

Voici la bande-annonce :

9. K.C. Undercover

Cette série pour enfants marque une étape importante dans la transition de Zendaya de statut d’enfant Disney vers une carrière plus « adulte ». À seulement 16 ans, elle incarne le rôle de K. C. Cooper, une espionne surdouée et une ceinture noire de karaté, dans la série Disney K. C. Undercover.

Délivrant une performance remarquable tout au long de la série, Zendaya a déployé ses talents comiques d’une manière si naturelle. Et bien que K.C. Undercover a été relativement courte, la jeune actrice s’y est démarquée, confirmant ainsi son passage à l’âge adulte. Normal si elle figure dans notre top 10 des films et séries TV avec Zendaya !

Ci-dessous les premières minutes de la série :

8. Malcolm & Marie

Ce film a fait le buzz sur internet pendant le confinement 2021. En effet, pendant que tout le monde est obligé de rester chez eux à cause du Covid-19, Zendaya, son collaborateur Sam Levinson et John David Washington ont secrètement tourné un film en huis clos ! D’ailleurs, Netflix n’a pas hésité à s’emparer des droits de diffusion de ce film très attendu.

Tourné dans une maison isolée, le film raconte les relations amoureuses de Malcolm Elliot, un célèbre réalisateur et sa petite amie actrice Mary Jones. Rentré chez eux après l’avant-première de son dernier film, Mary commence à le réprimander après qu’il a omis de la remercier dans son discours de remerciement lors de la cérémonie de remise de prix. La nuit tournera au cauchemar pour le jeune couple, car des vérités vont éclater…

Zendaya livre l’une de ses meilleures interprétations dans ce film. Elle est remarquable et intense dans ses monologues, surtout vers la fin du film. Une performance presque sans effort, lui permettant de dominer largement l’écran grâce aux répliques pleines de réalisme et d’émotion.

Par ici la bande-annonce :

7. Spider-Man : Homecoming

La version de Marvel Studios de Spider-Man est apparue en 2017 après The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Dans ce premier opus de la nouvelle trilogie Spider-Man, Zendaya a été choisie pour incarner un mystérieux personnage connu uniquement sous le nom de Michelle. Certes, son rôle a été moindre dans Spider-Man : Homecoming a été moindre, mais c’est le premier film qui a servi de tremplin à Zendaya, la propulsant au statut de célébrité tel que nous la connaissons aujourd’hui.

De son vrai nom Michelle Jones Watson, elle dit à Peter Parker (Tom Holland) qu’il peut l’appeler MJ dans les derniers instants du film. Cette réplique révèle donc qu’elle est en fait la version de Mary Jane Watson, confirmant ainsi son importance dans les prochains films avec l’araignée sympa du quartier.

C’est le début d’une nouvelle romance entre Spider-Man et MJ…

Appréciez la bande-annonce :

6. Shake It Up

Avant d’être la mannequin et chanteuse que l’on connaît aujourd’hui, Zendaya était à la fois une actrice et une danseuse sur Disney Channel. Dans la série TV Shake It Up, elle incarne Raquel Blue, alias Rocky, une jeune danseuse, et partage l’écran avec sa meilleure amie Cece Jones (incarnée par Bella Thorne). Toutes les deux participent à l’émission de télévision locale « Shake It Up Chicago », et donnent naissance à des chansons originales étonnamment accrocheuses durant les 75 épisodes de la série. Ces dernières ont également contribué à propulser les deux adolescentes au rang de vedettes.

Zendaya a su mettre en évidence son sens du comique dans Shake It Up, et son charme naturel a fait le reste. Bien que « Shake It Up » soit une série pour enfants, elle reste mémorable, car les deux jeunes filles ont grandi en emmenant avec elles leurs fans vers l’âge adulte !

Ci-dessous les premières minutes de la série Disney :

5. Spider-Man : Far From Home

Nous entrons dans la cinquième place de notre top 10 des films et séries TV avec Zendaya avec ce deuxième volet de la trilogie Spider-Man de Marvel. Spider-Man : Far From Home confirme la place de rôle principal pour la jeune actrice, car Michelle Jones Watson, alias MJ prendra une place plus importante dans l’intrigue centrale du film. La raison ? Elle est devenue à la fois un membre essentiel du trio groupe d’amis de Peter Parker (Tom Holland) et son intérêt amoureux.

Dans le film, Zendaya donne une version pleine de nuances et de complexité à MJ. Elle est intelligente, très observatrice, et ses traits de caractère lui a permis de découvrir l’identité de Peter avant toute autre personne de son entourage. Son personnage est également maladroit, drôle et émouvant, mais Zendaya a su les mettre en valeur dans le film grâce à ses talents d’actrice.

Un vrai plaisir à regarder !

Par ici la bande-annonce :

4. The Greatest Showman

Au moment de sa sortie, The Greatest Showman a été un grand succès critique et commercial. Il a également servi à alimenter la carrière naissante de Zendaya, qui a trouvé sa place dans la distribution du film. Il lui a également permis de prouver ses talents dramatiques et d’offrir la meilleure démonstration de ses multiples talents. Dans le film, Zendaya y incarne Anne Wheeler, une trapéziste du cirque itinérant de P. T. Barnum. Elle évolue aux côtés d’une distribution étoilée, composée par Hugh Jackman (P. T. Barnum), Michelle Williams (Charity Hallett-Barnum), Zac Efron (Phillip Carlyle) ou encore Rebecca Ferguson (Jenny Lind).

Zendaya danse, chante et réalise même des cascades dans The Greatest Showman. Autant dire que pour une actrice polyvalente, elle est vraiment époustouflante !

Appréciez la bande-annonce :

3. Spider-Man : No Way Home

La troisième place de notre top 10 des films et séries avec Zendaya est attribuée au dernier film de la trilogie Spider-Man de Marvel et Sony. Sorti en 2021, Spider-Man : No Way Home a été le plus réussi des trois films et également l’un des films Marvel les plus réussis de tous les temps. Plaçant le multivers dans son intrigue principale, il a permis de réunir 3 Spider-Man dans 3 univers différents dans un même film : l’homme-araignée de Tom Holland, celui d’Andrew Garfield et enfin celui de Tobey Maguire.

En outre des trois superhéros, Zendaya obtient son rôle le plus important dans la trilogie, avec une MJ plus amoureuse que jamais. Elle est douée d’une brillante sensibilité comique, amenant plusieurs moments drôles tout au long du film. Mais elle sait également dévoiler son côté dramatique, plus particulièrement lorsque MJ doit dire au revoir à Peter dans les derniers instants du film, avec sa voix tremblante et son visage en larmes. Zendaya transmet ces émotions complexes en quelques instants grâce à ses seules expressions, donnant lieu à l’une des scènes les plus émouvantes du film.

Un film à ne surtout pas rater, si vous êtes un fan de MCU !

Voici la bande-annonce :

2. Dune

Adapté du roman éponyme de science-fiction de Frank Herbert, le film Dune de Denis Villeneuve était le coup de cœur de 2021. Il raconte la défaite de la puissante famille Atréides face à la baronnie Harkonnen. Elle perd ainsi le trône, ainsi que son autorité sur la planète Arrakis, connue sous le nom de « Dune ». Cette planète est un atout clé dans la prospérité de l’Impérium, car elle regorge d’une substance rare : l’Épice, une drogue qui prolonge la vie humaine et assure la navigation interstellaire.

Dans le film, Zendaya Zendaya s’est imposée comme celle détenant un des rôles principaux en incarnant Chani. Et bien qu’elle n’y apparaisse que sept minutes, elle va jouer un rôle essentiel dans les prochaines aventures de Paul Atreides (Timothée Chalamet). Ce dernier, survivant de l’assaut des Harkonnen, décide d’entreprendre un voyage périlleux sur Arrakis afin de reconquérir le trône. Mais avant cela, il doit apprendre les coutumes locales, avec Chani comme guide.

Avec un deuxième opus qui arrivera bientôt, il est peut-être temps de regarder le premier Dune si vous ne l’avez pas encore fait !

Appréciez la bande-annonce :

1. Euphoria

Nous arrivons à la première place de notre top 10 des films et séries TV avec Zendaya dans cette série dramatique créée par Sam Levinson. Disponible sur HBO, Euphoria voit la jeune actrice incarner un personnage sombre, un rôle totalement à l’opposé de ce qu’elle a l’habitude de jouer. Dans la série, elle endosse le costume de Rue Bennett, une adolescente souffrant de maladie mentale et de toxicomanie. Pour incarner son rôle à la perfection, Zendaya a dévoilé un trait de cruauté, couplé d’un sentiment de douleur écrasante. Une performance qui lui a valu deux Emmys : ceux de la meilleure actrice dans une série télévisée dramatique lors du Primetime Emmy Awards 2020 et 2022. Elle devient ainsi la plus jeune lauréate de l’histoire pour ce prix.

Ces deux Emmys l’ont une fois de plus propulsée vers de nouveaux sommets en tant qu’actrice. De ses prestations sur Disney Channel à sa représentation bouleversante de la dépendance, elle a su incarner à la fois la joie de vivre et les moments les plus sombres d’une adolescente. Ces prouesses artistiques en font d’elle l’une des jeunes actrices les plus adulées à l’heure actuelle.

Ci-dessous la bande-annonce d’Euphoria :