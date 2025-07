Y a-t-il vraiment des trous sans fond sur Terre ?

L’expression « trous sans fond » alimente l’imaginaire collectif depuis des siècles. On la retrouve dans les légendes, la littérature fantastique, et plus récemment dans des séries télévisées comme La Brea. Mais sur le plan scientifique, peut-on vraiment parler de trous sans fond sur Terre ?

La réponse est non, du moins pas au sens littéral. Pourtant, certains gouffres naturels atteignent des profondeurs vertigineuses, parfois invisibles jusqu’au moment de leur effondrement brutal. Et c’est là que le réel rejoint parfois la fiction.

Qu’appelle-t-on des trous sans fond ?

Dans le langage courant, un « trou sans fond » désigne une cavité si profonde qu’elle semble ne jamais s’arrêter. Mais en géologie, aucun trou naturel n’est réellement infini. Tous ont un fond, qu’il soit atteint ou non.

La confusion vient souvent de la difficulté à mesurer certaines profondeurs, ou de la peur suscitée par des gouffres béants sans visibilité.

Le trou le plus profond jamais foré par l’homme, le forage de Kola en Russie, atteint 12 262 m. Ce puits artificiel, qui n’est pas un effondrement naturel mais un projet scientifique, reste le record absolu. En comparaison, les plus grands gouffres naturels dépassent rarement les 1000 m de profondeur verticale.

Les gouffres naturels : un phénomène réel et parfois (très) brutal

Ce qu’on appelle « trous sans fond » dans l’imaginaire est souvent lié aux effondrements de terrain, appelés sinkholes en anglais. Ces cavités se forment de manière soudaine lorsque le sol s’effondre sur lui-même, souvent à cause de la dissolution du calcaire en profondeur ou de nappes phréatiques instables.

L’eau érode lentement la roche, créant des poches vides qui finissent par céder. Et, cela arrive souvent aussi au niveau de villes, le sol étant parfois instable à cause des installations humaines.

Aux États-Unis, des effondrements spectaculaires ont été largement médiatisés. Par exemple, en 2013, en Floride, un homme est mort englouti dans son lit, aspiré par un gouffre apparu sous sa maison.

En 2021, un sinkhole de plus de 30 m de diamètre s’est ouvert dans un champ au Mexique, provoquant l’effondrement d’une maison et attirant l’attention du monde entier. Et, en Pennsylvanie, en Californie ou au Texas, de tels événements sont devenus plus fréquents, souvent liés à l’exploitation des nappes d’eau souterraines ou à des sols fragilisés par l’urbanisation.

En France, le phénomène est moins courant, mais il y a quand même des exemples. En 2018 à Boulazac, en Dordogne, un gouffre de 15 m de profondeur est apparu dans un jardin résidentiel. Puis, dans l’Ain, en 2020, une cavité s’est ouverte sous une route, provoquant sa fermeture pendant plusieurs semaines.

La région de l’Ardèche, riche en formations karstiques, est également sujette à ces phénomènes souterrains, bien que plus surveillés.

Les « trous sans fond » les plus connus

Plusieurs gouffres naturels sont mondialement connus pour leur profondeur ou leur structure. Il y a par exemple le Xiaozhai Tiankeng en Chine qui est considéré comme le plus grand gouffre du monde : 662 m de profondeur et 626 m de diamètre.

Le Gouffre de Padirac, en France, mesure 103 m de profondeur mais s’étend ensuite sur 40 km de galeries souterraines. Et, le Sima Humboldt, au Venezuela, plonge à plus de 350 m de profondeur sur un plateau isolé, avec une flore unique à sa base.

La Brea : une série connexe ?

Dans la série américaine La Brea, un immense gouffre s’ouvre en plein centre de Los Angeles, engloutissant voitures, bâtiments et passants. Ceux qui tombent ne meurent pas mais se retrouvent dans un monde préhistorique parallèle, un peu comme si la Terre s’était ouverte sur un autre temps.

Évidemment, ce scénario est de la pure fiction, mais il s’appuie sur la peur réelle suscitée par les effondrements. En jouant avec le mythe du « trou sans fond », la série actualise un fantasme ancien : celui d’un monde caché sous nos pieds, prêt à nous avaler.

